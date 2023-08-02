Рябчук перейдет в «Спартак». Защитник Молдовы прилетит в Россию завтра (Sport24)
Олег Рябчук перейдет в «Спартак» в ближайшее время.
Защитник сборной Молдовы должен прилететь в Россию завтра, сообщает Sport24.
Ранее появилась информация о том, что московский клуб купит футболиста «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может возрасти до 7 миллионов.
Ожидается, что Рябчук подпишет контракт по схеме «2+1», а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
В РПЛ кроме как деньгами сейчас легов не заманишь.
+1 наверное активация на усмотрение клуба.
если нет, то как-то глупо