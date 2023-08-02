Премьер-министр РФ Мишустин: «Не сильно увлекаюсь футболом, но посматриваю российский чемпионат. Мне хоккей нравится – больше по душе»
Михаил Мишустин рассказал о своих симпатиях к хоккею.
– Какое ваше отношение к футболу? За какую команду болеете?
– Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его.
Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»… Посматриваю, скажем так.
Но мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства им увлекаюсь. Он мне больше по душе.
Иногда пытаюсь играть в него, правда, не совсем регулярно, – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с победителями международных олимпиад по естественным и точным наукам.
Раньше о Мишустине не было ни слуху, ни духу, исключительно профильные новости о деятельности правительства. А тут неожиданно пишут, что он сказал на каком-то молодежном форуме)
Медведева в похожем ключе раскручивали , все его поездки по заводам по Первому показывали.