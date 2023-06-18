«Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив» («Матч ТВ»)
Лукас Вера не перейдет в «Локомотив».
По информации «Матч ТВ», «Оренбург» заблокировал трансфер аргентинца в московский клуб.
Также Верой интересуется «Динамо», однако «Оренбург» готов отпустить полузащитника лишь за существенную сумму, поскольку в клубе рассчитывают на аргентинца в следующем сезоне.
В сезоне-2022/23 Лукас Вера провел в составе «Оренбурга» 27 матчей в Мир РПЛ, забив 2 гола и отдав 7 голевых передач. Подробная статистика 26-летнего хавбека доступна здесь.
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