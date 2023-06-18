Роке не присоединится к «Барсе» летом – клуб не сможет его зарегистрировать. Форварда хотят оставить в «Атлетико Паранаэнсе» до января

Теги высшая лига Бразилия Барселона Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе деньги Витор Роке Футбол

Витор Роке не сможет начать играть за «Барселону» с лета.

Ранее стало известно о договоренности «Барселоны» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу 18-летнего форварда за 40 млн евро.

По информации Marca, несмотря на соглашение, Роке не сможет присоединиться к «Барселоне» этим летом. У каталонского клуба не будет места в зарплатной ведомости, чтобы зарегистрировать форварда.

«Барселона» планирует оставить Роке в «Атлетико Паранаэнсе» как минимум до января и ведет переговоры об этом с бразильским клубом.

Уточняется, что трансфер обойдется «блаугране» в 30-35 млн евро плюс бонусы.

Сообщалось, что для регистрации Роке необходимо, чтобы «Барселону» покинули три игрока.

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30 комментариев

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eao79rus
А они ещё врали всем, что подписание Месси возможно. Собственно, Лионель не позволил водить себя за нос всё лето второй раз подряд, вот и выбрал реальный вариант, а не доверился пустым обещаниям популистов из Барселоны
+55
-12
+43
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Илья Манахов
Ответ eao79rus
А они ещё врали всем, что подписание Месси возможно. Собственно, Лионель не позволил водить себя за нос всё лето второй раз подряд, вот и выбрал реальный вариант, а не доверился пустым обещаниям популистов из Барселоны
Щас бы верить новостям о Барселоне от Мадридской газеты
+34
-16
+18
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Eizembruk
Уже написали, что его точно подпишут этим летом
+13
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Азрет-Али Айбазов
ТО ещё не открыто, и никто не знает кто уйдёт, а кто останется. Могут от всего "балласта" избавиться, а могут и никого не суметь продать.
Не надо каждой новости верить.
+8
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VictorVallecano
Ответ Илья Манахов
Щас бы верить новостям о Барселоне от Мадридской газеты
А каким можно верить?
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Adam Almurzaev
так это до продаж, а продажи будут и соответсвенно регистрация тоже.
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SWS
Ответ Илья Манахов
Щас бы верить новостям о Барселоне от Мадридской газеты
Эта мадридская газета первая объявила о том что Месси покинет Барселону, а такие слоупоки как ты писали что нельзя верить мадридской газете :))
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BurBon
Ответ Black Phoenix
Зато какие грандиозные планы были у Барсы: и Месси они пригласить хотели, и балласт сбросить оперативно планировали, и на раз-два несостыковки в финансовых отчётах исправить задумали, и усилиться в это трансферное окно топами и перспективным молодняком собирались. А воз и нынче там.
Маргарин даже у такой Барсы не может выиграть.
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Vinnipukh Vinni
Ответ eao79rus
А они ещё врали всем, что подписание Месси возможно. Собственно, Лионель не позволил водить себя за нос всё лето второй раз подряд, вот и выбрал реальный вариант, а не доверился пустым обещаниям популистов из Барселоны
Ну если продадут игроков на 100-150 млн, то было бы возможно. Но они не продадут. По крайней мере, Месси решил второй раз не проверять, получится ли у Лапорты.
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Raindrop Drop Top
Ну понятно, как обычно верим 🤣
Ходят слухи что Кунде и Рафинью до сих пор регистрируем 🤣
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Alexander Sragovich
Это одна из десятка версий. Еще есть больше 2 месяцев.
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Sabuka OQRO
Неправда
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Ahmet Sahetmyradow
О великий фабрицио где же ты?
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Black Phoenix
Зато какие грандиозные планы были у Барсы: и Месси они пригласить хотели, и балласт сбросить оперативно планировали, и на раз-два несостыковки в финансовых отчётах исправить задумали, и усилиться в это трансферное окно топами и перспективным молодняком собирались.

А воз и нынче там.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ VictorVallecano
А каким можно верить?
Хороший вопрос.
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Владимир Синельщиков
Ответ eao79rus
А они ещё врали всем, что подписание Месси возможно. Собственно, Лионель не позволил водить себя за нос всё лето второй раз подряд, вот и выбрал реальный вариант, а не доверился пустым обещаниям популистов из Барселоны
да никто про него ничего не говорил, кроме жёлтой прессы... зачем он...
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Link 5?5?
Marca, дальше можно не читать
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