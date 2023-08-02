Ротенберг подтвердил уход Прохоркина из СКА: «Ищем другой вариант продолжения карьеры»

Роман Ротенберг сообщил об уходе Николая Прохоркина из СКА.

«На сегодняшний день мы идем дальше без и вместе с его агентом ищем другой вариант продолжения карьеры», – передает слова главного тренера корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий может быть обменян в «Амур». Cоглашение Прохоркина со СКА рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Большую часть прошедшего сезона хоккеист пропустил из-за травмы.

На счету форварда 1 передача в 3 играх регулярки и 4 (1+3) балла в 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. До перехода в СКА нападающий выступал в «Авангарде».