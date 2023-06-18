Президент УЕФА о вложениях саудовских клубов в возрастных звезд: «Это ошибка. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол»

Президент УЕФА считает, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных звезд.

«Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.

В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.

Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – сказал .

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?

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