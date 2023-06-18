Энрике близок к назначению в «ПСЖ». В клубе рассчитывают, что Луис построит команду, которая не будет зависеть от одного игрока
Луис Энрике близок к назначению в «ПСЖ».
По данным L’Équipe, стороны близки к соглашению. «ПСЖ» хочет назначить нового тренера к середине недели.
В лице Энрике «ПСЖ» надеется получить тренера, способного создать настоящую команду, которая не будет зависеть от одного игрока. Испанец отвечает всем требованиям «ПСЖ». Его ценят президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.
Однако прежде чем назначить Энрике, «ПСЖ» должен официально объявить об уходе Кристофа Гальтье. Стороны пока не договорились об условиях расторжения контракта.
Впервые о возможности назначения бывшего главного тренера сборной Испании и «Барселоны» во французский клуб стало известно 4 июня.
Сообщалось, что от работы с «ПСЖ» отказались Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.
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