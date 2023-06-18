Президент Франции Макрон залпом выпил бутылку пива после победы «Тулузы» в чемпионате Франции по регби

Теги Тулуза Эммануэль Макрон алкоголь и спорт Регби

Эммануэль Макрон залпом выпил бутылку пива в раздевалке чемпионов Франции по регби.

В финальном матче национального чемпионата, который прошел 17 июня, «Тулуза» победила «Ла Рошель» со счетом 29:26.

После победы Макрон пришел в раздевалку команды, чтобы поздравить игроков. В трансляцию попал момент того, как глава государства осушает бутылку пива. 

«Тулуза» победила в чемпионате Франции в 22-й раз в истории. 

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viruzz3
Если залпом осилит 0.5л «Бояринъ крепкое» — зауважаю по-настоящему.
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Президент выпил случайную бутылку пива? Куда их ФСО смотрит!?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Ответ Viruzz3
Если залпом осилит 0.5л «Бояринъ крепкое» — зауважаю по-настоящему.
Эммануэль Макрон: "Вот это да... Боярин меня рас******"
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ждем новость, в которой депутат ГД что-то дунул в вип-ложе во время просмотра хоккея.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максон121
Ответ rostov4anin
Президент здорового человека.
Да да да.Была бы точно такая же новость про Путина,то ты бы сейчас писал о том что это максимально зашкварно и стрёмно
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Лагута
Ельцин, Медведев: Наш п-юк.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
И по пьяне опят позвонил Мбаппе
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eple
Мистер Сидр твой выход
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Хочет быть как Ришелье? Тот тоже за взятие Ла Рошели пил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злой Руся
это что то невероятное что ли ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Филимонов
Ответ rostov4anin
Президент здорового человека.
🤡
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Дашковский
Прально че нажраться и нахер всё проблемы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Банкетный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
[ADO]
Тупой популист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
а потом на нее сел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чемпион Людей
да ладно? целое пиво? не верю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
Если бы Макрон выпил залпом круженцию нашего фирменного пива из к/ф "Берегись автомобиля"!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Вот если бы он сидра тяпнул, тогда да
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий