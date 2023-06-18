Тухель убедил Уокера перейти в «Баварию». Переговоры – на продвинутом этапе

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кайл Уокер Томас Тухель Футбол

«Бавария» работает над приобретением Кайла Уокера.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры находятся на продвинутой стадии. Защитник готов покинуть «Манчестер Сити» и присоединиться к мюнхенскому клубу на постоянной основе, и в этом велика заслуга главного тренера Томаса Тухеля.

Клубы пока не договорились, но все стороны настроены оптимистично.

В АПЛ-2022/23 Уокер провел 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?

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43 комментария

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vaslover
Ответ alexis2020
Отличный игрок, круче Павара
Конечно круче. Он же крутой Уокер.
+65
-2
+63
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red hikkikomori
Нравится как Сити расстаётся со своими игроками, не пытаются удержать - хочет уйти отпускают, да ещё и за приемлемые деньги как для себя, так и для покупателя
+28
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alexis2020
Отличный игрок, круче Павара
+27
-3
+24
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Potomok Budulaya
очень странный переход ,казалось он в МС не заменим .
+13
-3
+10
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Иван Косяков
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Что-то британских деревяшек стали активно в Европе брать, странно.
"Деревяшка" Винисиуса обогнала, не знаком с такой породой
+9
0
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Dm Kznts
Ответ alexis2020
Отличный игрок, круче Павара
и на 5 лет старше
+10
-1
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Comicsfan323
Ответ neolol0
Он из Шпор-то уходил чтобы ЛЧ взять. Взял. Цель выполнена.
Уходил чтобы хоть что-то взять 😂
+9
-1
+8
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Vinnipukh Vinni
Ответ Potomok Budulaya
очень странный переход ,казалось он в МС не заменим .
Как раз в прошедшем сезоне постепенно стал заменим.
+8
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ман сити фейк
Если правда удачи Уокеру. Спасибо ему за всё
+8
-1
+7
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neolol0
Ответ Potomok Budulaya
очень странный переход ,казалось он в МС не заменим .
Он из Шпор-то уходил чтобы ЛЧ взять. Взял. Цель выполнена.
+6
0
+6
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Zakir Hanseidov
Похоже Пепу придётся создать новую команду.
Вот и новый вызов, новая мотивация.
+2
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Женя Гостев
Ответ Иван Иванов
Тухель походу реально настроился пройти ПСЖ и Реал, купив себе антидот против Мбаппе и Винисиуса. 😅
Ну да, ведь Уокер в 100% случаях закрывал Вини и Мбаппе, ах да нет.
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Mancar Camoran 2.0
Ответ HUKI1337
Ну да , когда есть бездонный мешок денег , то логично что нет смысла не мотивированных игроков держать ,
Если нет денег, то ты не топ клуб, все просто).
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XavIniesta2008-2015
Скоро от Манчестер Сити, который набирал 100 очков а АПЛ останется 2-3 человека
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serginn
Будет не хватать Феррари на правой бровке.
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tnec
Ответ Potomok Budulaya
очень странный переход ,казалось он в МС не заменим .
Ага , месяц слушали как он незаменим.
Как только благодаря Пепу сделал на дистанции Винисиуса
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Пирс Морган
Странный трансфер, если таковой будет
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ман сити фейк
Такими темпами мешки будут разобрать Сити
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zzzeeerrrooo
Ответ Potomok Budulaya
очень странный переход ,казалось он в МС не заменим .
Хоть статистику посмотри и не пиши бред
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Вечно в бане
Ответ Potomok Budulaya
очень странный переход ,казалось он в МС не заменим .
Да вы, батенька, году в 2020 застряли)

Уж в последней схеме Пепа, Уокер не то, что заменим, он в ней вообще не основная опция.
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ASH11
Ответ neolol0
Он из Шпор-то уходил чтобы ЛЧ взять. Взял. Цель выполнена.
Ну, не только ЛЧ, а еще АПЛ.
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Иван Косяков
Ответ Potomok Budulaya
очень странный переход ,казалось он в МС не заменим .
В финале как-то без него справились, видимо затаил слегка
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hedgehog111
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Ответ D
хороший трансфер
++👍
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Коробкин
Интересно посмотреть на англичанина в Германии
тебе мало примеров?
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Иван Иванов
Тухель походу реально настроился пройти ПСЖ и Реал, купив себе антидот против Мбаппе и Винисиуса. 😅
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