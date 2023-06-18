«Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина. Есть два варианта – договориться с «Арисом» о трансфере или расторгнуть контракт

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» не рассчитывает на Александра Кокорина.

Как пишет Fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport, есть два варианта – либо договориться с «Арисом», где Кокорин играл в аренде, о трансфере, либо расторгнуть контракт.

За «Арис» россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Его полная статистика доступна здесь.

Напомним, «Арис» стал чемпионом Кипра впервые в истории, а Александр был признан лучшим игроком чемпионата.

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33 комментария

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ApXuMaHqPuT
Зря, лучшие игроки кипрского чемпа на дороге не валяются☝️
+25
-1
+24
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Мукунку хороший
Любой вариант оставляет Сашку в плюсе.Так что дерзайте))
+16
0
+16
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ApXuMaHqPuT
Зря, лучшие игроки кипрского чемпа на дороге не валяются☝️
А уж тем более такие как Кокорин
+7
-1
+6
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dreamstep
Кокоре наверное лучше самому остаться на Кипре, сам уже понял что в серии А надо пахать.
+3
0
+3
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Виталий
удар в спину лучшему форварду Кипра
+3
0
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мукунку хороший
Любой вариант оставляет Сашку в плюсе.Так что дерзайте))
Гениальный человек - гениален во всем
+4
-1
+3
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А.Э.РАСИМ
Здесь ошибка.
Это Кокорин не насчитывает на Фиорентину.
Она разочаровала.
+2
0
+2
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Нагрузки Сборной
Не отошли еще от поражения в финале, иначе это безумное решение не объяснить
+1
0
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Analjinn
Ну им виднее. Видать на тренях себя негативно проявлял.
Он на тренях хет-триками стрелял. Один даже после паса пяткой от Рибери.
+1
0
+1
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Виталий
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ниже пояса
без стыда и совести. Не по понятиям поступили, Александр такое не простит, зона-мама научила держать удар))
+1
0
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Виталий
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Гениальный человек - гениален во всем
время на зоне прошло не зря) Прокачал скил шулерства)))
+2
-1
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depressrain
Русский Батистута заменит Бензема в Реале, а макаронники будут кусать локти
+1
0
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Quiet Dad
Кайфуем, на Кипре мы с мячом кайфуем
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Кажется, мы знаем замену Мбаппе в ПСЖ
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Виталий
время на зоне прошло не зря) Прокачал скил шулерства)))
Не зря же он сказал, что это был удачный опыт для него. Как никак после выхода начал карьеру мошенника
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kerasin111
Ответ DonaldBrashear 2.0
чет бред какой-то, Фиорентина даже нормальных шансов не давала Кокорину на поле нормально себя показать. Мне кажется, что вполне уровень итальянского середняка он бы держал. Уж не хуже, чем Миранчук будет.
Каких шансов ему не давали? Думаете там дураки сидят - лишь бы не пускать потенциально сильного игрока в состав. Чтобы что? Может быть просто Сашка в футбол не хочет уже на серьезном уровне играть (не в обиду к чемпионату Кипра, это не Италия). Тем более, учитывая его зарплату, выхлоп там - себе в лицо только если))
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Analjinn
Ответ DonaldBrashear 2.0
чет бред какой-то, Фиорентина даже нормальных шансов не давала Кокорину на поле нормально себя показать. Мне кажется, что вполне уровень итальянского середняка он бы держал. Уж не хуже, чем Миранчук будет.
Ну им виднее. Видать на тренях себя негативно проявлял.
+1
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Olly_Da
Ответ ApXuMaHqPuT
Зря, лучшие игроки кипрского чемпа на дороге не валяются☝️
Они валяются в кроватях с трофеями.
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Роман Журавский
Что-то "Фиорентина" многое о себе возомнила, Кокорин сам решит, где ему играть)))
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несахар
фиорентине он нафиг не нужен.
уровень кокорина это чемпионат кипра
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Vanek1411
1. "Фиорентина" не договаривается с "Арисом" и расторгает контракт.
2. "Арис" подписывает Кокорина бесплатно.
3. Саша фармит повышенные подъёмные, как свободный агент.
4. ???
5. PROFIT.
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Андрей Андреев
Саша не потерпит такого отношения к себе от какого-то середняка Серии А.И в качестве наказания следующий сезон проведет на скамейке фиалок.
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Зубы Дзюбы
Не очень понимаю чем расторжение лучше чем дать ему шанс до зимы. Безнадёжной игру не назвать
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Digger86
Они хотят расторгнуть с ним контракт, но даже не предложили свою дружбу
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jqzn88xn6n
Сашка сделал красиво)
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