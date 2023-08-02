КДК не отменил красную Семака, но тренер «Зенита» избежал дополнительной дисквалификации за «выход на поле в конфронтационной манере»

Сергей Семак избежал дополнительной дисквалификации за красную карточку.

Главный тренер «Зенита» получил красную карточку после матча 2-го тура Мир с « » (1:1) за то, что вышел на поле «в конфронтационной манере».

«Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от « » с просьбой отменить красную карточку.

В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья правильно вынес красную карточку по окончании встречи.

КДК не отменил удаление. Дополнительную дисквалификацию КДК решил не применять», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Семак не сможет руководить «Зенитом» в домашнем матче с « » 6 августа.