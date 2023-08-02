Агент Холанда не требует 20% при перепродаже Захаряна и «делает все, чтобы Арсен смог уехать в Европу» («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Страсбур агенты Спорт-Экспресс Арсен Захарян Рафаэла Пимента Футбол

Агент Эрлинга Холанда не пытается заработать на последующих трансферах Арсена Захаряна.

Сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать полузащитника «Страсбуру» в том числе потому, что Рафаэла Пимента претендовала на 20% от суммы перепродажи футболиста.

«Рафаэла Пимента активно работает над возможными вариантами для Захаряна и делает все, чтобы Арсен смог уехать в Европу.

Единственное официальное предложение по игроку из Европы на данный момент было от «Страсбура». Пимента участвовала в этих переговорах.

Однако информация о том, что она требовала 20 процентов от последующей перепродажи Захаряна, не соответствует действительности», – сообщил источник «Спорт-Экспресса».

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21 комментарий

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Если честно, вообще ничего не понял. Но Холанд и Захарян в одной новости, наверное, это должно быть круто
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-Алло это Осборн Кокс?
-Да, кто это
-Это добрый самаритянин.
Хочу без выгоды продать Захаряна
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Ну очень крутой блокбастер
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карп и сэкс в новой экранизации истории про жабу и гадюку
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Ответ 6tspey7tb5
-Алло это Осборн Кокс? -Да, кто это -Это добрый самаритянин. Хочу без выгоды продать Захаряна
А потом будет : "чему мы научились, Палмер?"
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Ответ red hikkikomori
А потом будет : "чему мы научились, Палмер?"
-Не знаю Сэр.
-Я тоже не знаю, научились больше этого не делать
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есть ощущение, что его просто не хотят продавать
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Патамушта Рафаэла Пимента не Селюк!
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Продают как Спирт Рояль в 90ые года, куча посредников и все первой руки ))
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Это агент Захаряна работает с Холандом
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Спасти рядового Арсена из лап НКВДшников. Серия 16ая.
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Такой хреновый заголовок ещё нужно постараться составить.
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в Пюник его продайте. Ну встрял чувак, всем уже понятно. Он уже проклял всё и гражданство, и все движения папы попой занять все стулья одновременно.
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Ответ Spaten
Продают как Спирт Рояль в 90ые года, куча посредников и все первой руки ))
Пимента все же это замена Мино Райолы, совсем на первых ролях.
И это в принципе позволяет верить, что все реально с переходом.
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