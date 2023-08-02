КДК отменил красную Гайича в матче с «Ахматом». Защитник ЦСКА может сыграть с «Локо»
КДК РФС отменил дисквалификацию Милана Гайича.
Напомним, защитник ЦСКА получил красную карточку в матче с «Ахматом» во 2-м туре Мир РПЛ (3:2).
Арбитр Владислав Безбородов изначально назначил пенальти и показал Гайичу желтую карточку за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, судья, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Милану красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый.
«Получили от ЦСКА письмо об отмене красной карточки Гайичу. КДК отправил запрос в ЭСК. Вчера было получено заключение. Гайич вышел на связь по видео.
Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена. Гайич может принять участие в следующем матче», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
5 августа ЦСКА примет «Локомотив».
РФС: решение перебить пенальти «Ахмата» противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье Безбородову перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью
Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти
А Безбородов пошел смотреть.
Александрова удалили сразу, игра еще не была возобновлена.
Если бы Гайича удалили сразу, ДО пробития пенальти - никто бы не отменил его красную, потому что все было сделано согласно протоколу ВАР.
Но судья нарушил этот самый протокол, пойдя смотреть ВАР ПОСЛЕ пробития пенальти.
А так больше всего жаль Глебова, наверное спал и видел матч в основе
Истерикой газмясовых удовлетворён.