Навас – единственный победитель чемпионата мира, Евро и Лиги наций
Хесус Навас стал первым игроком, победившим на ЧМ и Евро и в Лиге наций.
Защитник «Севильи» сегодня в составе сборной Испании обыграл Хорватию по пенальти в финале Лиги наций. Ранее с национальной командой он стал победителем ЧМ-2010 и Евро-2012. Больше никому подобного добиться не удавалось.
В этом сезоне 37-летний игрок также выиграл Лигу Европы в 4-й раз в карьере.
Подробно со статистикой Наваса можно ознакомиться здесь.
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Думал он еще в 2018 со сборной закончил
Слетелись мессионеры и заминусовали ?
Какой же у них мощный корпоративный дух ! )))
Удачи и дальше с
Испанией итд
Бускетца не забываем..
Кто продукт инфоцыганства, а кто тащер!:)