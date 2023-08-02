Загитова выступит в роли диджея в фан-зоне Лига Ставок Sochi Hockey Open

Алина Загитова выступит в роли диджея в фан-зоне турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Предсезонный турнир в Сочи пройдет с 3 по 8 августа. В нем примут участие сборная России U23, « », « », « » и .

В фан-зоне также пройдет автограф-сессия олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

«Автограф-сессия и диджей-сет от Алины Загитовой! Приходи 3 августа в 13:30 в фан-зону Лига Ставок Sochi Hockey Open на автограф-сессию Алины Загитовой!

А после тебя ждет прямая трансляция матчей турнира на большом экране в открытом бассейне», – говорится в сообщении «Лиги Ставок».

Напомним, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала в роли диджея перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Спартаком» в феврале 2023 года.

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