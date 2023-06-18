«Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив» («Матч ТВ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Матч ТВ Лукас Вера I Футбол

Лукас Вера не перейдет в «Локомотив».

По информации «Матч ТВ», «Оренбург» заблокировал трансфер аргентинца в московский клуб.

Также Верой интересуется «Динамо», однако «Оренбург» готов отпустить полузащитника лишь за существенную сумму, поскольку в клубе рассчитывают на аргентинца в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 Лукас Вера провел в составе «Оренбурга» 27 матчей в Мир РПЛ, забив 2 гола и отдав 7 голевых передач. Подробная статистика 26-летнего хавбека доступна здесь.

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47 комментариев

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Виктор Бортник
Подождем, пока в зените закончат трансферную работу. Потом все остальные смогут закупиться
+88
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+74
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Aleks Del Piero
Неужели газпромовцы так расстроились из-за Пиняева 😱
+49
-17
+32
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ЕгориЙ
Ответ Даниил Гутин
Ну наконец-то начали блокировать а не отдавать за бесценок ключевых игроков
Это для публики. Куда надо отдадут по звонку, как Коваленко из Сочи заберут.
+32
-11
+21
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Чётко_как_чечётка
Кто на этот раз позвонил? Заговор?)
+32
-14
+18
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Даниил Гутин
Ну наконец-то начали блокировать а не отдавать за бесценок ключевых игроков
+16
-5
+11
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Иван Егурнов
Опять именно в Локомотив?) А в Динамо можно?)

Не солидно действует газовая корпорация
+22
-11
+11
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Фёдор Кузнецов
Я так понимаю по мнению людей Оренбург должен отдать своего лидера при первом же предложении, хотя о чем я, эти же люди месяц назад говорили "надеюсь этот Оренбург не раскупят"
+12
-5
+7
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ТрактоПоктер
Ответ Aleks Del Piero
Неужели газпромовцы так расстроились из-за Пиняева 😱
Заговор против Локомотива, не иначе
...
+9
-4
+5
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Spartakus1984
Ответ Злодей Спб
Для Локо 10 и для других московских. А то только Зениту ценники наркручивают! В эту игру могут поиграть и двое :)
Целых 50 тыс за Сутормина накрутили
+7
-3
+4
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Hitgoe Himgob
Экспекто Патронум!
+3
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Фан Рубина
Нет причин отдавать игрока в Локомотив.
+2
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ТрактоПоктер
Ответ Водяра
Зенит подкидывает свиньи всем конкурентам. Мерзкий клуб, конечно. Даже Мутко на это намекал.
Причем тут Зенит?
Ты веришь матч ТВ?
Ну тогда все с тобой понятно)
+4
-2
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Антон Ильин
Зенит возьмёт опять за рубль
+2
-1
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Зубы Дзюбы
Ответ Иван Егурнов
Опять именно в Локомотив?) А в Динамо можно?) Не солидно действует газовая корпорация
Можно в динамо. Ибо локомотив судя по таблице соперник для Оренбурга
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Злодей Спб
Ответ Spartakus1984
Целых 50 тыс за Сутормина накрутили
Я к тому, что если московские клубы ставят блокирующие цены на трансферы в Зенит, то и другие клубы могут ставить неадекватные цены на трансферы в московские клубы или блокировать :)

Все москвичи так обеспокоены, что Зенит не даёт шанса молодежи. Вот теперь сами молодежь в основу подтягивайте, поглядим чего выйдет.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Злодей Спб
Для Локо 10 и для других московских. А то только Зениту ценники наркручивают! В эту игру могут поиграть и двое :)
На Сутормина в другую сторону накрутили.
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Уся Ваткин
Не быть Вере проводницей
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Amalfitano
В переводе на человеческий - Дайте больше бабок, изверги!
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alex.telecaster41
Нет Веры Локомотиву!
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валя_стакан
В Динамо он не нужен если дороже 3 лямов
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ТрактоПоктер
Оренбург заблокировал трансфер Веры в Локомотив за то, что он отказался с Бариновым повторять ....
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валя_стакан
Ответ Roman
Ну Вера стоит лямов 6-7, за такие деньги Оренбург отдаст
2 млн он tranfermarkt
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FootyfanaticRM
Нет им Веры
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Спартак пичинен
Ответ ЕгориЙ
Это для публики. Куда надо отдадут по звонку, как Коваленко из Сочи заберут.
расшифровка звонка есть?
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Stan789
Ну купите Настю тогда😅
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