Нагучев о Безбородове: «У нас извиниться – это признать слабость. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох»

Роман Нагучев высказался о реакции Владислава Безбородова на ошибку в матче «Ахмат» – ЦСКА.

Главный арбитр игры 2-го тура Мир РПЛ в Грозном Владислав Безбородов назначил пять 11-метровых ударов за матч. В первом тайме он удалил защитника армейцев Милана Гайича уже после того, как «Ахмат» не забил пенальти, а также дал хозяевам перебить с точки. ЦСКА победил со счетом 3:2.

После матча Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА и сказал журналисту: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»

Департамент судейства РФС заявил, что решение перебить пенальти «Ахмата» противоречит протоколу, но ВАР 3 раза сказал «стоп» судье перед ударом – он не услышал из-за проблем со связью.

«Когда начался второй тайм, я вместо составов сказал, что хочу, чтобы вышел к журналистам и объяснил, что происходит.

Иначе комментатор выглядит идиотом, а я не хочу быть идиотом, как и никто не хочет быть идиотом. Я требовал, чтобы он объяснил решения, потому что я не должен их объяснять за него и быть его эфирным пресс-атташе.

Было бы здорово, если бы Безбородов признал ошибку и извинился? Понимаете, у нас такое не принято. У нас извиниться – это признать слабость. «Ты че извиняешься, ты че, лох?» «Ты че, самый умный?» – у нас же это оскорбление. В этой парадигме мы не имеем права извиняться. Ты лох, если ты извинился. Не человек, а лох.

Некоторые, даже вырастая, проживая к 50 годам большую, достойную и интересную жизнь, все равно живут с этим ощущением. Если я сейчас извинюсь, то распишусь в слабости. Хотя это всего лишь делает тебя человеком, – сказал в эфире шоу Sports.ru «Нет темы» комментатор « ».

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