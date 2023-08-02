Выбивший «Ференцварош» Черчесова фарерский «КИ Клаксвик» обыграл чемпионов Швеции и вышел на «Мольде» в 3-м отборочном раунде ЛЧ

Теги высшая лига Швеция Лига чемпионов УЕФА высшая лига Финляндия ХИК высшая лига Норвегия Хэкен Мольде Ференцварош КИ Клаксвик Футбол

«КИ Клаксвик» после победы над «Ференцварошем» Станислава Черчесова одолел «Хэкен».

Фарерцы дважды сыграли с чемпионами Швеции вничью (0:0, 3:3) в игровое время матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и добились успеха в серии пенальти – 4:3.

В 3-м раунде «КИ Клаксвик» встретится с «Мольде». Действующие чемпионы Норвегии прошли ХИК (0:1, 2:0). Матчи пройдут 8/9 и 15 августа.

Лига чемпионов. 2-й раунд. «Астана» проиграла загребскому «Динамо», «Галатасарай» победил «Жальгирис», «Шериф» проиграл «Маккаби»

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20 комментариев

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Неужели, спустя час написали, зато новости про медиафутбол появляются моментально
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Ответ tatatat
Какие там правила квалификации сейчас? Они уже в группе ЛК минимум или нет еще?
Да, если вылетят из ЛЧ, то попадут в 4 раунд квалы ЛЕ, и если там проиграют то уде в ЛК, хотя я жду их в группе ЛЧ
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По идее, тренера Хэкена должны уволить
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Какие там правила квалификации сейчас? Они уже в группе ЛК минимум или нет еще?
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И Мольде им по силам пройти , но скорее всего после этого будет потолок . А вообще было бы круто увидеть карлика в группе ЛЧ)
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Не думаю что чемпион Швеции или Венгрии сейчас сильнее чемпиона Норвегии. У Клаксвика есть шансы на финал, точно буду болеть за них. Давно так за квалификацией ЛЧ не следил
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Ответ Ранальду с пивком
И Мольде им по силам пройти , но скорее всего после этого будет потолок . А вообще было бы круто увидеть карлика в группе ЛЧ)
с Мольде уже тяжело будет
да и я думаю, фарерцы уже довольны, групповой этап еврокубка уже обеспечен
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Ответ Один живой
Верните Стаса, демоны!
Прямиком в Хеккен, там вроде тоже хотят тренера уволить)
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А это точно рыбаки?
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Кто-нибудь, остановите эту машину!
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Ответ tatatat
Какие там правила квалификации сейчас? Они уже в группе ЛК минимум или нет еще?
Вроде бы да
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Ответ tatatat
Какие там правила квалификации сейчас? Они уже в группе ЛК минимум или нет еще?
да
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
это типа амкала?))
Минусуйте его максимально, троллей на спортсе и так хватает
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Ответ ЦСКА1960
В тексте новости нет названия клуба-чемпиона Швеции.
Хекен
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