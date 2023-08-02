КДК отменил красную Гайича в матче с «Ахматом». Защитник ЦСКА может сыграть с «Локо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации Ахмат КДК РФС Милан Гайич Матч ТВ Футбол

КДК РФС отменил дисквалификацию Милана Гайича.

Напомним, защитник ЦСКА получил красную карточку в матче с «Ахматом» во 2-м туре Мир РПЛ (3:2).

Арбитр Владислав Безбородов изначально назначил пенальти и показал Гайичу желтую карточку за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, судья, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Милану красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.

«Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео.

Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

5 августа ЦСКА примет «Локомотив».

РФС: решение перебить пенальти «Ахмата» противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье Безбородову перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

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74 комментария

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Новый тренер ФК Спартак
безбородов будет отменен?
+43
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Ответ Artie Bukko
в смысле, а какое обоснование?
карточка была выдана ошибочно
+34
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Izzuit
Ответ Артём Алёшин
а в чем интересно тогда разница Александрова, которого удалили типа за фол последней надежды, что то там никто ничего не отменял
В Ахмат-ЦСКА эпизод уже был заигран, пробили пенальти. После этого нельзя было рассматривать эпизод, а Безбородов пошел смотреть, это нарушение протокола ВАР. Так что разница есть
+18
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GadyaCSKA
Вот и правильно !
+18
-3
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Дмитрий Иванов
Хоть играть будет кому, иначе скоро Набабкина клонировать придется
+14
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Izzuit
А Безбородов сходит в отпуск в ФНЛ по результатам заседания?
+10
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Exciter
Ответ Дмитрий Иванов
Хоть играть будет кому, иначе скоро Набабкина клонировать придется
Набабкин и в 80 лет спокойно сыграет, он вселяет ужас всем форвардам ЧР
+10
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Кирилл
Ответ Artie Bukko
в смысле, а какое обоснование?
Арбитр не мог идти просматривать ВАР после того, как пенальти был пробит и мяч введен в игру - это нарушение протокола ВАР.

А Безбородов пошел смотреть.
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ЦСКА на первом Месте!
Ответ Exciter
Набабкин и в 80 лет спокойно сыграет, он вселяет ужас всем форвардам ЧР
нам бы Рахимича и Вернблума вернуть...
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Кирилл
Ответ Артём Алёшин
а в чем интересно тогда разница Александрова, которого удалили типа за фол последней надежды, что то там никто ничего не отменял
Безбородов пошел смотреть ВАР и удалил Гайича после того, как пенальти уже был пробит и мяч был в игре - этого нельзя делать по протоколу.

Александрова удалили сразу, игра еще не была возобновлена.
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Кирилл
Ответ Артём Алёшин
но у Александрова не было фола последний надежды, там никто красную не отменил, и с варом косяков будь здоров, но только у ЦСКА пока жёлтые и красные легко отменяют
Такое ощущение, что вы вообще не хотите понимать разницу.

Если бы Гайича удалили сразу, ДО пробития пенальти - никто бы не отменил его красную, потому что все было сделано согласно протоколу ВАР.
Но судья нарушил этот самый протокол, пойдя смотреть ВАР ПОСЛЕ пробития пенальти.
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Максим Солодушенков
Ответ Artie Bukko
в смысле, а какое обоснование?
ты нормальный? там всё видно что карточки нет...
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Андрей Баганов
Ответ Artie Bukko
в смысле, а какое обоснование?
нарушение протокола ВАР. Пересмотр жёлтой сделан некорректно
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Brennet
Так получается Безбородов отменил жёлтую карточку, а КДК – красную. Гайич оправдан по всем статьям? Интересно же что в сухом остатке.
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мутятя
Правильное решение.
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Артем183638
адекватное решение
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Shuller18
Гинер! Всё купил!
А так больше всего жаль Глебова, наверное спал и видел матч в основе
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Miho Schelia
дисквалифицировать от футбола, нужно Вилкова, Безбородова и им подобным, которые зарплату от этой фирмы имееют
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инок
Справедливое решение от ЭСК. Молодцы.
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Miho Schelia
Ответ Артём Алёшин
да причем тут разница, нет правила отмены карточки
А какое правило должно быть....на безправное действие?
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Ответ Artie Bukko
ну вот обоснование то какое)? в чём ошибка)? они же его удалили, чтобы соблюдать последовательность после того удаление в пользу Зенита в первом туре
Безбородов совершил глупую ошибку в удалении Гайича, удаление неправильное, его отменили, что непонятно?
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Максим Солодушенков
Ответ Artie Bukko
видно, что это чистая красная
хахахахахаха, то есть всё говорят что правильно отменили, и один ты самый умный говоришь что это неправильно, только твои слова мусор
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ЦСКА на первом Месте!
Справедливо.
Истерикой газмясовых удовлетворён.
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Dmitry Belikov
я в принципе тоже считаю, что там не было красной, но все равно как то непонятно: т.е. аж три судьи - главный, Вар и Авар - решили, что это удаление, но потом собираются какие то чинуши и решают, что удаления не было?! зачем тогда нам ВАР этот, если все равно цирк продолжается?!
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MonkeyMeister
Ответ Артём Алёшин
вы понимаете что это не первая красная отмененная у ЦСКА?
Лечись.
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