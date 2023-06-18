«Фиорентина» не рассчитывает на Кокорина. Есть два варианта – договориться с «Арисом» о трансфере или расторгнуть контракт

«Фиорентина» не рассчитывает на Александра Кокорина.

Как пишет Fiorentina.it со ссылкой на Corriere dello Sport, есть два варианта – либо договориться с «Арисом», где Кокорин играл в аренде, о трансфере, либо расторгнуть контракт.

За «Арис» россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Его полная статистика доступна здесь.

Напомним, «Арис» стал чемпионом Кипра впервые в истории, а Александр был признан лучшим игроком чемпионата.

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