Агент Холанда не требует 20% при перепродаже Захаряна и «делает все, чтобы Арсен смог уехать в Европу» («СЭ»)
Агент Эрлинга Холанда не пытается заработать на последующих трансферах Арсена Захаряна.
Сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать полузащитника «Страсбуру» в том числе потому, что Рафаэла Пимента претендовала на 20% от суммы перепродажи футболиста.
«Рафаэла Пимента активно работает над возможными вариантами для Захаряна и делает все, чтобы Арсен смог уехать в Европу.
Единственное официальное предложение по игроку из Европы на данный момент было от «Страсбура». Пимента участвовала в этих переговорах.
Однако информация о том, что она требовала 20 процентов от последующей перепродажи Захаряна, не соответствует действительности», – сообщил источник «Спорт-Экспресса».
-Да, кто это
-Это добрый самаритянин.
Хочу без выгоды продать Захаряна
-Я тоже не знаю, научились больше этого не делать
И это в принципе позволяет верить, что все реально с переходом.