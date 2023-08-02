Выбивший «Ференцварош» Черчесова фарерский «КИ Клаксвик» обыграл чемпионов Швеции и вышел на «Мольде» в 3-м отборочном раунде ЛЧ
«КИ Клаксвик» после победы над «Ференцварошем» Станислава Черчесова одолел «Хэкен».
Фарерцы дважды сыграли с чемпионами Швеции вничью (0:0, 3:3) в игровое время матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и добились успеха в серии пенальти – 4:3.
В 3-м раунде «КИ Клаксвик» встретится с «Мольде». Действующие чемпионы Норвегии прошли ХИК (0:1, 2:0). Матчи пройдут 8/9 и 15 августа.
Лига чемпионов. 2-й раунд. «Астана» проиграла загребскому «Динамо», «Галатасарай» победил «Жальгирис», «Шериф» проиграл «Маккаби»
да и я думаю, фарерцы уже довольны, групповой этап еврокубка уже обеспечен