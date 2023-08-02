Нагучев о Безбородове: «У нас извиниться – это признать слабость. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Sports.ru Владислав Безбородов Роман Нагучев Милан Гайич Матч ТВ Футбол

Роман Нагучев высказался о реакции Владислава Безбородова на ошибку в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Главный арбитр игры 2-го тура Мир РПЛ в Грозном Владислав Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки. ЦСКА победил со счетом 3:2.

После матча Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА и сказал журналисту: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»

Департамент судейства РФС заявил, что решение перебить пенальти «Ахмата» противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью.

«Когда начался второй тайм, я вместо составов сказал, что хочу, чтобы Владислав Безбородов вышел к журналистам и объяснил, что происходит.

Иначе комментатор выглядит идиотом, а я не хочу быть идиотом, как и никто не хочет быть идиотом. Я требовал, чтобы он объяснил решения, потому что я не должен их объяснять за него и быть его эфирным пресс-атташе.

Было бы здорово, если бы Безбородов признал ошибку и извинился? Понимаете, у нас такое не принято. У нас извиниться – это признать слабость. «Ты че извиняешься, ты че, лох?» «Ты че, самый умный?» – у нас же это оскорбление. В этой парадигме мы не имеем права извиняться. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох.

Некоторые, даже вырастая, проживая к 50 годам большую, достойную и интересную жизнь, все равно живут с этим ощущением. Если я сейчас извинюсь, то распишусь в слабости. Хотя это всего лишь делает тебя человеком, – сказал в эфире шоу Sports.ru «Нет темы» комментатор «Матч ТВ».

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27 комментариев

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NomerSports
если так то это больное общество просто .
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fil_spb
Нагучев извинился перед Факелом и воронежскими болельщиками, после того как набрасывал о том, что играть на воронежском стадионе небезопасно и поэтому у них надо отобрать путевку в РПЛ? Хотя на стадионе все нормально с безопасностью. Или ему можно?
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Booligan
Дон тебе ща объяснит, что это не так
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Злодей Спб
Человек человеку - волк.
Волки не извиняются :)
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Exciter
Ответ mrJerico
Мир РПЛ Лоxов
Ехай к себе в другой мир из трех букв
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eteztevrizoy
Это называется обасраться и не подавать виду. Первый скилл между прочим для карьерного роста
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Eretik_fcsm
Когда Уткин ткнул Нагучеву по фактам в его комментарий, вместо извинений, пошли отмазы про «добирались на поезде», а сейчас смотрите, рупор справедливости.
В целом раздражает, что вся «обслуга» футбольного матча- судьи, комментаторы возомнили себя звездами равными самим спортсменам.
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kilo_gilo
Ответ Злодей Спб
Человек человеку - волк. Волки не извиняются :)
Ауф!
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Machine Head
С таким явлением все часто сталкиваются в повседневной жизни и даже на дороге . Если ты пропустил машину с мигающим поворотником в ряд , то ты уже лох -некоторые так считают . А это элементарная невоспитанность .
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Евгений Кузнецов
интересно, сколько раз сам Нагучев открыто за что-то извинялся?)

да, Безбородов сотворил нечто несуразное - это да
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Nerazzurri-88
Ответ fil_spb
Нагучев извинился перед Факелом и воронежскими болельщиками, после того как набрасывал о том, что играть на воронежском стадионе небезопасно и поэтому у них надо отобрать путевку в РПЛ? Хотя на стадионе все нормально с безопасностью. Или ему можно?
Да
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Lindeman
Ответ Злодей Спб
Человек человеку - волк. Волки не извиняются :)
Jason Statham(c)
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bellyashe
у нас все общество по такому принципу живет, к сожалению. равно как и государство
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Вадим Сидоров
На Кавказе извиняться это признак слабости
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Антон
Или "Тебе чё, больше всех надо?". Ну как бы да, надо. Хорошего и много, желательно.
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igls54
Рассуждение типично лоховское. Вот бычить в случае неправоты это типа круто
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GoodChel
отказался обсуждать игру потому что врать не хотел,а правду сказать боялся
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Hunt13
В смысле не должен объяснять его решения??а чем они занимаются постоянно в эфире? несут бывает такую фигню на серьезных щах,объясняя момент,что стыдно становится. думаешь что они несут
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sergspartak
Ну так извинись для начала сам, что Безбородова поливаешь, судьи не обязаны с прессой общаться. И вообще-то объяснять все - как раз работа Нагучева.
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Полуэктов Пётр
А в какой момент лох перестал быть человеком?
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Один живой
Нагучев, не переживай, ты другой, извиняйся не извиняйся, ты всегда он....в красном пальто (из твоего душещипательного рассказа))))
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Lindeman
У вас это где? Не в воспитанном обществе?
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