«Ман Сити» покупает Гвардиола у «Лейпцига» за 90 млн евро. Хорват станет самым дорогим защитником в истории

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы рекорды РБ Лейпциг Йошко Гвардиол деньги Футбол

Йошко Гвардиол станет игроком «Манчестер Сити».

«Лейпциг» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере 21-летнего защитника. Клубы официально объявят об этом в ближайшие дни. 

Хорват станет самым дорогим защитником в истории – «горожане» заплатят за него 90 миллионов евро.

Кроме того, команды проведут товарищеский матч, благодаря которому «Лейпциг» сможет заработать около 1,5 млн евро. 

Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь

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77 комментариев

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Azamat_Ibragimov
Ответ Fomin525
не стоит этих денег. сразу вспоминается как его Месси оболванил на ЧМ
а кого Месси только не оболванивал?!
+99
-9
+90
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Overkiller
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
хорватский Макгвайр. теперь в Манчестере будет 2 холодильника - у каждой команды свой.
У Макгвайера особая позиция - ложный защитник.
+34
0
+34
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Бегис
и там кумовство, тянет своих родственников
+27
0
+27
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
хорватский Макгвайр. теперь в Манчестере будет 2 холодильника - у каждой команды свой.
+25
-7
+18
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Ученик Пепа
Отличный трансфер для Сити. Видимо, на замену уходящему Ляпорту.
+18
-5
+13
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Gündoğan
Ответ ман сити фейк
Надеюсь Диаш+Гвардиол будет легендарным на долгие годы. Наконец топ трансфер. Немножко переплатили но надо было брать топ игрока.
Можно узнать в чем конкретно он топ? Кроме первого паса каких то супер талантов в нем не видел. Игра 1 в 1 не очень, скорость обычная, игра головой тоже ничего особенного. В чем он топ? Без подколов я действительно не понимаю
+8
-2
+6
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Niko [Ars]
Ответ Azamat_Ibragimov
а кого Месси только не оболванивал?!
а вот Дивеева Месси не оболванил
+5
0
+5
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LaffyTaffy
Ответ Никита Самарин
Что-то они затянули, всё-таки этот трансфер был очевиден ещё в начале лета. А так предсезонку с Сити не прошёл, поэтому пока на скамейке посидит.
Ниче се вы его быстро определили.

Видимо с Пепом на созвоне?
+6
-1
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Roman
Ответ Ready FoR WaR
За такую цену покупать и держать на скамейке будет глупо, но сажать на банку Диаша или Стоунза будет еще глупее. Может Пеп будет играть в 3 ЦЗ в новом сезоне?
Стоунз уже в опорника превратился)
+5
0
+5
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Gündoğan
Дорого, видимо подгон Гвардиоле за победу в ЛЧ)
+9
-4
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Fomin525
не стоит этих денег. сразу вспоминается как его Месси оболванил на ЧМ
+27
-23
+4
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Олег Галеев
Ответ Al Al
Гвардиол у Гвардиола
Я так понимаю, они полные тёзки. Йошка и Хосеп же производное от библейского имени Иосиф. Вот и подтянулись друг к другу
+4
0
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Никита Самарин
Что-то они затянули, всё-таки этот трансфер был очевиден ещё в начале лета. А так предсезонку с Сити не прошёл, поэтому пока на скамейке посидит.
+5
-1
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Акира_1
Пепка вернулся к любимому хобби по покупке дорогущих защитников, зато Ковачичу будет с кем пообщаться. 🤔
+4
-1
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<~Inter~>
Ответ Fomin525
не стоит этих денег. сразу вспоминается как его Месси оболванил на ЧМ
самый тупой аргумент для оценки защитника из возможных
+5
-2
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Артур Мкртычян
Ответ Ready FoR WaR
За такую цену покупать и держать на скамейке будет глупо, но сажать на банку Диаша или Стоунза будет еще глупее. Может Пеп будет играть в 3 ЦЗ в новом сезоне?
сити играет в 4 цз. а игроков на позиции 5. лапор уйдет. это типа много?
+4
-1
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ман сити фейк
Надеюсь Диаш+Гвардиол будет легендарным на долгие годы. Наконец топ трансфер. Немножко переплатили но надо было брать топ игрока.
+5
-2
+3
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Oleg Olegov
Ответ Akezhan Kutvarov
Почему Пеп в Барсе не брал себе каждый год по защитнику. А в Сити берет причём давольно таки не плохих!?
А как же Чигринский?
+3
-1
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Born is the King
Ответ Gündoğan
Можно узнать в чем конкретно он топ? Кроме первого паса каких то супер талантов в нем не видел. Игра 1 в 1 не очень, скорость обычная, игра головой тоже ничего особенного. В чем он топ? Без подколов я действительно не понимаю
У него топовый пиар и агент ну и Сити он обешелся в топовую цену
+3
-2
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Onion
Из-за фамилии берут)
+2
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Akezhan Kutvarov
Почему Пеп в Барсе не брал себе каждый год по защитнику. А в Сити берет причём давольно таки не плохих!?
+1
0
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Любезный Коссутий
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
хорватский Макгвайр. теперь в Манчестере будет 2 холодильника - у каждой команды свой.
по цене похожи. но хорват молод, наш Макгавр стар
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**Iscander**
Так, а где же наша манся? Почему не пишет что гвардиола взяли за копейки, а МЮ за Хейлунда овердохрена?)
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граф Якунин
Ответ Gündoğan
Можно узнать в чем конкретно он топ? Кроме первого паса каких то супер талантов в нем не видел. Игра 1 в 1 не очень, скорость обычная, игра головой тоже ничего особенного. В чем он топ? Без подколов я действительно не понимаю
Наверное, тот, кому его покупают, разбирается
+1
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VMX1389
Ответ <~Inter~>
самый тупой аргумент для оценки защитника из возможных
Ну да, Так -то любого защитника можно обыграть, все ошибаются, важен именно процент выйгранных единоборств
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