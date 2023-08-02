Кубок лиг. «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо Сити» в 1/16 финала

Теги МЛС Лионель Месси результаты Орландо Сити Интер Майами Футбол

«Интер Майами» сыграет с «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Кубок лиг

1/16 финала

3 августа

«Интер Майами» США – «Орландо Сити» США – 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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9 комментариев

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Результативных действий в этом матче от Лео Месси, а Интер Майами победы и удачи!
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Ответ Барсик Юрана
Хет-трик от Величайшего
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
+4
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+4
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Хет-трик от Величайшего
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Если еще и Альба выйдет , хотя бы на замену , то будет 💣
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Ответ noti22
Персофаны уже завели будильник ⏰ благо у них каникулы
Это ж не Мбаппе или Холланд, персофаны уже выросли давно :)
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Ждем г+п от Месси как обычно.
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Ответ Игорь Климов
Результативных действий в этом матче от Лео Месси, а Интер Майами победы и удачи!
Дубль положит и один раз ассистирует, чуйка подсказывает)
+1
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