Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Муром Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Два медийных клуба вышли в следующий раунд Фонбет Кубка России.

«Амкал» и 2Drots вышли во второй раунд Пути регионов Кубка России.

«Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и в следующей стадии сыграет с ивановским «Текстильщиков».

А 2Drots победил «Сахалин» (2:0) и на следующем этапе сыграет с «Муромом».

«Родина Медиа» завершила выступление в турнире.

41 комментарий

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Ответ Гера Фусков
Спортс, какого ### эта ##### делает в разделе футбола, вы ####### уже
ахаха, что же кубок России по футболу делает в разделе футбол???
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Ответ eao79rus
Жаль. Теперь минимум до следующего раунда будут это медиаговно пиарить
Я не оправдываю медиалигу, но результаты показывают как раз, что команды не говно. А если и говно, то что за команды им проигрывают?
+46
-10
+36
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2drots и амкалаю полностью с позиции силы переиграли своих соперников, а вот родина была ужасна, у них и фанов не собралось
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Жаль. Теперь минимум до следующего раунда будут это медиаговно пиарить
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Ответ Александр Сырчин
Клубы медиалиги содержатся за счет денег букмекерских контор.
А буки за счет лудоманов которые влезают в долги, кредиты и тратят последнее. Самая настоящая зависимость на которую никто не обращает внимание.
+11
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Вообще медиафутбол не понимаю, но я рад, что в это непростое время футбол развивается только в медиалиги. Всё лучше, чем содержать клубы за счёт бюджета области.
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Теперь в ленте "футбол" две трети новостей про это медиакакбыфутбол.. а никак нельзя таки их новости только в их ленте постить? Мы не против, но.. Оставьте консерваторам и старичкам их старый олдскул, а?
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Ответ Александр Сырчин
Клубы медиалиги содержатся за счет денег букмекерских контор.
и что плохого?
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Ответ danik 258808
2drots и амкалаю полностью с позиции силы переиграли своих соперников, а вот родина была ужасна, у них и фанов не собралось
У них и нет фанов.
Это фейк, а не медийная команда .
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Ответ Александр Сырчин
Клубы медиалиги содержатся за счет денег букмекерских контор.
А проф клубы содержатся и за счёт буков и за счёт государства
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Всё-таки, "Родина Медиа" не Тарасова, а Отарика Наивеличайшего Кушанашвили. И он единственное интересное во всей медиалиге.
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Ответ Сергей Смит
Я не оправдываю медиалигу, но результаты показывают как раз, что команды не говно. А если и говно, то что за команды им проигрывают?
Проигрывает такое же говно, просто его не пиарят до небес
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Ответ Сергей Смит
Я не оправдываю медиалигу, но результаты показывают как раз, что команды не говно. А если и говно, то что за команды им проигрывают?
Так медиа команды как раз то самое говно. Игроки не добилось ничего в проф спорте и пошли в это букмекерское болото. При этом орут из всех утюгов что они медийные блогеры... Хотя почти все прошли школы футбольных команд и имеют футбольную базу. Комментаторы с матч тв особенно накидывают говна... В каждом матче прям выделяют про блогеров и как они разрывают профиков.
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читать подгорания старичков по поводу медиафутбола - одно удовольствие.
хоть какой-то движ в нашем футболе, но нет надо же чан г.вна вылить.
Я предоставляю комментарии, если бы медиафутбола в России не существовало, а только бы в Европе был..
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Мешалкин классно интервью дал, послушал, как в Вологде побывал 💪
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Ответ Сергей Смит
Я не оправдываю медиалигу, но результаты показывают как раз, что команды не говно. А если и говно, то что за команды им проигрывают?
В данном случае речь не столько об уровне команд(хотя и он так себе), сколько о том, что окружает эту "медиалигу". Там говна в виде разборок, набросов, скандалов и прочего треш-тока больше, чем собственно футбола, потому я и называю это медиаговном. Я с уважением отношусь к футболу любого уровня, сам посматриваю чемпионат Индонезии, но "медиалига" - это не про футбол, это треш-контент для малолеток, который спортс активно пиарит, и явно не за "спасибо"
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Винлайн Медиалига и Фонбет Кубок России. Даже не представляю сколько догов там будет
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Ответ Сергей Смит
Я не оправдываю медиалигу, но результаты показывают как раз, что команды не говно. А если и говно, то что за команды им проигрывают?
Им вообще-то проигрывают команды второй лиги, которые от любителей ничем особым не отличаются )
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Сидят Талалаев и Карнаухов , звёзды телевизионного разлива, разглагольствуют, кому это интересно, они в сборной хоть играли оба?
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Ответ Александр Сырчин
Клубы медиалиги содержатся за счет денег букмекерских контор.
Боже, да откройте вы глаза.
Это кубок России (не медиалига, это проф футбол). и он называется "ФОНБЕТ Кубок России".
Это давно стало нормой, с чего вы вдруг предъявляете ребятам, которые честно трудятся и честно зарабатывают, а не пилят бюджет области?
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Ответ danik 258808
2drots и амкалаю полностью с позиции силы переиграли своих соперников, а вот родина была ужасна, у них и фанов не собралось
хотя на Матч ТВ раз 100 повторили что все билеты распроданы на суперматч Родина - Вологда... а по факту человек 100 было по ощущениям на трибунах
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Ответ danik 258808
и что плохого?
Ну, букмекерские конторы и казино это плохо, уж поверь. За свою историю они миллионы жизней разрушили. Легальные наркотики по сути.
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Ответ sabur
Родина вылетела насовсем или на время?
до следующего розыгрыша кубка
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Как говорится, из го-на можно сделать конфетку, но это всё равно будет конфетка из го-на. Но вот нам пытаются впарить еще более низкосортный футбол, чем уже есть, под красивой вывеской. 🤷‍♂️ и это, по сути, нам продают. Но что самое смешное, продают успешно. Просто видимо люди любят г-но🤷‍♂️ так что потом не удивляйтесь, почему очередной Вася Пупкин живет от зп до зп и вечно ноет на сайте, как трудно жить. А кто-то стрижет миллионы на таких вот Пупкиных по всей стране😂
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Ответ McGregor
Будь это про кубок, здесь были результаты кубка. А это высер про медиапомои исключительно, причём на главной. Так где здесь про футбол? Это разве сайт медиалиги?
одна команда обыграла другую в матче кубка России. обыграла в футбол. новость рассказывает об этом результате. Кубок России - футбольный турнир. Новости о футбольных турнирах попадают в раздел футбол.
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