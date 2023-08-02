Акинфеев о популярности: «На заправку выхожу в капюшоне, до сих пор в маске хожу, типа болею. На меня смотрят как на дурака»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики ЧМ-2018 FIFA Футбол

Игорь Акинфеев рассказал, почему не любит свою популярность. .

– Каково тебе лично живется после такой популярности? Тебя узнают, ты один из самых узнаваемых людей в нашей стране, особенно из спорта. Вот как тебе – ты выходишь из дома, тебя многие узнают, подходят фотографироваться, просят автограф...

– На самом деле, тяжело. Раньше – до чемпионата мира – было чуть-чуть полегче, но все равно. Я уже много раз говорил, что не люблю свою популярность. Потому что действительно не могу никуда выйти. После чемпионата мира стало в три-четыре раза [сложнее].

Даже спустя пять лет происходит безумие – ты выходишь купить, не знаю, колбасу какую-то, и к тебе подходят сфоткаться, хотя ты стоишь с колбасой в руках. Даже когда я приезжаю в магазин, то отправляю туда жену, она фоткает то, что я хочу...

Есть какое-то пространство – вот я тоже вижу многих людей, актеров, например, в каких-то магазинах. Я тоже, может быть, мечтаю с ними сфоткаться, но я этого не делаю. А здесь тяжело реально.

– Недавно появилось видео, где Месси пошел [в супермаркет] со своей семьей...

– Ну, в принципе, у меня то же самое происходит. 

– Не замечал, что кто-то начинает снимать?

– Ты же знаешь, у меня голова как у совы крутится, я все вижу. 

– Но это удивительно: даже если люди понимают, что это нетактично, им кажется, что это их единственная возможность встретиться с тобой...

– Это я тоже прекрасно понимаю. Поэтому я говорю, что не люблю свою популярность. Если бы она была меньше – не знаю, может кому-то нравится ходить как павлин – я бы мог пойти спокойно в кинотеатр, тот же магазин, на заправку.

Мне выйти на заправку – это обязательно капюшон, я до сих пор в маске хожу, типа болею. Даже летом. На меня все смотрят как на дурака. 

– А ты когда в последний раз сам брал автограф? Если ты, конечно, у кого-то брал.

– У меня был случай: я зашел в продовольственный магазин что-то купить, и зашла Олеся Судзиловская с дочкой. Это было лет пять назад. Слава богу, я один по магазину хожу, все классно, никого нет, вообще супер. 

Тут раз – по плечу (показывает хлопок по плечу). Поворачиваюсь, смотрю – она стоит. Я просто охренел, думаю: «Нифига себе!» Говорит: «А можно с дочкой сфоткаться?» Ну хорошо, давайте. Прикольно: вроде знаменитая актриса стоит...

– А ты потом не сказал: «А можно теперь я с вами? Я бы тоже хотел»?

– Колбаса меня ждала, – с улыбкой сказал Акинфеев

Материалы по теме

67 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермек Жолдаспаев
Понимаю.Меня все банки ищут.
+192
-4
+188
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Из этого интервью мы узнали что:
Игорь не любит свою популярность и любит колбасу
+151
0
+151
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Проверим!Проверим!!
Ответ Aleksey Yashin
Из этого интервью мы узнали что: Игорь не любит свою популярность и любит колбасу
А еще, что не пользуется Яндекс заправками и Тинькофф топливом)
+44
0
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
Ответ korysh
ну к этому стоит относиться как к части своей работы. У всего есть своя цена. И у популярности с высокими доходами тоже. Особенно удивляет, когда какие-нибудь шоумены, которые целенаправленно добиваются популярности ради больших доходов, зачастую жалуются, что к ним часто люди подходят. Я конечно понимаю, что не всегда это тактично и уместно, но не бывает так, чтоб ты был популярным и богатым, но при этом тебя никто не трогал. Не нравится - заканчивай свою карьеру шоумена и занимайся чем то другим, если умеешь конечно.
Игорь просто играет в футбол и делает это хорошо. дополнительной популярности он не добивается: на шоу не ходит, в скандалах и склоках не участвует, в тиктоках или у Малахова не снимается. и судя по вью он хочет ходить в обычные магазины как обычный человек, а не строить из себя неземную элиту. ничего плохого в этом нет

