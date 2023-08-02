Зинченко о поездке на Украину во время конфликта: «Я говорил с детьми и был в шоке – они не могут лгать. Такого не увидишь даже в кино»

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Политика кино Футбол

Александр Зинченко рассказал о поездке на Украину во время конфликта.

В августе состоится благотворительный матч между командами Зинченко и Андрея Шевченко. Вырученные средства пойдут на восстановление лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

«Я разговаривал с детьми, которые учатся в этой школе. Слушая их, ты понимаешь, что это настоящие, правдивые истории от детей. Честно говоря, я был в шоке. Такого не увидишь даже в кино. Потому что это дети, они не могут лгать. Они просто говорят чистую правду.

Конфликт начался (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) полтора года назад, и, узнавая все эти ситуации из телефона, ноутбука, звонков, сообщений или чего-то еще, я уже был в шоке. Но мы люди, мы начинаем привыкать к этому – к сожалению или к счастью, я не знаю.

Я не могу сказать, что это не было страшно. Конечно, так оно и было. Но в то же время ты думаешь, должен ли ты бояться или тебе следует просто принять это и просто попытаться сделать что-то хорошее, помочь людям, помочь своей стране», – приводит слова защитника «Арсенала» и сборной Украины The Athletic. 

Зинченко о конфликте на Украине: «Я и представить не мог, что такое может произойти в 2023 году»

Александр Зинченко: «Если бы российские футболисты высказались, ситуация бы немного изменилась»

Материалы по теме

81 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Football Forever
Дети обычно транслируют, что говорят родители.
+118
-17
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Санька а что же ты до этого 10 лет не ездил на Донбасс, который обстреливали и не думал даже об этом ?
+127
-46
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russian Horse
Ответ Человек1991
Санька а что же ты до этого 10 лет не ездил на Донбасс, который обстреливали и не думал даже об этом ?
Там дети «не те»
Это понимать надо
+85
-16
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimslav
Ответ Football Forever
Дети обычно транслируют, что говорят родители.
а родители то, что говорят СМИ
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Ответ dimslav
а родители то, что говорят СМИ
А СМИ то что велят власти . И не дай Бог что-то не то показать, сказать
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
На Аллею Ангелов в Донецк тоже заехал? Правда там не с кем говорить, одни памятники и фотографии с 2014г.
+59
-28
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Как он уже надоел )))
Лондонский патриот
+38
-13
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stoudemire
Дети врут больше всех, а зачастую даже придумывают. А еще часто подвержены влиянию взрослых. Опять слезливое интервью для западной аудитории, что ж, умеют они впаривать красивые заголовки.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
museum
В любом толковом словаре напротив термина "лицемер" должно висеть фото этого персонажа.
+23
-12
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зачем его выпустили из страны после матча?! В окопе бы поплакал.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глыба
Дети постоянно врут, а если не врут, то повторяют за старшими. А еще чаще - они говорят, то что он них хотят услышать
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Как только Запад прекратит помогать преступному режиму - так сразу конфликт и закончится и будут спасены миллионы жизней простых украинцев.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JAV-URARTU-ARARAT
Мне вот интересно , а Зинченко хоть раз поехал в Донецк или Луганск после 2014 года. поинтересовался там у детей местных , при том что он играл тогда в России ..
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9_volk
зинченко уже научился формулировать фразы как принято в английской публицистике - многословно, с пафосом и ни о чем.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mootoo
а с детьми ДНР и ЛНР говорил?
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
>Дети не могут врать
Ахахахаха
Тут взрослые борцы с режимом на спорце пишут все, что им в ютубчике сказали
Что говорить о детях?))
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Auramagma
Иди с донецкими детьми поговори, а то че ты только одну сторону выслушал и транслируешь?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tseren031293
Украинский Брэд Питт про кино- ничего нового ! Поплачься ещё сезон, пусть тебя жалеют !
Бедный с утра на передовой, а вечером привоз с Ливерпулем кто будет делать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Лицемер. Лицемерище
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Hong Kil
А что ему дети сказали, что Россия все равно победит?
Россия естественно победит, это даже не обсуждается
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steiner
Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Почему ты не разговаривал с детьми Донбасса когда играл в России?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смайл
Ответ Ковид 07.10.52
А что с Калининградом делать?
Калининград это Россия. Или у тебя возражения есть ципсошня?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смайл
пора понять, что все украинцы должны нести коллективную ответственность за все то зло, что они причинили России
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
13lapa13
зато ты можешь
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий