Швеция готовится подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Глава Олимпийского комитета Швеции Ганс фон Утманн рассказал о возможной подаче заявки на проведение зимних Игр-2030.

По его словам, в течение четырех месяцев проводилось технико-экономическое обоснование, которое показало возможность организации соревнований в Стокгольме.

Город уже был столицей Олимпиады 1912 года.

«Наше предварительное исследование говорит о том, что у Швеции есть возможность, технологии и желание организовать зимние Олимпийские игры в 2030-м», – заявил фон Утманн.

Ожидается, что место проведения Игр-2030 может быть выбрано в 2024 году.