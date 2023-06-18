Роке не присоединится к «Барсе» летом – клуб не сможет его зарегистрировать. Форварда хотят оставить в «Атлетико Паранаэнсе» до января

Витор Роке не сможет начать играть за «Барселону» с лета.

Ранее стало известно о договоренности «Барселоны» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу 18-летнего форварда за 40 млн евро.

По информации Marca, несмотря на соглашение, Роке не сможет присоединиться к «Барселоне» этим летом. У каталонского клуба не будет места в зарплатной ведомости, чтобы зарегистрировать форварда.

«Барселона» планирует оставить Роке в «Атлетико Паранаэнсе» как минимум до января и ведет переговоры об этом с бразильским клубом.

Уточняется, что трансфер обойдется «блаугране» в 30-35 млн евро плюс бонусы.

Сообщалось, что для регистрации Роке необходимо, чтобы «Барселону» покинули три игрока.

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