Навас – единственный победитель чемпионата мира, Евро и Лиги наций

Теги Севилья Хесус Навас Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2010 Евро-2012 рекорды Лига наций УЕФА Футбол

Хесус Навас стал первым игроком, победившим на ЧМ и Евро и в Лиге наций.

Защитник «Севильи» сегодня в составе сборной Испании обыграл Хорватию по пенальти в финале Лиги наций. Ранее с национальной командой он стал победителем ЧМ-2010 и Евро-2012. Больше никому подобного добиться не удавалось.

В этом сезоне 37-летний игрок также выиграл Лигу Европы в 4-й раз в карьере.

Подробно со статистикой Наваса можно ознакомиться здесь.

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38 комментариев

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blaugrano
Все отмечают возраст Модрича, а ведь Навасу тоже 38-й год идёт, и он всё ещё в порядке. Легенда.
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Пепси пеналдувич
Мастадонт испанского футбола.
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Владимир Владимирович
Ничего себе Навас, красава, успевший ещё АПЛ выиграть , фартовый на трофеи
+15
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Homelender_666
Ответ Экспертное мнение
И Навасу не приписывают заслуги победы на ЧМ, хотя он начал победную атаку в финале. А Модричу приписывают все заслуги ЧМ-2018, хотя не забил пенальти в 1/8 Дании)) Честно говоря сектанты Модрича иногда кажутся похлеще чем у Роналду, хоть и уважаю Луку как игрока, но подают его так будто играет за сборную уровня Островов Кука.
🤡
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VERBLYUD
Бускетс играл во всех 6 матчах группы. Он тоже должен считаться победителем!
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Рэд Уайт
Буси тоже должен быть ,человек из 8 матчей 6 сыграл
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Lionel Van Damme
Легенда
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fussballer
Не то что Месси.
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Alex Alex
когда увидел его на церемонии - офигел!
Думал он еще в 2018 со сборной закончил
+4
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rigobersong
Ответ VERBLYUD
Бускетс играл во всех 6 матчах группы. Он тоже должен считаться победителем!
Насколько понимаю регламент такой, что только 23 футболиста включенные в финальную стадию официально считаются победителями, думаю Бускетс и не особо разочарован будет, а просто ряд за своих партнеров по команде!:)
+7
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Los Galácticos
Хесус Бессмертный
+4
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OldRedWhite
Ответ fussballer
Не то что Месси.
Ну что ?
Слетелись мессионеры и заминусовали ?
Какой же у них мощный корпоративный дух ! )))
+2
0
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нелюбитель футбола
Ответ VERBLYUD
Бускетс играл во всех 6 матчах группы. Он тоже должен считаться победителем!
Теперь им с Альбой можно спокойно отправляться в Майами...
+3
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Этот Райола хочет денег
Только уважение человеку! Коллекция что надо!
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Reims Start 2023
Крутое достижение.
Удачи и дальше с
Испанией итд
Бускетца не забываем..
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Эль Иберико
Гвозди бы делать из этих людей, не было б крепче в мире гвоздей! (с)
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Aleks Romanoff
+Куча ЛЕ и Суперкубок Европы. Не хватает Лиги чемпионов, рано ушёл из Сити). Кто-то должен отдать ему свою медальку из МС ;)
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Сраный Умник
Крутейший чувак.
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ilyystylEupp
пару недель назад он и лигу Европы взял...в 37. легендарный человек
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FCB2020
Золотой мяч этому господину.
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Экспертное мнение
Ответ Экспертное мнение
И Навасу не приписывают заслуги победы на ЧМ, хотя он начал победную атаку в финале. А Модричу приписывают все заслуги ЧМ-2018, хотя не забил пенальти в 1/8 Дании)) Честно говоря сектанты Модрича иногда кажутся похлеще чем у Роналду, хоть и уважаю Луку как игрока, но подают его так будто играет за сборную уровня Островов Кука.
Даже секта Криша так не нагоняет минусоботов))) Что и требовалось доказать, Субашич, Перишич, Манджукич - решали исходы в пользу Хорватии, пока Модрич не мог забить пенку в ворота Дании в 1/8. Или я какой-то другой ЧМ смотрел в 2018 году? Вы можете представить хоть одного игрока в истории, про которого говорят "единоличный соло тащер" после важного незабитого пенальти?? Даже кринжеботы так не наглеют, вдумайтесь.
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
И Навасу не приписывают заслуги победы на ЧМ, хотя он начал победную атаку в финале. А Модричу приписывают все заслуги ЧМ-2018, хотя не забил пенальти в 1/8 Дании)) Честно говоря сектанты Модрича иногда кажутся похлеще чем у Роналду, хоть и уважаю Луку как игрока, но подают его так будто играет за сборную уровня Островов Кука.
Титулы говорят сами за себя!:)💪💪💪

Кто продукт инфоцыганства, а кто тащер!:)
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Guillermo
Неожиданно. Герои не носят плащи
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Valik Slovo
и это в 37 лет )
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MVL
Он еще несколько сезонов по бровочке, по бровочке и навесик, навесик.
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