У «Барсы» проблема с рычагом. Клуб может потерять 65 млн евро, если немецкий фонд отменит покупку 16% Barca Studios. Эти деньги включены в план на сезон-2022/23
«Барселона» рискует потерять часть дохода от продажи Barca Studios.
По информации CCMA, немецкий инвестфонд, которому «Барселона» собиралась продать 16% акций Barca Studios в рамках активации экономических рычагов, рассматривает возможность возврата средств.
Сообщается, что в этом случае «Барселона» потеряет 65 миллионов евро, которые уже были включены в экономический план на сезон-2022/23 и требовались для регистрации новичков.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен лично разрешить ситуацию. На данный момент изучаются альтернативные варианты получения срочного дохода.
«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?
Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?
Пс. Давайте удалите комментарий)))
Так принимай наш «Сиалекс», там 12 капсул, надолго хватит!