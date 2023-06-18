Энрике близок к назначению в «ПСЖ». В клубе рассчитывают, что Луис построит команду, которая не будет зависеть от одного игрока

Луис Энрике близок к назначению в «ПСЖ».

По данным L’Équipe, стороны близки к соглашению. «ПСЖ» хочет назначить нового тренера к середине недели.

В лице « » надеется получить тренера, способного создать настоящую команду, которая не будет зависеть от одного игрока. Испанец отвечает всем требованиям «ПСЖ». Его ценят президент клуба и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Однако прежде чем назначить Энрике, «ПСЖ» должен официально объявить об уходе . Стороны пока не договорились об условиях расторжения контракта.

Впервые о возможности назначения бывшего главного тренера сборной Испании и «Барселоны» во французский клуб стало известно 4 июня.

Сообщалось, что от работы с «ПСЖ» отказались Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной