Швеция готовится подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Теги НОК Швеции Олимпиада-2030 Биатлон

Глава Олимпийского комитета Швеции Ганс фон Утманн рассказал о возможной подаче заявки на проведение зимних Игр-2030.

По его словам, в течение четырех месяцев проводилось технико-экономическое обоснование, которое показало возможность организации соревнований в Стокгольме.

Город уже был столицей Олимпиады 1912 года.

«Наше предварительное исследование говорит о том, что у Швеции есть возможность, технологии и желание организовать зимние Олимпийские игры в 2030-м», – заявил фон Утманн.

Ожидается, что место проведения Игр-2030 может быть выбрано в 2024 году.

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9 комментариев

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Eduard Rastryopin
Мой прогноз - проведут опрос населения,и окажется,что большинство не захочет этих игр,потому что не хочет лишнего шума,вреда экологии и т.д.
+7
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+7
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Aleksandrs Rastopčins (ЭХО РИГИ)
Ответ Eduard Rastryopin
Мой прогноз - проведут опрос населения,и окажется,что большинство не захочет этих игр,потому что не хочет лишнего шума,вреда экологии и т.д.
Вполне возможно. Шведы не любят выходить из зоны уюта и комфорта.
+3
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+3
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Enchanter WIZZARD
Главное чтобы не в Азии. Где у местных нет интереса к зимним видам спорта, и не хватает антуража
+1
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Eduard Rastryopin
Ответ Vadim Medvedev
согласен плюс большой вопрос где брать деньги на подготовку
На подготовку чего?
Спортивные объекты у них есть,разве только инфраструктуру под выросший объем туристов пришлось бы улучшать.
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tan_kette
Шведы зажрались, а местные воры ходят голодные, так что пора бы потрясти их кошельки, и пополнить список олигархов.
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Vadim Medvedev
Ответ Eduard Rastryopin
Мой прогноз - проведут опрос населения,и окажется,что большинство не захочет этих игр,потому что не хочет лишнего шума,вреда экологии и т.д.
согласен
плюс большой вопрос где брать деньги на подготовку
+1
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aarau
Ответ Eduard Rastryopin
Мой прогноз - проведут опрос населения,и окажется,что большинство не захочет этих игр,потому что не хочет лишнего шума,вреда экологии и т.д.
это получается, что где-то население имеет право голоса и его даже слушают?
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Boryanskiy25
Ответ Enchanter WIZZARD
Главное чтобы не в Азии. Где у местных нет интереса к зимним видам спорта, и не хватает антуража
у них и так два раза подряд проводились зимние Олимпийские игры,хватит им:)
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