У «Барсы» проблема с рычагом. Клуб может потерять 65 млн евро, если немецкий фонд отменит покупку 16% Barca Studios. Эти деньги включены в план на сезон-2022/23

«Барселона» рискует потерять часть дохода от продажи Barca Studios.

По информации CCMA, немецкий инвестфонд, которому « » собиралась продать 16% акций Barca Studios в рамках активации экономических рычагов, рассматривает возможность возврата средств.

Сообщается, что в этом случае «Барселона» потеряет 65 миллионов евро, которые уже были включены в экономический план на сезон-2022/23 и требовались для регистрации новичков.

Президент «Барселоны» намерен лично разрешить ситуацию. На данный момент изучаются альтернативные варианты получения срочного дохода.

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