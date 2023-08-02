Ротенберг отказался от Прохоркина в ходе двусторонки СКА. Николая перевели в 5-е звено из 1-го в первом периоде
Роман Ротенберг решил обменять Николая Прохоркина по ходу двусторонней игры СКА.
Главный тренер петербургского клуба сообщил, что нападающий покидает СКА.
Идет поиск вариантов продолжения карьеры для игрока, поскольку его контракт с клубом действует еще два сезона.
«Роман Ротенберг сообщил, что принял решение об обмене Прохоркина во время двусторонки. Это правда.
Но все для Николая решилось даже не по итогам матча, а по итогам первого периода.
Он начинал стартовый отрезок в первом звене, а еще до перерыва ушел в пятое звено. И мог бы на второй период не выходить», – написал журналист Алексей Шевченко.
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