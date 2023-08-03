У Месси 5 голов и 1 ассист в 3 матчах за «Интер Майами»
Лионель Месси сделал дубль в матче 1/16 Кубка лиг с «Орландо Сити» (3:1).
На счету форварда 5 голов и одна результативная передача в 3 играх за «Интер Майами». Месси забивал в каждом из трех матчей.
P S. лучший бомбардир пока что Гонсало Игуаин с 29 голами в +70 матчах...
Поражён тем, что Гений моментально изменил клуб с ног до головы. С Месси они выиграли уже больше матчей чем без него в этом сезоне.
Если не ошибаюсь из 20 матчей проиграли 14 и выиграли всего 2 и 4 ничьи. А с Месси они уже 3 матча выиграли из 3 матчей.
А в сезоне, когда не надо готовиться к ЧМ,уверен, он бы показал намного больше !
Но главное чемпион мира- теперь чемпион всего !
Messi League Soccer ))
Такое обычно говорят фанаты пустыни, что СА уже в топ 5 лиге, хотя уверен что СА слабее чем МЛС.