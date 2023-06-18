«Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда
«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
У «Финикса» нет пиков первого раунда, которые можно было бы включить в обмен. На заключение сделки может уйти несколько дней.
«Это был чрезвычайно сложный процесс с множеством различных препятствий. Тед Леонсис и Майкл Уингер приложили невероятные совместные усилия для того, чтобы это произошло», – подтвердил агент Била Марк Бартельстейн.
Летом прошлого года 29-летний атакующий защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА, у которого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.
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платежка в огне )) хз что Санс сделали вообще
И разгрузили платежку на годы вперед отдав этот огромный контракт травматика Била.
Вроде для Финикса и хорошо, что избавились от возрастного и травматичного Пола.
Но с другой стороны получили такого же травматичного и схожего по функциям с Букером Била..
Но мне почему-то кажется, что это не сыграет ..
А Финиксу теперь надо выгодно обменивать Эйтона на глубину и в поход, Дюрант перешёл из одной суперкоманды в другую
Но считаю, что это прекрасная возможность сбагрить кандалы на ногах. Зачем они вообще когда-то так привязали к себе Била - это было чистое безумие. А Уолл с Билом - это было безумие в квадрате. 10 лет чистого трэша :)
Ещё может и Пола себе оставят на сезон...Шемет, в целом, тоже неплох.
Удачи Вашикам в построении чего-то интересного...
Интересно, в их планы входит Порзигод или нет...........
Не дай бог они сломаются в один момент и кто ж будет играть у Санс ?
Тупанули, всего-то игрока уровня МВЗ на пике выменяли за такой жирный пакет.
Ещё и такие ценные пики отдали, олухи