Загитова выступит в роли диджея в фан-зоне Лига Ставок Sochi Hockey Open

Теги Авангард СКА Сборная России по хоккею КХЛ женское катание Адмирал Сочи Алина Загитова Sochi Hockey Open музыка Хоккей

Алина Загитова выступит в роли диджея в фан-зоне турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Предсезонный турнир в Сочи пройдет с 3 по 8 августа. В нем примут участие сборная России U23, «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.

В фан-зоне также пройдет автограф-сессия олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

«Автограф-сессия и диджей-сет от Алины Загитовой! Приходи 3 августа в 13:30 в фан-зону Лига Ставок Sochi Hockey Open на автограф-сессию Алины Загитовой!

А после тебя ждет прямая трансляция матчей турнира на большом экране в открытом бассейне», – говорится в сообщении «Лиги Ставок».

Напомним, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала в роли диджея перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком» в феврале 2023 года.

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87 комментариев

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Алексей Агеев
Армин ван Бюрен, которого мы заслужили.
+54
-16
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Machine Head
Роман Борисович же сказал Загитовой - мы теперь одна семья!
+52
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Алексей Ларёв
Скоро на Луну полетит ей богу...В каждой бочке ...
+38
-17
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Марк Терентьев
Ого! Алинка снова диджейка. Иманбек? Или в этот раз в напарниках можно ожидать кого покруче? Алинка драмер или коммерс?
+17
-2
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Владислав Никонов
Ротенберг нашел куда припарковаться, а Алине о будущем думать уже надо, как никак будущий профессор экономических наук и депутат Госдумы. Звёзды сошлись.
+33
-18
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fillette
Ответ kate_ko
у Алины контракт с Лигой ставок, причем здесь Роман Борисович, стесняюсь спросить
Он у них всегда и везде причем)). И с Лигой Ставок в Сочи и со школой ФК в Казани )). Уважают его очень )).
+28
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TheWitcher
Ответ neo63
Ни дня без новости о Загитовой
Загитова порождает кликбейт. Кликбейт порождает интерес рекламодателей. Интерес рекламодателей порождает лавэ для ресурса.
+15
-2
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AllaS
Мини опыт у Алины уже есть и теперь продолжение опыта будет с другим диджеем. Успехов.
+20
-7
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Arzu0203
новости о Загитовой не надо искать, они всегда на главной для футболеров, которые не знают, о ком речь, но осуждают конечно
+21
-8
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Давай Так
Домохозяек на ставочки подсаживает.
+26
-13
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Chief Engineer
Ответ Arzu0203
новости о Загитовой не надо искать, они всегда на главной для футболеров, которые не знают, о ком речь, но осуждают конечно
Ну так, что вы хотели, поход призёрки в парижский Диснейленд не достоин быть на главной! Этой чести удостаиваются только великие! ✌🏻
+15
-2
+13
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Сальхов Тулупов
DJ Алина снова в деле! Здорово!
+14
-3
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Verysia
Автограф-сессия - это хорошо, в Сочи сейчас много отдыхающих из всех регионов России, у болельщиков есть возможность встретиться с Алиной.
+12
-1
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Самасебезвезда
А я-то думаю, откуда все эти "неравнодушные" в новости об Алине, а ее как всегда вынесли на главную. Ну в принципе логично, главнее Алины в фк личности нет.
+21
-11
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Безымянный болельщик
Остались еще какие-то профессии, не тронутые Алиной?
+24
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Arzu0203
Ответ Gemma157
Все никак не наиграется.. Хоть бы на завод работать устроилась, всяко больше пользы принесла бы
ну да, это ж не по Франциям гулять, куда ж там другим.
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Самасебезвезда
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Оказывается любители футбола следят за фигурным катанием. Замечательно. Наверное еще и конкурсы бальных танцев по вечерам смотрите, да?
+10
-2
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Olgacher
Ответ Рома Студилов
Комментарий удален модератором
Амбассадор Лиги ставок. Многостаночницы у нас и действующие спортсменки: песни, клипы т пр.
+11
-3
+8
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LAnd
Ответ Arty K.
Нажмёт две кнопки на пульте, как обычно? Прекрасно. ОДОБРЯЕМ
Вкл и Выкл?
+18
-10
+8
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АБZ 49
Ответ Алексей Токарев
Бедные зрители.
Не беспокойтесь.
Вход бесплатный.
Добровольный.
+11
-3
+8
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Лилли
Ответ Gemma157
Все никак не наиграется.. Хоть бы на завод работать устроилась, всяко больше пользы принесла бы
Где Алина - там и Гемма... Самая преданная поклонница😂👍
+8
0
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Lana-shu
Удачи, Алина. Недовольным просто можно пройти мимо.
+26
-18
+8
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Aleksandr Vershinin
Талантливый человек талантлив во всем :D
+10
-3
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Verysia
Ответ Gemma157
Все никак не наиграется.. Хоть бы на завод работать устроилась, всяко больше пользы принесла бы
Она как раз свою работу исполняет, как представитель ЛС. А вот вам точно необходимо чем-либо заняться.
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Olgacher
Ответ Arzu0203
этот коммент конечно будет здесь висеть, это ж не других фигуристок так оскорбляют. спортс с радостью читает такое о Загитовой
К сожалению, да. Это, видимо, не нарушает правила и политику сайта
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