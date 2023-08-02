Кубок лиг. «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо Сити» в 1/16 финала
«Интер Майами» сыграет с «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Кубок лиг
1/16 финала
3 августа
«Интер Майами» США – «Орландо Сити» США – 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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