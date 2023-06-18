«Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда

« » обменяет трехкратного участника Матча всех звезд (29 лет, 191 см) в « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего (38 лет, 183 см), атакующего защитника (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

У «Финикса» нет пиков первого раунда, которые можно было бы включить в обмен. На заключение сделки может уйти несколько дней.

«Это был чрезвычайно сложный процесс с множеством различных препятствий. Тед Леонсис и Майкл Уингер приложили невероятные совместные усилия для того, чтобы это произошло», – подтвердил агент Била Марк Бартельстейн.

Летом прошлого года 29-летний атакующий защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА, у которого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

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