Азар после ухода из «Реала»: «Я отдыхал два-три года. Готов играть на профессиональном уровне, у меня есть энергия»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Эден Азар заявил о готовности и дальше играть на профессиональном уровне.

– Что насчет будущего?

– Честно говоря, пока не знаю. После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и поехать в отпуск, как и все.

Мы много чего прочитали за последние несколько дней, много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня еще осталось немного энергии! – сказал экс-хавбек «Реала».

В начале июня мадридский клуб объявил об уходе 32‑летнего бельгийца. Ранее сообщалось, что Азар может завершить карьеру. 

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66 комментариев

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blaugrano
- "я отдыхал два или три года."
- "после трех сложных лет я просто хочу поехать в отпуск."

Там, где Погба и Кокорин учились, Азар преподавал.
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ALMANAC
Ахахахахахах ну это топ
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corazón blanco
Желаю всем такие же сложные три года, какие были у Эдена)
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Алексей Татаренко
Мы немножко отдохнем и опять лежать начнем.
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wonderful
В принципе, было бы красиво, если Реал подписал легенду на сезон и дал бы красиво проститься с болельщиками и самим клубом, думаю своей верностью и преданностью Эден заслужил.
+14
-2
+12
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Los Galácticos
Трех сложных лет ? Я думал что эти три года и были для него как отпуск.
+19
-9
+10
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QWertY
Азар даже не скрывает, что в реал перешел чисто почилить))
Ну еще бы было по другому: самая большая зарплата, солнечная Испания, лайтовая лига. Каеф
+14
-6
+8
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Так наш Реал ещё никто не унижал...
Ты все-таки перешел на светлую сторону?

Я знала, что мои старания оправдаются))
+12
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+8
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SaH4r.
Ответ Ваня-председатель
Азар -топ из топов, на пиковом уровне играл сильнее Месси
пойдёмте дальше, пиковый Азар лучший футболист всех времён
+11
-3
+8
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Коэн Варвар
База отдыха "Реал". Красиво!
+8
-1
+7
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Ничего Смешного
Азар это вишенка на торте «золотого поколения» бельгийцев. По сути могли бы зацепить ну хотя бы серебро за эти годы на мировой арене, а по сути только одна бронза. У хорватов 10 летка была успешнее.
Так и Азар. Ожидание - золотой мяч, реальность - амбассадор макдака
+6
0
+6
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А. Мостовой
Главная "семерка" в истории Реала
+14
-9
+5
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3fz64j5nvq
Ответ blaugrano
- "я отдыхал два или три года." - "после трех сложных лет я просто хочу поехать в отпуск." Там, где Погба и Кокорин учились, Азар преподавал.
Да уж )
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Spartakus1984
Ответ Ваня-председатель
Азар -топ из топов, на пиковом уровне играл сильнее Месси
Сильнее чем даже Пеле
+8
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bel01
Мало того, что по сути ограбил Мадрид на три года своей огромной зарплаты, так ещё и троллит его открыто.
Я болельщик Барсы, но даже мне это было неприятно читать.
Неприятный человечек.
+5
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itemme
Ответ Фарид Харисов
Если он сейчас условно говоря вернётся в Лилль, а потом ещё заиграет как в лучшие годы, то фанаты Реала и Перес лично будут его проклинать до конца дней :)
Да ну брось, сказки :)
+4
-2
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Tristan...
Так наш Реал ещё никто не унижал...
+8
-6
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OldRedWhite
Ответ ALMANAC
Ахахахахахах ну это топ
Если готов , так предложить свои услуги Реалу , например !
+1
0
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КристинаИнстаграммовна
Готов лопать бургеры в новом клубе-добавил Азар.
+1
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Andrey Yaroslavtsev
После трёх лет отдыха, нужно ещё отдохнуть. Энергия пока есть.
+2
-1
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Murtynya
Ответ corazón blanco
Желаю всем такие же сложные три года, какие были у Эдена)
Как болельщик Мадрида, рад что он ушёл, Бейл хотя-бы в начале карьеры помогал, потом сдался, а этот 3 года кайфовал, как в песне, кайфовать хочу кайфовать, лишь бы не играть😊😂
+1
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Analjinn
Ответ SaH4r.
пойдёмте дальше, пиковый Азар лучший футболист всех времён
Кроме пикового Сапогова, конечно.
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Cevin Cigan
Ответ Фарид Харисов
Если он сейчас условно говоря вернётся в Лилль, а потом ещё заиграет как в лучшие годы, то фанаты Реала и Перес лично будут его проклинать до конца дней :)
Азару уже не один тунгусский шаман не поможет! Человек уже давно кончился как футболист!
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Артур Артур
Этого "уважаемого" держали в плену???
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ponom4reffa
Футболист БЫЛ классный! Себя не реализовал.
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