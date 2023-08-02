«Ман Сити» покупает Гвардиола у «Лейпцига» за 90 млн евро. Хорват станет самым дорогим защитником в истории

Йошко Гвардиол станет игроком «Манчестер Сити».

«Лейпциг» и « » договорились о трансфере 21-летнего защитника. Клубы официально объявят об этом в ближайшие дни.

Хорват станет самым дорогим защитником в истории – «горожане» заплатят за него 90 миллионов евро.

Кроме того, команды проведут товарищеский матч, благодаря которому «Лейпциг» сможет заработать около 1,5 млн евро.

перешел в « » из загребского «Динамо» в 2021 году за 18 миллионов евро. Статистику футболиста можно найти здесь.