Хесус Навас стал первым игроком, победившим на ЧМ и Евро и в Лиге наций.

Защитник «Севильи» сегодня в составе сборной обыграл Хорватию по пенальти в финале Лиги наций. Ранее с национальной командой он стал победителем и . Больше никому подобного добиться не удавалось.

В этом сезоне 37-летний игрок также выиграл Лигу Европы в 4-й раз в карьере.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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