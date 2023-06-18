Тухель убедил Уокера перейти в «Баварию». Переговоры – на продвинутом этапе
«Бавария» работает над приобретением Кайла Уокера.
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, переговоры находятся на продвинутой стадии. Защитник готов покинуть «Манчестер Сити» и присоединиться к мюнхенскому клубу на постоянной основе, и в этом велика заслуга главного тренера Томаса Тухеля.
Клубы пока не договорились, но все стороны настроены оптимистично.
В АПЛ-2022/23 Уокер провел 27 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Вот и новый вызов, новая мотивация.
Как только благодаря Пепу сделал на дистанции Винисиуса
Уж в последней схеме Пепа, Уокер не то, что заменим, он в ней вообще не основная опция.