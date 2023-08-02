Премьер-министр РФ Мишустин: «Не сильно увлекаюсь футболом, но посматриваю российский чемпионат. Мне хоккей нравится – больше по душе»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва КХЛ Политика Матч ТВ Михаил Мишустин Хоккей

Михаил Мишустин рассказал о своих симпатиях к хоккею.

– Какое ваше отношение к футболу? За какую команду болеете?

– Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его.

Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»… Посматриваю, скажем так.

Но мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства им увлекаюсь. Он мне больше по душе.

Иногда пытаюсь играть в него, правда, не совсем регулярно, – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам.

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Особенно ночной хоккеей добавил премьер)))
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ЦСКА1960
Это что, начался пиар преемника?) Раньше о Мишустине не было ни слуху, ни духу, исключительно профильные новости о деятельности правительства. А тут неожиданно пишут, что он сказал на каком-то молодежном форуме) Медведева в похожем ключе раскручивали , все его поездки по заводам по Первому показывали.
Это был бы слишком хороший вариант из всех имеющихся)) но походу не заслужили)))
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ bolelwik
Особенно ночной хоккеей добавил премьер)))
Не смотрел бы Ночную Хоккейную Лигу, сидел бы до сих пор в своем Пенсионном Фонде.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это что, начался пиар преемника?)
Раньше о Мишустине не было ни слуху, ни духу, исключительно профильные новости о деятельности правительства. А тут неожиданно пишут, что он сказал на каком-то молодежном форуме)
Медведева в похожем ключе раскручивали , все его поездки по заводам по Первому показывали.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Пикачу82
Скажите премьер-министру что у Зенита дерби не бывает ни с кем в Пример лиге.
А как же Эль Газико с Оренбургом? И Эль Озеро с Сочи?
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потому что в хоккее страна традиционно сильнее) Так обычно говорят те, кто не смотрит ни то, ни другое. Впрочем, ничего в этом такого нет))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Помнится раньше в правительстве многим большой теннис был по душе. Почему то..))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мясник
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скажите премьер-министру что у Зенита дерби не бывает ни с кем в Пример лиге.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посматривает чемпионат, у него бывают дерби команд,… интересный персонаж,…
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ЦСКА1960
Это что, начался пиар преемника?) Раньше о Мишустине не было ни слуху, ни духу, исключительно профильные новости о деятельности правительства. А тут неожиданно пишут, что он сказал на каком-то молодежном форуме) Медведева в похожем ключе раскручивали , все его поездки по заводам по Первому показывали.
Не. ВВ с нами до гроба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Фахрик
А почему на Спартак не посматриваете?
Потому и не смотрит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Павел Мельников
Это был бы слишком хороший вариант из всех имеющихся)) но походу не заслужили)))
Хороших вариантов на таких местах не держат.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ bevooch
Не смотрел бы Ночную Хоккейную Лигу, сидел бы до сих пор в своем Пенсионном Фонде.
Он в налоговой работал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ bevooch
Не смотрел бы Ночную Хоккейную Лигу, сидел бы до сих пор в своем Пенсионном Фонде.
Он не то что бы смотрит, написано же - он пытается играть в хоккей...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Хороших вариантов на таких местах не держат.
Так то оно так, но очень много альтернатив хуже)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В ФНС России было не до хоккея ну а здесь нужно соответствовать ночной хоккей пришлось сразу полюбить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какое дерби может быть у Зенита, если в Питере одна команда ? Была неплохая команда Динамо, но и её выгнал из города Газпром, чтобы больше фаны на Зенит ходили. У меня в Динамо играл друг, но давно это было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Юрий
Какое дерби может быть у Зенита, если в Питере одна команда ? Была неплохая команда Динамо, но и её выгнал из города Газпром, чтобы больше фаны на Зенит ходили. У меня в Динамо играл друг, но давно это было
В 1968 году ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Михаил Иванов
В 1968 году ?
Извините, не понял ваш вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ bevooch
А как же Эль Газико с Оренбургом? И Эль Озеро с Сочи?
А как же эль Химико ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Пикачу82
Скажите премьер-министру что у Зенита дерби не бывает ни с кем в Пример лиге.
Может он думает, что эта команда тоже из Москвы )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Фахрик
А почему на Спартак не посматриваете?
все же ясно - буквы Р нет в фамилии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Фахрик
А почему на Спартак не посматриваете?
Лавров запретил
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
возьми уроки игры в хоккей у своего шефа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий