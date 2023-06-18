УЕФА рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы: «Не хотим, чтобы два-три клуба с неограниченными ресурсами дошли до бюджетов 5-10 млрд»

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УЕФА рассматривает введение потолка бюджета на зарплаты и трансферы.

Мера может коснуться клубов, которые имеют право играть в еврокубках.

«Мы не хотим, чтобы два или три клуба, которые имеют неограниченные ресурсы, дошли до бюджета в 5-10 миллиардов. Тогда конкуренция перестанет быть интересной.

Практически все клубы, с кем я общался, согласны с этим. Мы далеки от какого-либо решения, мы только думаем», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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81 комментарий

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Theodor Herzl
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
В чем идея так коверкать слова? Просто любопытно понять ваши мотивы.
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igls54
Чеферину больно видеть, проплывающие мимо корабли пустыни с деньгами
+20
-3
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Нагрузки Сборной
Только потолок должен быть фиксированным для всех клубов, а не зависеть от доходов команды.
+16
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Dinamus
УЕФА не может справиться с гигантами, прогибается с фейр-плей и трансферами.. Какой еще им потолок ?
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Давид Agabekyan
Ответ DolJun
лучше бы расследовали нарушения сити и поотбирали чашки) было бы угарно, у пепа вроде как два требла - а по факту один судейский, второй купленный)
Боули расследовать не надо? Да и Абрамовича
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Это давным-давно надо было сделать, но только если изменения не коснутся нескольких избранных и особенных, то лучше не стоит затеваться
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Moffo
А что случилось? Неужели финансовый фейрплэй не работает?
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Stannis_Baratheon
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
а почему Реалу можно было каждый год взрывать трансферный рынок? Зидан, Фигу, Бэкхам, Роналду, Бэйл, Азар, сейчас Беллингем. в
В 2001 году 75 млн.евро как сейчас 300 лямов евро.
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Vitto
Ответ DolJun
лучше бы расследовали нарушения сити и поотбирали чашки) было бы угарно, у пепа вроде как два требла - а по факту один судейский, второй купленный)
Сразу после чашек Челси.
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Андрей Максимкин
Ответ Dinamus
УЕФА не может справиться с гигантами, прогибается с фейр-плей и трансферами.. Какой еще им потолок ?
Ну вот как раз потолок проще контролировать.
ФФП замешан на глобальной бухгалтерии клубов, доходы, расходы, насколько спонсорские доходы действительно спонсорские и пр. мутные схемы.
А так будет у клубов потолок (условно) в 100 млн Евро в год на зп и вертись как хочешь. Самим клубам это тоже на пользу, аппетиты футболистов и агентов должны иметь предел.
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Карлик на гормонах
Сначала введут потолок зарплат, потом вместо трансферов будут обмены, а там и до драфтов недалеко будет
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Madyavchik
Ответ Борис Моисеев
Реал топ два клуб по доходам в мире. Может себе позволить. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3110002.html
Так при чем тут «может себе позволить»? Вы вообще можете уследить за ходом разговора или у вас сдвг? Речь о раздувании рынка зарплат и трансферов. И хоть какими они деньгами это делали, своими, спонсорскими, государственными - они раздули рынок до невозможности
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Ман Сити
Ответ vzi
Недавно было исследование - именно за 10 лет больше всех Сити. МЮ включился недавно. Челси тоже. Челси до этого пару окон под баном был. В любом случае Сити - это команда-упырь. Когда-нибудь их лишат всех титулов задним числом, как Лэнса Армстронга за допинг. )
Баланс за 10 лет маню 1-е место. -1.182,96 млн €
Вот тебе исследование на трасфермаркет.
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vzi
Ответ DolJun
лучше бы расследовали нарушения сити и поотбирали чашки) было бы угарно, у пепа вроде как два требла - а по факту один судейский, второй купленный)
Гвардиола это тренер имени Эвребе.
Не будь той ничьей с Челси при том судействе - не было бы требла.
Оттарабанил бы он 2-3 года в Барсе без победы в ЛЧ, и после выборов президента 2010 его бы сменили.
Поехал бы он не в Баварию на все готовое, а в Интер или Арсенал условный. И там бы и закончился со своей тики-такой.
Вот так случай (отвратное судейство) изменило карьеру одного тренера.
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Stannis_Baratheon
Ответ Vitto
Сразу после чашек Челси.
не отвечайте обиженному хейтеру Гвардиола. Чел на серьезных щах несёт какую-то околесицу. Главное он сам верит в это.
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Ман Сити
Ответ KozlikX
сити мог без лч остаться , даже уже был забанен, но волшебная апелляция и отделались штрафом, смешно, только по этой причине за этот клуб противно болеть , сравнивать с Реалом безсмысленно , у Реала раскрученный бренд , большие доходы , они себе сейчас и Мбаппе за 150-200 могут позволить не нарушая ффп , а я болельщик Ливерпуля , мы живём по средствам !)
А как тогда нераскрученным брендам догнать раскрученных? Если раз раскрученный, то пусть тратят.
На счет Ливера. Баланс за последние 5 лет:
Ливер: -284,18 млн €
Сити: -259,64 млн €
При этом доходы у Сити выше, как минимум за счет трофеев. Значит Сити живет по средствам, а портовик нгет?

