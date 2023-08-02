Ротенберг отказался от Прохоркина в ходе двусторонки СКА. Николая перевели в 5-е звено из 1-го в первом периоде

Теги СКА КХЛ Николай Прохоркин Роман Ротенберг Алексей Шевченко Хоккей

Роман Ротенберг решил обменять Николая Прохоркина по ходу двусторонней игры СКА.

Главный тренер петербургского клуба сообщил, что нападающий покидает СКА.

Идет поиск вариантов продолжения карьеры для игрока, поскольку его контракт с клубом действует еще два сезона.

«Роман Ротенберг сообщил, что принял решение об обмене Прохоркина во время двусторонки. Это правда.

Но все для Николая решилось даже не по итогам матча, а по итогам первого периода.

Он начинал стартовый отрезок в первом звене, а еще до перерыва ушел в пятое звено. И мог бы на второй период не выходить», – написал журналист Алексей Шевченко.

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9 комментариев

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Эффективный менеджер. Репутацию себе формирует…
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Не показывайте эту новость МакДэвиду, а то будет переживать если не забьет в первом периоде на предсезонке. А то в хоккейном мире вон оно чё...
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Кучерявый психанул..,
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Прохоркин тоже внезапно скоро станет алкоголиком, ну или как минимум любителем пива
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вот так Хоттабыча на x посылать, подумал Ромка...
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Эх, до 18го звена не дотянул немного
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Представляете как обходятся с игроками ? Такого даже в детских командах нет. А тут с мастером , как с ноу -неймом . Уверен , что Николай ничего нового для себя не открыл в этой команде и спокойно отнесся .
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уон по ходу как и хозяин. тот суровкина перевел...этот прохоркина
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просто смех!!!!, кучерявый себя Боуменом возомнил
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