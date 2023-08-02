Кубок лиг. «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо Сити» в 1/16 финала

«Интер Майами» сыграет с «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

1/16 финала

3 августа

«Интер Майами» США – «Орландо Сити» США – 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.