PS. у маню за 5 лет вообще -613,00 млн €, они по средствам живут?
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Fulyan
Что ФИФА, что УЕФА - максимально коррумпированные организации.
Просто посмотрите что они говорят, не хотят отсутствия конкуренции.
Так не вы ли дали зелёный свет Сити и ПСЖ, которым из ничего на голову начали падать сотни миллионов долларов, тогда как другие топ клубы десятилетиями работали над этим?
Вон итальянские клубы каждый год вынуждены продавать минимум одного лидера, чтобы не попасть под ффп, тогда как ПСЖ платит космические зарплаты Мбаппе, Месси и другим, при этом даже до 1/2 не могут дойти.
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KozlikX
сити мог без лч остаться , даже уже был забанен, но волшебная апелляция и отделались штрафом, смешно, только по этой причине за этот клуб противно болеть , сравнивать с Реалом безсмысленно , у Реала раскрученный бренд , большие доходы , они себе сейчас и Мбаппе за 150-200 могут позволить не нарушая ффп , а я болельщик Ливерпуля , мы живём по средствам !)
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Ман Сити
Ответ vzi
Сити за 10 последних лет потратил больше всех - 1.7 млрд. Бюджет на оборону Молдовы - 240 млн евро. Бюджет на оборону МС - 250 млн. Был такой мем.
Не больше всех. Там маню на 1-м месте с отрывом, дальше Челси. Или наоборот но Сити на 3-м месте к тому же продали больше всех.
На счет Молдовы. Маню потратили 400 лямов на оборону. Магваер 80, Лисандра 60, Шоу, Байи и т.д. по 50 и еще пачка ноунеймов.
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mjordan
суперлига все ближе.
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Андрей Балабаев
Тревога, лудогорцу и радничкам приготовиться
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Andrey Yaroslavtsev
Думать иногда полезно.
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Ответ Андрей Максимкин
Ну вот как раз потолок проще контролировать. ФФП замешан на глобальной бухгалтерии клубов, доходы, расходы, насколько спонсорские доходы действительно спонсорские и пр. мутные схемы. А так будет у клубов потолок (условно) в 100 млн Евро в год на зп и вертись как хочешь. Самим клубам это тоже на пользу, аппетиты футболистов и агентов должны иметь предел.
И? теперь зп будут платит через рекламу.
/Все это будет работать, если доход футболистов будут только от футбола. А это уже фантастика.
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Vitto
Ответ Любезный Коссутий
в АПЛ есть только 2 клуба, которые бесконтрольно заваливали деньгами - это МС и Челси. одни годами вбухивал бабки через левые схемы, другому прошлый владелец суммарно накидал беспроцентных кредитов, на полтора ярда фунтов, а нынешний на изи выкидывает полмиллиарда+ за сезон. и с ними, по финансовым возможностям может сравниться только ПСЖ
МЮ тратит примерно столько же.
И да эта тройка заваливала бабками другие клубы особенно клубы АПЛ, покупаю у них деревяшки и холодильники.
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Alexander Predeus
Ответ Нагрузки Сборной
Только потолок должен быть фиксированным для всех клубов, а не зависеть от доходов команды.
зависеть будет все равно всегда. но какую-то более рабочую (и более национальную) схему чем ффп придумать было бы хорошо
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