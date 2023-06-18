«Бавария» работает над приобретением Кайла Уокера.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры находятся на продвинутой стадии. Защитник готов покинуть « » и присоединиться к мюнхенскому клубу на постоянной основе, и в этом велика заслуга главного тренера .

Клубы пока не договорились, но все стороны настроены оптимистично.

В АПЛ-2022/23 провел 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Требл-«Сити» – что дальше? Кто уйдет, кого подпишут?

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