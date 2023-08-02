Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

Два медийных клуба вышли в следующий раунд Фонбет Кубка России.

« » и 2Drots вышли во второй раунд Пути регионов Кубка России.

«Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и в следующей стадии сыграет с ивановским «Текстильщиков».

А 2Drots победил «Сахалин» (2:0) и на следующем этапе сыграет с « ».

«Родина Медиа» завершила выступление в турнире.