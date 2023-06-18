Азар после ухода из «Реала»: «Я отдыхал два-три года. Готов играть на профессиональном уровне, у меня есть энергия»
Эден Азар заявил о готовности и дальше играть на профессиональном уровне.
– Что насчет будущего?
– Честно говоря, пока не знаю. После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и поехать в отпуск, как и все.
Мы много чего прочитали за последние несколько дней, много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня еще осталось немного энергии! – сказал экс-хавбек «Реала».
В начале июня мадридский клуб объявил об уходе 32‑летнего бельгийца. Ранее сообщалось, что Азар может завершить карьеру.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
- "после трех сложных лет я просто хочу поехать в отпуск."
Там, где Погба и Кокорин учились, Азар преподавал.
Ну еще бы было по другому: самая большая зарплата, солнечная Испания, лайтовая лига. Каеф
Я знала, что мои старания оправдаются))
Так и Азар. Ожидание - золотой мяч, реальность - амбассадор макдака
Я болельщик Барсы, но даже мне это было неприятно читать.
Неприятный человечек.