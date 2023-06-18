Азар после ухода из «Реала»: «Я отдыхал два-три года. Готов играть на профессиональном уровне, у меня есть энергия»

Эден Азар заявил о готовности и дальше играть на профессиональном уровне.

– Что насчет будущего?

– Честно говоря, пока не знаю. После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и поехать в отпуск, как и все.

Мы много чего прочитали за последние несколько дней, много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня еще осталось немного энергии! – сказал экс-хавбек « ».

В начале июня мадридский клуб объявил об уходе 32‑летнего бельгийца. Ранее сообщалось, что может завершить карьеру.

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