Рябчук перейдет в «Спартак». Защитник Молдовы прилетит в Россию завтра (Sport24)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Олимпиакос высшая лига Греция сборная Молдовы по футболу Олег Рябчук Футбол

Олег Рябчук перейдет в «Спартак» в ближайшее время.

Защитник сборной Молдовы должен прилететь в Россию завтра, сообщает Sport24. 

Ранее появилась информация о том, что московский клуб купит футболиста «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может возрасти до 7 миллионов.

Ожидается, что Рябчук подпишет контракт по схеме «2+1», а его зарплата составит 2 миллиона евро в год. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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60 комментариев

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Дренажная вода 4
Ответ Ak4705
Спартачи так кипятком сс**и, что у Зенита одни бразильцы последнее время)))Что теперь скажут, а как же наши ребята? 🤔
В стартовом составе регулярно играют Максименко, Литвинов, Джикия, Денисов, Хлусевич (ок, одного из них заменит Рябчук), Зобнин, Умяров, Игнатов, Соболев + на подмене Зиньковский, Пруцев, Чернов. Какие вопросы, я не понимаю? Тем более от Зенита.
+74
-3
+71
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Konstantin Zorin
Вот и хорошо!
+12
0
+12
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Никита Самарин
Даже не верится, что этот сериал закончился хэппи эндом (по крайней мере для Олимпиакоса). Цифры конечно вообще непонятные, 2 миллиона евро в год, прям откровенно через чур для такого игрока.
+10
0
+10
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2882
Ответ ЛеваяНогаХалка
Умяров, Игнатов давно игроками старта стали?
Эмм. До травмы Умяров был игроком старта. Или он травмированный должен был в старте выходить?)
+8
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Дренажная вода 4
Ответ ЛеваяНогаХалка
Умяров, Игнатов давно игроками старта стали?
Умяров в этом сезоне, Игнатов весь прошлый сезон в старте отыграл.
+7
0
+7
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Spartakus1984
Ответ Ak4705
Спартачи так кипятком сс**и, что у Зенита одни бразильцы последнее время)))Что теперь скажут, а как же наши ребята? 🤔
Рябчук Бразилец?
+8
-1
+7
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Dan Kennedy
С длительностью контракта какой-то прикол странный.
+8
-2
+6
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Марик05
Если честно вообще не знаю об этом игроке, может кто подсказать это будет усиление или как?
+3
0
+3
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a2wai
Ответ Никита Самарин
Даже не верится, что этот сериал закончился хэппи эндом (по крайней мере для Олимпиакоса). Цифры конечно вообще непонятные, 2 миллиона евро в год, прям откровенно через чур для такого игрока.
На другие деньги он бы не стал даже думать о переезде.

В РПЛ кроме как деньгами сейчас легов не заманишь.
+4
-2
+2
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Spartakus1984
Ответ Mark Safa
За что минусы? Недавно была новость о том что он не хочет в Спартак из за родственниках на Украине
Ты тоже можешь придумать какую нибудь новость.
+3
-1
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Дядя ТУРА
Ответ Dan Kennedy
С длительностью контракта какой-то прикол странный.
да по сути 3 года.
+1 наверное активация на усмотрение клуба.
если нет, то как-то глупо
+2
0
+2
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Левард17
Ответ Марик05
Если честно вообще не знаю об этом игроке, может кто подсказать это будет усиление или как?
На соседнем сайте появилась статья о нём. Резюме такое: "...Пожалуй, для «Спартака» Рябчук стал бы многообещающим приобретением. Это подвижный, интенсивный игрок. Очень резкий, разворотливый и умеющий быстро включаться в атаку. Достаточно неплох на мяче для РПЛ. Да и в обороне команда Абаскаля точно не станет слабее с Рябчуком..." (с).
+2
0
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Пользователь Huawei
Ответ Дренажная вода 4
В стартовом составе регулярно играют Максименко, Литвинов, Джикия, Денисов, Хлусевич (ок, одного из них заменит Рябчук), Зобнин, Умяров, Игнатов, Соболев + на подмене Зиньковский, Пруцев, Чернов. Какие вопросы, я не понимаю? Тем более от Зенита.
Поймите, им лишь бы за что зацепиться.
+2
0
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vital_23
Ответ Атакующий Юран
Лучше бы Осипенко с Ростова забрали
ога, особенно после того как его Касьера расскачал на раз-два
+2
0
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Fuji69
Не уверен , что лучше имеющихся . Классен вон лавку полирует
+3
-1
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Mr.Jack London
Молдавский Марсело?
+1
0
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JAV-URARTU-ARARAT
Поздравляю Спартак с пополнением !
+2
-1
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Владимир Шипицын
кто нибудь видел его в деле?Какие плюсы и минусы?А то такое ощущение что им просто дыру затыкают
+1
0
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Дмитрий9779
Ответ Атакующий Юран
Лучше бы Осипенко с Ростова забрали
Его Кассьерра в буфет за пивом отправил в последнем матче,да и лет ему уже прилично.(29)
+1
0
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максим28
Молдоване же не считаются легионерами? Если он идет не как легионер, то топ
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Mark Safa
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Дядя ТУРА
да по сути 3 года. +1 наверное активация на усмотрение клуба. если нет, то как-то глупо
да вообще глупый трансфер, нужен был цз в основу, справа и слева многие могут сыграть, а в центре обороны только Джикия, Дуарте, Чернов и Маслов, более менее стабильно играет только Джикия. Хоусевич вообще слева отлично смотрится.
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Алексей Антонов
Вась ты вообще кто ?
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dreamstep
25 лет, с хорошим опытом, надо наверное на 4 года подписывать сразу. Реальное усиление.
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-1
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Евгений Вавилов
Будем надеяться что эта поможет спартаку усилить защиту
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