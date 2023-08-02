КДК не отменил красную Семака, но тренер «Зенита» избежал дополнительной дисквалификации за «выход на поле в конфронтационной манере»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ Евгений Кукуляк Футбол

Сергей Семак избежал дополнительной дисквалификации за красную карточку.

Главный тренер «Зенита» получил красную карточку после матча 2-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) за то, что вышел на поле «в конфронтационной манере». 

«Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку.

В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи.

КДК не отменил удаление. Дополнительную дисквалификацию КДК решил не применять», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Семак не сможет руководить «Зенитом» в домашнем матче с «Динамо» 6 августа.

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33 комментария

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Пётр Смирнов
Не знаю как, но это точно заговор против Спартака!
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bellyashe
админресурс в деле
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Trash Talking
Все думали, что решает вопрос отмены дисквалификации, а они оказывается решали, стоит ли дополнительно еще матчи впаять за выход в конфронтационной манере. Ну редиски :)
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kuznetsov12
Мало того что никто не понимает решений судьей, так они еще не разрешают к ним подходить спрашивать. Клоунада.
+19
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Злодей Спб
Невероятный админресурс Зенита в действии!
Ой, стоп! Что-то пошло не так.

Итого: судья может дать КК тренеру просто за то, что он подошел ему пожать руку после матча и задать вопрос по игре.
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Алексей Крапивкин
Конфронтационная манера? Что дальше - удаление за агрессивные прищур?
+11
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Пётр Смирнов
Газпром опять всё купил!
+15
-5
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kilo_gilo
и все же цитата Радимова до сих пор не теряет актуальности)
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Удар Кержакова
Эх блин, с Динамо без тренера. Кдк продажаная
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raven711
ну что ж.. посмотрим, как в следующих турах будут удалять тренеров в аналогичных ситуациях. Сдается мне, что в каждом туре должно быть минимум по одному удалению.
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And Rew
Заседание КДК прошло в конфронтационной манере
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Ninjah
Постоянно к судьям после матча подходят "поговорить", но видимо Семак сделал это без уважения.
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freeman123
Конечно избежал дополнительные санкции, там удалять не должны были!
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fil_spb
"получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи."

А это все что было сказано в заключении? А обоснование какое-то этой правильности было?
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Павел Горелов
Ох уж этот админресурс...
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Ivan Petrov
Ответ Удар Кержакова
Эх блин, с Динамо без тренера. Кдк продажаная
Динамо тоже)
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Dan Kennedy
Бедное Динамо, с Семаком у них шансов побольше было, судя по игре с Ростовом.
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Anton Vasilev
кДк 🤮
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ЛоуренсАравийский
Газпромовский админресурс надоел! Доколе!
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Игорь Макаров
Из-за боковой надо будет тренерам кричать, как обычному болельщику. Тогда регламент не нарушен.
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Ермек Жолдаспаев
Ключевая потеря для Зенита
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utsh44psmr
МВД сильнее админресурса
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ZarvuR2020
Теперь я жду, когда за любой разговор с судьёй будет кк. Никаких оскорблений согласно протоколу не было.
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Vladvenk
Ответ Dan Kennedy
Бедное Динамо, с Семаком у них шансов побольше было, судя по игре с Ростовом.
Значит, админресурс все-таки в деле.
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KOTOV71
Судью на мыло!!
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