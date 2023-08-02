КДК отменил красную Гайича в матче с «Ахматом». Защитник ЦСКА может сыграть с «Локо»

КДК РФС отменил дисквалификацию Милана Гайича.

Напомним, защитник ЦСКА получил красную карточку в матче с « » во 2-м туре Мир (3:2).

Арбитр Владислав Безбородов изначально назначил пенальти и показал Гайичу желтую карточку за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, судья, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Милану красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.

«Получили от письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео.

Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

5 августа ЦСКА примет «Локомотив».

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