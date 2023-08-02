Буффон объявил о завершении карьеры

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры.

«Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе», – написал чемпион мира.

Ранее стало известно, что 45-летний голкипер расторгнет контракт с «Пармой».

начал карьеру во взрослом футболе в 1995 году в составе «Пармы», играя за команду до 2001 года.

После этого итальянский голкипер выступал за « » до 2018 года, а затем вернулся в клуб в 2019 году после сезона в « ».

В 2010 году Буффон стал капитаном сборной Италии, а завершил карьеру в сборной в 2018 году.

Он принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем чемпионата мира, а также был признан лучшим вратарем турнира.

Последние два сезона Буффон провел в родной «Парме» и сыграл в 44 матчах .

Буффон еще более великий, чем вы думали. Почему?