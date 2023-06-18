Эммануэль Макрон залпом выпил бутылку пива в раздевалке чемпионов Франции по регби.

В финальном матче национального чемпионата, который прошел 17 июня, «Тулуза» победила «Ла Рошель» со счетом 29:26.

После победы Макрон пришел в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков. В трансляцию попал момент того, как глава государства осушает бутылку пива.

«Тулуза» победила в чемпионате Франции в 22-й раз в истории.