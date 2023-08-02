«Ман Сити» покупает Гвардиола у «Лейпцига» за 90 млн евро. Хорват станет самым дорогим защитником в истории
Йошко Гвардиол станет игроком «Манчестер Сити».
«Лейпциг» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере 21-летнего защитника. Клубы официально объявят об этом в ближайшие дни.
Хорват станет самым дорогим защитником в истории – «горожане» заплатят за него 90 миллионов евро.
Кроме того, команды проведут товарищеский матч, благодаря которому «Лейпциг» сможет заработать около 1,5 млн евро.
Гвардиол перешел в «Лейпциг» из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.
Видимо с Пепом на созвоне?