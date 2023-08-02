КДК не отменил красную Семака, но тренер «Зенита» избежал дополнительной дисквалификации за «выход на поле в конфронтационной манере»
Сергей Семак избежал дополнительной дисквалификации за красную карточку.
Главный тренер «Зенита» получил красную карточку после матча 2-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) за то, что вышел на поле «в конфронтационной манере».
«Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку.
В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи.
КДК не отменил удаление. Дополнительную дисквалификацию КДК решил не применять», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Таким образом, Семак не сможет руководить «Зенитом» в домашнем матче с «Динамо» 6 августа.
Ой, стоп! Что-то пошло не так.
Итого: судья может дать КК тренеру просто за то, что он подошел ему пожать руку после матча и задать вопрос по игре.
А это все что было сказано в заключении? А обоснование какое-то этой правильности было?