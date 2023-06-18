«Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда

Теги переходы Крис Пол Финикс НБА Вашингтон Тед Леонсис Брэдли Бил Марк Бартельстейн Майкл Уингер Лэндри Шэмет Баскетбол

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

У «Финикса» нет пиков первого раунда, которые можно было бы включить в обмен. На заключение сделки может уйти несколько дней.

«Это был чрезвычайно сложный процесс с множеством различных препятствий. Тед Леонсис и Майкл Уингер приложили невероятные совместные усилия для того, чтобы это произошло», – подтвердил агент Била Марк Бартельстейн.

Летом прошлого года 29-летний атакующий защитник подписал с «Уизардс» новый 5-летний контракт на 251 миллион долларов. Бил является единственным действующим игроком НБА, у которого в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

«Потенциальный GOAT с единственным красным флагом». Разбор драфта НБА-2023 от Sports.ru

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито 😳

Материалы по теме

115 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antosha-grisha
4-Ая супер Тима для рюкзака , still 2 rings..
платежка в огне )) хз что Санс сделали вообще
+42
-4
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Ответ Mr.BadGuy
Не пойму зачем это Вашингтону, они обменяли Била на воздух.
чтобы Бил не мешал в погоне за первым пиком, а с таким контрактом никто пол царства за него отдавать будет
+30
0
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Mr.BadGuy
Не пойму зачем это Вашингтону, они обменяли Била на воздух.
Вашингтон уходит в перестройку после этого обмена.
И разгрузили платежку на годы вперед отдав этот огромный контракт травматика Била.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Не пойму зачем это Вашингтону, они обменяли Била на воздух.
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Ответ Moon Man
Вот уж Бил выкрутил яйца фронт-офису Уизардс своим вето на обмен, ужасный обмен для них А Финиксу теперь надо выгодно обменивать Эйтона на глубину и в поход, Дюрант перешёл из одной суперкоманды в другую
Честно, никаких проблем для Уизардс не вижу. Бредли Бил из тех, кто никогда не выиграет гайку, так что смысл был его держать
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Ответ Александр Ganzhin
Команда уходит в перестройку Что делает мальчик: меняет главный актив на перспективную молодежь ,какие никакие пики 1 раунда Что делают мужчина: меняет главный актив на воздух
Мужчина чистит платежку.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Усков
Ответ Mr.BadGuy
Не пойму зачем это Вашингтону, они обменяли Била на воздух.
Избавиться от худшего контракта в лиге и начать уже перестройку, которая назревала последние лет семь.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
CP3 жалко, два года назад лидировал 2:0 в финале, а теперь сбагрили деда в Вашингтон
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ Moon Man
Вот уж Бил выкрутил яйца фронт-офису Уизардс своим вето на обмен, ужасный обмен для них А Финиксу теперь надо выгодно обменивать Эйтона на глубину и в поход, Дюрант перешёл из одной суперкоманды в другую
Не сказал бы, что обмен ужасный. Ужасным было решение выдать Билу такой контракт. И для Уизардс хорошо, что они от него избавились. Ещё сезон-другой, и пришлось бы доплачивать, лишь бы кто забрал
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Ответ Кирилл
Тут еще такой нюанс: теперь у Финикса очень травматичное звездное трио - за последний 2 сезона Бил провел 90 матчей из 164 в регулярке, Букер - 121, Дюрант - 102. Не дай бог они сломаются в один момент и кто ж будет играть у Санс ?
Ну тут план как в Брукле, 1 тащить должен, 2 в лазарете)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Вот даже не знаю что сказать ..

Вроде для Финикса и хорошо, что избавились от возрастного и травматичного Пола.
Но с другой стороны получили такого же травматичного и схожего по функциям с Букером Била..

Но мне почему-то кажется, что это не сыграет ..
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radovan
чёрт, я не успел охладить шампанское, придётся пить тёплым
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ryy
Что-то из разряда купить что-нибудь ненужное, продать что-нибудь ненужное
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Для Финикса ещё вопрос, сыграет ли этот обмен в их пользу. Обменяли одного травматика на другого, но только первый хотя бы был более-менее совместим с командой, а этот по сути ухудшенная версия Букера
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moon Man
Вот уж Бил выкрутил яйца фронт-офису Уизардс своим вето на обмен, ужасный обмен для них
А Финиксу теперь надо выгодно обменивать Эйтона на глубину и в поход, Дюрант перешёл из одной суперкоманды в другую
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Якобы не выгодный обмен для Вашингтона...
Но считаю, что это прекрасная возможность сбагрить кандалы на ногах. Зачем они вообще когда-то так привязали к себе Била - это было чистое безумие. А Уолл с Билом - это было безумие в квадрате. 10 лет чистого трэша :)
Ещё может и Пола себе оставят на сезон...Шемет, в целом, тоже неплох.
Удачи Вашикам в построении чего-то интересного...
Интересно, в их планы входит Порзигод или нет...........
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemal Gul
Ответ Александр Ganzhin
Команда уходит в перестройку Что делает мальчик: меняет главный актив на перспективную молодежь ,какие никакие пики 1 раунда Что делают мужчина: меняет главный актив на воздух
Какой актив, такая и компенсация
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Интересно Эйтона на что-то дельное получится обменять или так и зайдут в сезон без нормальных ролевиков
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllanHouston
Ответ Mr.BadGuy
Не пойму зачем это Вашингтону, они обменяли Била на воздух.
Чтобы начать с чистого листа, сэкономив по пути 160 миллионов долгосрочных миллионов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ БУГАЙ
вот что интересно..теперь в санс 3 игрока которые теоретически на троих могут занести 90 очков
Занесут 90, пропустят 100))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Тут еще такой нюанс: теперь у Финикса очень травматичное звездное трио - за последний 2 сезона Бил провел 90 матчей из 164 в регулярке, Букер - 121, Дюрант - 102.

Не дай бог они сломаются в один момент и кто ж будет играть у Санс ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
copti_san
Больше интересно, куда СиПи3 теперь. Выкуп контракта и за минималку в ЛАЛ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Ответ Ena Therapy
Еще и без пиков 1 раунда . У ГМ Вашингтона следующая работа будет в Финиксе. Сп3 выкуп , обмен Шэмет на Била 1в1. Самое большое ограбление в истории
У Била право вето на обмен. Он хотел в Санс, выбора у Вашингтона не было
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
пашу
Ответ Юрий Зубов
Да уж… Какую то дичь творит Финикс, Бил явно не тот, кто выведет команду на другой уровень
Да, дураки. Надо было Дончича выменивать. Или Янниса.
Тупанули, всего-то игрока уровня МВЗ на пике выменяли за такой жирный пакет.
Ещё и такие ценные пики отдали, олухи
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Ответ Marduhai
По позиции Бил совпадает с Букером. Ну, допустим они будут пулять с периметра, Эйтон подбирать, а Дюрант в роли свободного художника. Но явно будет не хватать достойного PG...
Вы все про атаку, а самая большая проблема Санз еще до обмена это защита
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий