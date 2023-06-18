УЕФА рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд»
УЕФА рассматривает введение потолка бюджета на зарплаты и трансферы.
Мера может коснуться клубов, которые имеют право играть в еврокубках.
«Мы не хотим, чтобы два или три клуба, которые имеют неограниченные ресурсы, дошли до бюджета в 5-10 миллиардов. Тогда конкуренция перестанет быть интересной.
Практически все клубы, с кем я общался, согласны с этим. Мы далеки от какого-либо решения, мы только думаем», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
В 2001 году 75 млн.евро как сейчас 300 лямов евро.
ФФП замешан на глобальной бухгалтерии клубов, доходы, расходы, насколько спонсорские доходы действительно спонсорские и пр. мутные схемы.
А так будет у клубов потолок (условно) в 100 млн Евро в год на зп и вертись как хочешь. Самим клубам это тоже на пользу, аппетиты футболистов и агентов должны иметь предел.
Вот тебе исследование на трасфермаркет.
Не будь той ничьей с Челси при том судействе - не было бы требла.
Оттарабанил бы он 2-3 года в Барсе без победы в ЛЧ, и после выборов президента 2010 его бы сменили.
Поехал бы он не в Баварию на все готовое, а в Интер или Арсенал условный. И там бы и закончился со своей тики-такой.
Вот так случай (отвратное судейство) изменило карьеру одного тренера.
На счет Ливера. Баланс за последние 5 лет:
Ливер: -284,18 млн €
Сити: -259,64 млн €
При этом доходы у Сити выше, как минимум за счет трофеев. Значит Сити живет по средствам, а портовик нгет?
PS. у маню за 5 лет вообще -613,00 млн €, они по средствам живут?
Просто посмотрите что они говорят, не хотят отсутствия конкуренции.
Так не вы ли дали зелёный свет Сити и ПСЖ, которым из ничего на голову начали падать сотни миллионов долларов, тогда как другие топ клубы десятилетиями работали над этим?
Вон итальянские клубы каждый год вынуждены продавать минимум одного лидера, чтобы не попасть под ффп, тогда как ПСЖ платит космические зарплаты Мбаппе, Месси и другим, при этом даже до 1/2 не могут дойти.
На счет Молдовы. Маню потратили 400 лямов на оборону. Магваер 80, Лисандра 60, Шоу, Байи и т.д. по 50 и еще пачка ноунеймов.
/Все это будет работать, если доход футболистов будут только от футбола. А это уже фантастика.
И да эта тройка заваливала бабками другие клубы особенно клубы АПЛ, покупаю у них деревяшки и холодильники.