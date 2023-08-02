Марта: «Раньше женский футбол просто не показывали. Теперь я – пример для многих женщин в мире. Мы открыли двери для равенства»

Теги женский футбол сборная Бразилии жен Марта ЧМ по футболу среди женщин дискриминация Футбол

Бразильская футболистка Марта рассказала, как изменился женский футбол за время ее карьеры.

«Знаете, что приятнее всего? Когда я начинала играть, у меня не было кумиров в женском футболе. Женский футбол просто не показывали.

Как я могла представить себе, что смогу попасть в сборную и стать кумиром? Сегодня люди на улице останавливают нас и говорят, что хотят быть как мы – это касается не только меня, но и других игроков.

Сегодня у нас есть наши собственные примеры для подражания. Это было бы невозможно, если бы мы сдались перед первыми же трудностями, с которыми столкнулись. Это непрекращающаяся борьба, которую начала не я, а другие футболистки давным-давно. Мы очень гордимся этим.

Теперь люди просят нас продолжать вдохновлять новые поколения. Я очень рада, потому что 20 лет назад, в 2003 году, когда я играла на своем первом чемпионате мира, Марту никто не знал.

Теперь я – пример для многих женщин в мире. Не только в футболе, но и в журналистике. Сейчас я вижу много женщин-журналисток, которых мы раньше не видели. Так мы открыли двери для равенства», – сказала Марта, не сдержав слез.

Марта – двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе женской сборной Бразилии (Афины-2004, Пекин-2008), обладательница «Золотой бутсы» на ЧМ-2004 до 19 лет, «Золотой бутсы» и «Золотого мяча» ЧМ-2007, титула «Игрок года ФИФА» в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годах. 

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Раньше женский футбол просто не показывали, а сейчас его почти не смотрят - прогресс.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Сейчас из-за санкции что только не показывают на Матч ТВ)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Tryapyshko
Для всех ты все равно третий месяц в родительном падеже
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Железняк
Милые женщины! Вы самые лучшие, но смотреть женский футбол то еще извращение. Сколько не пробовал, больше 10 минут не получалось.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
когда я смогу понимать кто это говорит тогда смогу признать что женский футбол развивается
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Да нет никаких равенств, мужской футбол - самый популярный вид спорта, женский никогда таким не будет и смотрит его ограниченный круг лиц, просто сейчас делают этому рекламу и всячески пытаются продвигать. Я, как девушка, не могу смотреть женский футбол, потому что это жалкое подобие настоящего, тобишь, мужского футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
8 Марта где!? 8 Марта в календаре 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А я ясные дни оставляю себе
Леваки на западе на второй план уйдут и ваш этот женский футбол скатится туда, где ему и место.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Вадим Сидоров
Сейчас из-за санкции что только не показывают на Матч ТВ)
Я всё ещё жду когда на матче чтобы занять эфирное время начнут крутить пару часиков рекламу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий