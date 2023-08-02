Агент Холанда не требует 20% при перепродаже Захаряна и «делает все, чтобы Арсен смог уехать в Европу» («СЭ»)

Агент Эрлинга Холанда не пытается заработать на последующих трансферах Арсена Захаряна.

Сообщалось, что « » отказалось продавать полузащитника « » в том числе потому, что Рафаэла Пимента претендовала на 20% от суммы перепродажи футболиста.

« активно работает над возможными вариантами для Захаряна и делает все, чтобы смог уехать в Европу.

Единственное официальное предложение по игроку из Европы на данный момент было от «Страсбура». Пимента участвовала в этих переговорах.

Однако информация о том, что она требовала 20 процентов от последующей перепродажи Захаряна, не соответствует действительности», – сообщил источник « ».