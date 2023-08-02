Ротенберг отказался от Прохоркина в ходе двусторонки СКА. Николая перевели в 5-е звено из 1-го в первом периоде

Роман Ротенберг решил обменять Николая Прохоркина по ходу двусторонней игры СКА.

Главный тренер петербургского клуба сообщил, что нападающий покидает .

Идет поиск вариантов продолжения карьеры для игрока, поскольку его контракт с клубом действует еще два сезона.

« сообщил, что принял решение об обмене Прохоркина во время двусторонки. Это правда.

Но все для Николая решилось даже не по итогам матча, а по итогам первого периода.

Он начинал стартовый отрезок в первом звене, а еще до перерыва ушел в пятое звено. И мог бы на второй период не выходить», – написал журналист Алексей Шевченко.