  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Локомотив» – «Спартак» в Кубке будет судить Сухой, на игру «Динамо» и «Зенитом» назначен Фролов
19

Матч «Локомотив» – «Спартак» в Кубке будет судить Сухой, на игру «Динамо» и «Зенитом» назначен Фролов

Назначены арбитры на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

РФС назначил судей на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

26 ноября (среда)

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Артем Чистяков

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Станислав Попков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Андрей Филипкин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

27 ноября (четверг)

«Динамо» – «Зенит»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Иванов.

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18300 голосов
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
logoFONBET Кубок России
Евгений Буланов
Сергей Цыганок
logoКирилл Левников
logoОренбург
logoЗенит
logoАлексей Сухой
logoЦСКА
logoДинамо Махачкала
logoЛокомотив
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoСпартак
Антон Фролов судья
Ранэль Зияков
Артем Чистяков судья
logoЯн Бобровский
Роман Галимов
logoПавел Кукуян
logoАндрей Фисенко
Артур Федоров
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» не прошел «Динамо», МОК допустил Петросян и Гуменника до ОИ-2026, дзюдоистам вернули флаг и гимн, бутик Хабиба в Дубае и другие новости
12 минут назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
22 минуты назадТесты и игры
«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа
сегодня, 02:37
Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»
сегодня, 02:15
Горшков о том, почему «Зенит» не играл в траурных повязках с «Динамо»: «У всех она упала с рук, не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли»
вчера, 22:27
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
вчера, 22:31Фото
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»
вчера, 21:58
Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»
вчера, 21:57
Гусев о «Динамо»: «Клуб с такой историей должен бороться за первые места. В данной ситуации добиться этого будет тяжело»
вчера, 21:32
Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России. Фигуристка надела шапку бело-голубых
вчера, 21:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)
13 минут назад
Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»
27 минут назад
Нико Уильямс о Ямале: «Он знает, что я ему как отец. Нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, главное — быть профессионалом и выкладываться по полной»
40 минут назад
Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»
сегодня, 03:09
Некрасов о Симоняне: «Служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям»
сегодня, 02:52
Гендиректор «Динамо» о выходе в 1/2 финала: «Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть»
сегодня, 02:00
Мюллер о  «Баварии»: «Компани проделывает выдающуюся работу. Надеюсь, так будет и дальше»
сегодня, 01:46
Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»
сегодня, 01:31
Гендиректор «Балтики» перед «Спартаком»: «У нас все настроены на максимальный результат. Матч будет очень боевым»
сегодня, 01:16
«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд
вчера, 22:34