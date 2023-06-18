Энрике близок к назначению в «ПСЖ». В клубе рассчитывают, что Луис построит команду, которая не будет зависеть от одного игрока

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Луис Энрике близок к назначению в «ПСЖ».

По данным L’Équipe, стороны близки к соглашению. «ПСЖ» хочет назначить нового тренера к середине недели.

В лице Энрике «ПСЖ» надеется получить тренера, способного создать настоящую команду, которая не будет зависеть от одного игрока. Испанец отвечает всем требованиям «ПСЖ». Его ценят президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Однако прежде чем назначить Энрике, «ПСЖ» должен официально объявить об уходе Кристофа Гальтье. Стороны пока не договорились об условиях расторжения контракта.

Впервые о возможности назначения бывшего главного тренера сборной Испании и «Барселоны» во французский клуб стало известно 4 июня.

Сообщалось, что от работы с «ПСЖ» отказались Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
А если этому одному игроку тренер не понравится?
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Ответ deadjoker
А если этому одному игроку тренер не понравится?
Тогда придется искать другого тренера, способного создать настоящую команду, которая не будет зависеть от одного игрока.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ alexis2020
Неймар при Энрике в прайме был
Неймар при Энрике был на 8 лет моложе)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexis2020
Неймар при Энрике в прайме был
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Чисто по человечески Энрике импонирует. Так что буду рад если и он получит от ПСЖ жирный чек и неустойку за разрыв контракта через год.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ Spartakus1984
Энрике тренер?Барсу с топовым Месси можно было вообще не тренировать))
так же и думал Херардо Мартино пока его не уволили)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ Los Galácticos
Тогда - чемодан, вокзал, Мадрид.
О, наконец-то Луис Энрике вернется в Реал. Его ждет теплый прием.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
В болоте тихо, да жить там лихо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Тимошков
как это ему уже блестяще удавалось в Барселоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
achrustalev
В итоге уйдет после первого же сезона. Если доработает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мужанов Дмитрий Александрович
Если продадут Мбапе а вместо него купят пару других сильных игроков(за вырученные деньги) то я думаю Энрике сможет что-то наладить в ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BorodachAstrakhan
может все таки дело не в тренере и не игроках ? а в самом проекте , можно было уже догодатьсчя что подписывая игроков с раздутым эго , ты конечно зарабатываешь на их рекламе , продаже их брендов и все тп , но коллектив должен выстроить такой гигант как Венгер , Или Сер Алекс , да тот же Зизу прежде чем что то выйгрыть был в системе реала больше 12 лет ) кто в ПСЖ на эту роль подходить Паулета ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BorodachAstrakhan
хотя есть ещё один ) недавно на пенсию вышел ) был бы рад видеть его в Париже!) его огромный нос и рост соответствует его эго)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Ответ Los Galácticos
Тогда - чемодан, вокзал, Мадрид.
Энрике в Мадрид не вернётся)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовник Евы Браун
Ответ QWertY
С правильными игроками Энрике может построить машину
с правильными игроками многие тренеры машину построят
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Любовник Евы Браун
с правильными игроками многие тренеры машину построят
Скажи это Тате Мартино, Мойесу, Ковачу, Ди Маттео и многим другим
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовник Евы Браун
Ответ QWertY
Скажи это Тате Мартино, Мойесу, Ковачу, Ди Маттео и многим другим
Я передал Ди Матео, он ещё победу в ЛЧ празднует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий