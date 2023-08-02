Буффон объявил о завершении карьеры
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры.
«Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе», – написал чемпион мира.
Ранее стало известно, что 45-летний голкипер расторгнет контракт с «Пармой».
Джанлуиджи Буффон начал карьеру во взрослом футболе в 1995 году в составе «Пармы», играя за команду до 2001 года.
После этого итальянский голкипер выступал за «Ювентус» до 2018 года, а затем вернулся в клуб в 2019 году после сезона в «ПСЖ».
В 2010 году Буффон стал капитаном сборной Италии, а завершил карьеру в сборной в 2018 году.
Он принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем чемпионата мира, а также был признан лучшим вратарем турнира.
Последние два сезона Буффон провел в родной «Парме» и сыграл в 44 матчах Серии B.
Один из лучших вратарей в истории футбола, Буффонище!
Трофеи — это, конечно, хорошо, но вот такой финал карьеры просто великолепен. Вот за такие вещи Буффона и любят
А в 2017 без шансов во втором тайме. Удаление на 83 минуте при 3:1 не значит ничего
*Риго, два дня назад*
Великий мужик!
😢
Особый респект за преданность Юве в сезон вылета в серию Б.
Спс за все, Легенда!!!