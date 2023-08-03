У Месси 5 голов и 1 ассист в 3 матчах за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси сделал дубль в матче 1/16 Кубка лиг с «Орландо Сити» (3:1).

На счету форварда 5 голов и одна результативная передача в 3 играх за «Интер Майами». Месси забивал в каждом из трех матчей.

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64 комментария

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5+1 за 180 минут в команде с последнего места. Вокруг него даже средние/посредственные игроки выглядят здорово, впрочем этот эффект он всегда создавал)
+37
-7
+30
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Ещё 15 матчей где то и он станет лучшим бомбардиром Интер Майами за всю историю:)

P S. лучший бомбардир пока что Гонсало Игуаин с 29 голами в +70 матчах...
+18
-2
+16
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Goat 🐐
+21
-7
+14
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Ну что сказать, однозначно GOAT
+14
-6
+8
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Так даже неинтересно, слишком слабая для него лига, а Месси очень рано ушёл туда
+9
-2
+7
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Интер Майами по набрынным очкам из 30 команд идёт 30 с 18 очками.
Поражён тем, что Гений моментально изменил клуб с ног до головы. С Месси они выиграли уже больше матчей чем без него в этом сезоне.
Если не ошибаюсь из 20 матчей проиграли 14 и выиграли всего 2 и 4 ничьи. А с Месси они уже 3 матча выиграли из 3 матчей.
+10
-5
+5
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Адаптация идёт неплохо. Примерно так выглядит игрок, которого называют системообразующим. Конструирует атаки, улучшает игру партнёров, не исключено, что и плане тактического понимания он их прокачивает немного. Ну и в завершении смотрится нормально. Видно, что Лео добавляет не просто класса и силы команде, но и приносит победный менталитет, с которым он идёт на протяжении своей карьеры.
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Ответ Tseren031293
Вот что бывает, когда Лео играет в свою игру и отдают ему полную свободу ! МЛС, конечно не Европа и уж тем более ни СА, но гений решает!
Уровень футбола МЛС выше чем у СА. Там выступали мировые звёзды когда пользователи спорца не знали что такой Аль-Наср
+8
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нужно так же продолжать и стать лучшим бомбардиром в истории
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Посмотрел я ваш этот Млс, честно сказать уровень игры в любом дворе России гораздо выше.
чувствуется боль)
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Жаль конечно, что Лео ушёл из Европы- рано. С его уровнем он свободно не напрягаясь выдавал голевых действий больше чем Мбаппе, отдавая французу пенальти.
А в сезоне, когда не надо готовиться к ЧМ,уверен, он бы показал намного больше !
Но главное чемпион мира- теперь чемпион всего !
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Гений есть гений
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Месси!!Лео! Мессия!
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Ответ Абдул Абакаев
Лео отказался от пенки?
Точнее от ХЕТ-ТРИКА.
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Лео отказался от пенки?
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Ответ Greatest Of All Time
А мог сделать ХЕТ-ТРИК, но как всегда дарит пенальти партнёрам.
а кто то другой, даже с волосами хотел украсть)
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становится фермерской лиги для Месси,

Messi League Soccer ))
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Ответ Naseer Amir
когда Роналду сделал покер, многие молчали, а теперь дубль приносит вам радость, вот вы какие
береги себя
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Лео просто красавчик. Играет в свое удовольствие и не парится
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Станет величайшим голеодором на века
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Ответ Фут.Боль
Да какая боль? Реально чемпионат невысокого уровня. Или с проходом Месси он стал топовым? Нет! Вы можете себя тешить этим, конечно, но реальность другая)
А кто тут говорит что МЛС топ или стал топовый???
Такое обычно говорят фанаты пустыни, что СА уже в топ 5 лиге, хотя уверен что СА слабее чем МЛС.
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Ответ MK
а кто то другой, даже с волосами хотел украсть)
Кто-то другой пробил бы дно в СА, если перешёл бы в самую слабую команду СА который идёт последним в турнирной таблице.
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Как и Ибра приехал показывать местным что такое настоящий футбол.
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Посмотрел я ваш этот Млс, честно сказать уровень игры в любом дворе России гораздо выше.
А уровень СА слабее чем в садиках России.
+1
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Ответ Robert Oganyan
5+1 за 180 минут в команде с последнего места. Вокруг него даже средние/посредственные игроки выглядят здорово, впрочем этот эффект он всегда создавал)
Да, до прихода Месси команда имела много поражений подряд и почти не забивала, а с Лео всё кординально изменилось в лучшую сторону, и это только начало!
+7
-6
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