надеюсь он ещё долго будет играть и если увижу Игоря в Ашане с колбасой, то всё пойму и не подойду)
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korysh
ну к этому стоит относиться как к части своей работы. У всего есть своя цена. И у популярности с высокими доходами тоже. Особенно удивляет, когда какие-нибудь шоумены, которые целенаправленно добиваются популярности ради больших доходов, зачастую жалуются, что к ним часто люди подходят. Я конечно понимаю, что не всегда это тактично и уместно, но не бывает так, чтоб ты был популярным и богатым, но при этом тебя никто не трогал. Не нравится - заканчивай свою карьеру шоумена и занимайся чем то другим, если умеешь конечно.
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AuroraBorealis
Ответ Проверим!Проверим!!
А еще, что не пользуется Яндекс заправками и Тинькофф топливом)
И доставкой продуктов
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зизуха
Теперь все будут знать что под маской скрывается Игорёк
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Похвально, человек не ставит себя выше кого-то и чувствует абсолютно равным со всеми!
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
– Колбаса меня ждала, – с улыбкой сказал Дзюба
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петя Петров
Если увижу кого-то за заправке с капюшоном и в маске, значит там Игорек. Подойду сфоткаться!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EvgeniyShuttleOff
Извините, колбаса!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bastion Rus
Либо Игорь перепутал актрису, либо кто то что то выдумывает! У Судзиловской нет дочки. У нее два сына!!!!🤔
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Koulmann
Ответ nickthebrother
У Судзиловской нет дочки (согласно Википедии).
Видимо, в колбасе он лучше разбирается, чем в актрисах.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
App. Bs
Ответ Ермек Жолдаспаев
Понимаю.Меня все банки ищут.
Это гениально
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WatrikVLZ
Ответ Ермек Жолдаспаев
Понимаю.Меня все банки ищут.
Жиза
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Babusya
Ответ Dan Kennedy
Ждем на следующем интервью вопроса какие колбасы он предпочитает, тема не раскрыта.
Сырокопченая свиная колбаса. :)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edo Milanian
Ответ Bastion Rus
Либо Игорь перепутал актрису, либо кто то что то выдумывает! У Судзиловской нет дочки. У нее два сына!!!!🤔
Может, с Гузеевой спутал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArnoNeputevy
Стою я с колбасой и меня колбасит...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ждем на следующем интервью вопроса какие колбасы он предпочитает, тема не раскрыта.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nickthebrother
У Судзиловской нет дочки (согласно Википедии).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
на дзюбу так тоже смотрят, но при этом еще и узнают, когда видят в маске дедпула
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Koulmann
Как-то много недовольства своей популярностью и мало действий в этом отношении. В современном мире можно свести к минимуму пересечение с обычными людьми, если того желаешь.
Тут вообще не проблема, особенно если с любимым видом колбасы уже определился.

Да и это часть работы. В Европе как-то все не парятся по этому поводу или нормально реагируют на просьбы.

Но его правда, что у нас люди многие совершенно не тактичные и наглые.
Как-то играли за соседним столом в бильярд Макаревич и Ярмольник, так к ним подходили даже во время ударов или их разговора. Конечно, такое начинает бесить, тут я их понимаю.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бацко нановша
Ответ бацко нановша
легенда https://www.youtube.com/watch?v=N1abDxzY4MM
https://www.youtube.com/watch?v=lwbcJMPBXIo
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бутан Пропанович
Человек в футляре или Конь в пенале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
Ответ Конь Пальто
Ихарь, мы тебя запомним как рекордсмена лиги чемпионов
Ну тебя то вообще никто не запомнит! Что был что нет!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий