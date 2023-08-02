Буффон объявил о завершении карьеры

Теги ПСЖ Парма Ювентус Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция сборная Италии по футболу серия А Италия ЧМ-2006 Д2 Италия Футбол

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры.

«Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе», – написал чемпион мира.

Ранее стало известно, что 45-летний голкипер расторгнет контракт с «Пармой».

Джанлуиджи Буффон начал карьеру во взрослом футболе в 1995 году в составе «Пармы», играя за команду до 2001 года.

После этого итальянский голкипер выступал за «Ювентус» до 2018 года, а затем вернулся в клуб в 2019 году после сезона в «ПСЖ».

В 2010 году Буффон стал капитаном сборной Италии, а завершил карьеру в сборной в 2018 году.

Он принял участие в пяти чемпионатах мира (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). В 2006 году стал победителем чемпионата мира, а также был признан лучшим вратарем турнира.

Последние два сезона Буффон провел в родной «Парме» и сыграл в 44 матчах Серии B.

Буффон еще более великий, чем вы думали. Почему?

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153 комментария

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Не каждому дано играть на высоком уровне до 45... Жаль, что не зацепил ушастого за свою карьеру, но тем не менее он остаётся легендой футбола...

Один из лучших вратарей в истории футбола, Буффонище!
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Хочется сказать лишь - спасибо..ЛЕГЕНДА!❤️
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Спасибо за всё, Легенда! Казалось, что он будет играть вечно
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Я такой старый что помню начало его карьеры. Серию А в середине 90х показывали по 5-й кнопке телевизора, Петербургскому каналу с комментарием Орлова. Матч Милана с Пармой, у которой в воротах стоял 17-летний школьник. И не пропустил, хотя миланисты закидали его штрафную фаерами. 0:0 сыграли.
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Ответ Отец Абду
Не каждому дано играть на высоком уровне до 45... Жаль, что не зацепил ушастого за свою карьеру, но тем не менее он остаётся легендой футбола... Один из лучших вратарей в истории футбола, Буффонище!
не просто один из, а лучший
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Последние два сезона Буффон провел в родной «Парме» и сыграл в 44 матчах Серии B
Трофеи — это, конечно, хорошо, но вот такой финал карьеры просто великолепен. Вот за такие вещи Буффона и любят
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Ответ idemidov
Я такой старый что помню начало его карьеры. Серию А в середине 90х показывали по 5-й кнопке телевизора, Петербургскому каналу с комментарием Орлова. Матч Милана с Пармой, у которой в воротах стоял 17-летний школьник. И не пропустил, хотя миланисты закидали его штрафную фаерами. 0:0 сыграли.
Да, 5 канал 1995 год дерби Дженоа Сампдория именно так и началось моё знакомство с Сериа А
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2 августа. Как настоящий вдвшник. Уходят лучшие. Жаль,что так и не взял ЛЧ. Но это было славная охота. Может увидим в роли тренера.
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Ответ Фабрицио Ахмет
в 2015 году абсолютно без шансов против МСН. Ни одна команда не могла остановить ту Барсу. в 2017 году в финале было довольно спорное удаление куадрадо
в 2015 были ближе, возили барсу в середине игры, но пустили гол после того как чакыр не свистнул падение погбы в штрафной.
А в 2017 без шансов во втором тайме. Удаление на 83 минуте при 3:1 не значит ничего
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Ответ rigobersong
Он за Анжи не играл же:) За что спасибо?:)
«Я тебе никогда не отвечаю, ты мне не интересна…»

*Риго, два дня назад*
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Спасибо за все, особенно за крутейший ЧМ 2006!!! Будем скучать!!! Удачи на пенсии!!!
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Ответ Алексей С. Архипов
Спасибо за все, особенно за крутейший ЧМ 2006!!! Будем скучать!!! Удачи на пенсии!!!
Представить дурно. «За крутейший чм2006» Казалось бы это было так давно, а ДжиДжи до недавнего времени играл на высоком уровне. Вот образец футбольного долголетия
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Великий вратарь, который так и не взял ЛЧ. Вечномолодой Буффонище, спасибо!
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Всё таки слишком рано закончил
Великий мужик!
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Так ждал Буффона на ЧМ в России, что когда узнал что Италия не летит, не стал даже идти на остальные матчи, расстроился. Спасибо тебе за всë Джи-Джи
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Посоветовал бы Парме и Юве сыграть прощальный матч для Джиджи будет символично
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Буффонище!!!
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"Вот и все, народ"
😢
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Ответ rigobersong
Но надо же лицемеров иногда на чистую воду выводить:) Новиков, ты, сейчас Хенто подтянется:))
Нам до тебя очень далеко в лицемерии🙏
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Ответ Даниил Нестрогаев
ну ему не мешало и 2015 и 2017 выиграть. ну там конечно монстро-команды были. но без шансов
Но еще более удивительно, что Роналдо, игравший за Барсу, Реал, Интер, Милан тоже остался без ушастого. Как и Ибра, который вообще все топ-клубы перепробовал, хехе
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Легенда - даже не достаточно сильное слово для этого человека...
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Grande Gigi💔
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Перед такой легендой только снять шляпу и аплодировать стоя. Образец вратарского цеха.
Особый респект за преданность Юве в сезон вылета в серию Б.
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Последняя рок-звезда футбола!!!
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45 лет , капец
Спс за все, Легенда!!!
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