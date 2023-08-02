Рябчук перейдет в «Спартак». Защитник Молдовы прилетит в Россию завтра (Sport24)

Олег Рябчук перейдет в «Спартак» в ближайшее время.

Защитник сборной Молдовы должен прилететь в Россию завтра, сообщает Sport24.

Ранее появилась информация о том, что московский клуб купит футболиста « » за 6 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может возрасти до 7 миллионов.

Ожидается, что подпишет контракт по схеме «2+1», а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.