Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела
Два медийных клуба вышли в следующий раунд Фонбет Кубка России.
«Амкал» и 2Drots вышли во второй раунд Пути регионов Кубка России.
«Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и в следующей стадии сыграет с ивановским «Текстильщиков».
А 2Drots победил «Сахалин» (2:0) и на следующем этапе сыграет с «Муромом».
«Родина Медиа» завершила выступление в турнире.
Это фейк, а не медийная команда .
хоть какой-то движ в нашем футболе, но нет надо же чан г.вна вылить.
Я предоставляю комментарии, если бы медиафутбола в России не существовало, а только бы в Европе был..
Это кубок России (не медиалига, это проф футбол). и он называется "ФОНБЕТ Кубок России".
Это давно стало нормой, с чего вы вдруг предъявляете ребятам, которые честно трудятся и честно зарабатывают, а не пилят бюджет области?