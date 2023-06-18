Швеция готовится подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года
Глава Олимпийского комитета Швеции Ганс фон Утманн рассказал о возможной подаче заявки на проведение зимних Игр-2030.
По его словам, в течение четырех месяцев проводилось технико-экономическое обоснование, которое показало возможность организации соревнований в Стокгольме.
Город уже был столицей Олимпиады 1912 года.
«Наше предварительное исследование говорит о том, что у Швеции есть возможность, технологии и желание организовать зимние Олимпийские игры в 2030-м», – заявил фон Утманн.
Ожидается, что место проведения Игр-2030 может быть выбрано в 2024 году.
Спортивные объекты у них есть,разве только инфраструктуру под выросший объем туристов пришлось бы улучшать.
плюс большой вопрос где брать деньги на подготовку