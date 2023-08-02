Ротенберг подтвердил уход Прохоркина из СКА: «Ищем другой вариант продолжения карьеры»

Теги СКА переходы КХЛ Николай Прохоркин Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг сообщил об уходе Николая Прохоркина из СКА.

«На сегодняшний день мы идем дальше без Николая Прохоркина и вместе с его агентом ищем другой вариант продолжения карьеры», – передает слова главного тренера СКА корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

Ранее сообщалось, что 29-летний нападающий может быть обменян в «Амур». Cоглашение Прохоркина со СКА рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Большую часть прошедшего сезона хоккеист пропустил из-за травмы.

На счету форварда 1 передача в 3 играх регулярки и 4 (1+3) балла в 7 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. До перехода в СКА нападающий выступал в «Авангарде».

18 комментариев

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Хоть бы Ротенберг накосячил где и его иноагентом признали.
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В СЮ
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Зайку бросила хозяйка... под дождем остался зайка...
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Металлург) vol 2.0)
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хорошо бы его подписать в Салават свободным агентом на контракт миллионов в 40 (и пусть ещё будут бонусы). или "обменять на денежную компенсацию 10.000 руб" и, например, флягу кумыса или куботейнер мёда.
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Ответ Максим Катебо
Металлург) vol 2.0)
спасибо не надо)
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В Сибирь!
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расторгнут по обоюдному с позором, тк все поняли что ске ручки можно легко выкрутить)
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Лучше бы Прохоркин сообщил об уходе Ротенберга из СКА
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Наоборот было бы интересней: "Прохоркин подтвердил уход Ротенберга". Звучит, однако.
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Роман, как обычно!?? Поматросил и бросил.. Он не первый и к сожалению не последний!!! Ну а если он поедет в Хабароаск, то у Амура получиться серьёзная, команда... Восток в этом сезоне опять получиться боевым... За восьмёрку будет бойня!!!!!!
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Ответ 4k7shv9zrw
В СЮ
Вполне. Вместо Кадейкина.
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Ответ Nick Crosier
Хоть бы Ротенберг накосячил где и его иноагентом признали.
всех их признают когда лилипутин отьедет
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Ответ Nick Crosier
Хоть бы Ротенберг накосячил где и его иноагентом признали.
Иноагентами принято признавать только россиян.
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