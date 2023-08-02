У «Барсы» проблема с рычагом. Клуб может потерять 65 млн евро, если немецкий фонд отменит покупку 16% Barca Studios. Эти деньги включены в план на сезон-2022/23

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Барселона» рискует потерять часть дохода от продажи Barca Studios.

По информации CCMA, немецкий инвестфонд, которому «Барселона» собиралась продать 16% акций Barca Studios в рамках активации экономических рычагов, рассматривает возможность возврата средств.

Сообщается, что в этом случае «Барселона» потеряет 65 миллионов евро, которые уже были включены в экономический план на сезон-2022/23 и требовались для регистрации новичков.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен лично разрешить ситуацию. На данный момент изучаются альтернативные варианты получения срочного дохода.

«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?

Все смеются над очередным экономическим рычагом «Барсы». А почему вообще «рычаг»?

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54 комментария

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"Дружище, с кем не бывает!"
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Барса Студиос, немцы, рычаг. Они что там за контент продавать собрались?
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автор заголовка (Анна Сунцова), мои аплодисменты
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Спортс специально сделал такой заголовок, чтобы набрать классы?)
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а что? а вдруг?
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Стрессы, возраст.
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Принимай наш С, надолго хватит!
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будут гюндогана продавать ))
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Рычаг заклинило
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Как может Лапорта так халатно относиться к состоянию рычага, нужно было лучше за ним следить, а теперь будут проблемы.
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К Дзюбе обратитесь, он подскажет, как решит проблему с рычагом)
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Найдут новый рычаг, делов то.
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Ответ ЛоуренсАравийский
"Дружище, с кем не бывает!"
"С кем с кем но с нами часто такое бывает"
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Судя по заголовку, у Ани Сунцовой недостаток рычагов.
Пс. Давайте удалите комментарий)))
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Ответ Аморалинни
Судя по заголовку, у Ани Сунцовой недостаток рычагов. Пс. Давайте удалите комментарий)))
Это Анна обиделась на шутку (или не шутку) )
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> У «Барсы» проблема с рычагом
Так принимай наш «Сиалекс», там 12 капсул, надолго хватит!
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На каждый рычаг, есть суперрычаг!
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рычаг сломался, несите новый
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Пора искать новый крепкий длинный рычаг
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Не, ну клубу 124 года всё-таки, тут всё логично
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Ответ Аморалинни
Комментарий удален модератором
Ну тут да, тут прям не заголовок топового ресурса, а какой-то кликбейт уровня тролля из комментариев :)
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Ответ killerlook
автор заголовка (Анна Сунцова), мои аплодисменты
Одни рычаги на уме у барышни
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Все будет хорошо 👍 Барселона - чемпион 🏆
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К проблемам с рычагом надо относиться с юмором - не встал, похохотали и баинькать.
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Автор заголовка, снимаю шляпу!
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