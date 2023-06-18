Президент УЕФА о вложениях саудовских клубов в возрастных звезд: «Это ошибка. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол»

Теги УЕФА бизнес детский футбол высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Александер Чеферин деньги Футбол

Президент УЕФА считает, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных звезд.

«Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.

В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков. 

Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – сказал Александер Чеферин.  

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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47 комментариев

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Ena Therapy
Президент УЕФА о вложениях саудовских клубов в возрастных звезд: «Это ошибка. Деньги саудов должны уходить в наши карманы , а не в карманы возрастных игроков."
+114
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+109
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Lindeman
Саудитам пофиг на развитие футбола. Они звёздных игроков приглашают для пиара своей страны
+92
-2
+90
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Дмитрий Кияшов
Оффтоп: уважаемые редакторы Sports.ru, через три дня стартует чемпионат Европы U-21. Сделайте, пожалуйста, страницу турнира или хотя бы соответствующий тэг.

Спасибо!
+71
-3
+68
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vzi
Ответ Дмитрий Кияшов
Оффтоп: уважаемые редакторы Sports.ru, через три дня стартует чемпионат Европы U-21. Сделайте, пожалуйста, страницу турнира или хотя бы соответствующий тэг. Спасибо!
Зачем? Ведь можно рассказать об очередной пьянке Грилиша на главной.
+23
-2
+21
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Black Phoenix
Ответ Сергей Ямковой
МЛС пока подписали только Месси Правительство США не вкладывает бюджетные средства в переход. Плюс у Лео не такая космическая ЗП как те что платят Арабы. Да и переход Месси это коммерчески-спортивный переход. Трансферы Бензема и Роналду это чистая политика
А Ибрагимовича кто подписывал в своё время, не МЛС, что-ли, как и Бекхэма, Анри, и других звёзд?
После прихода Бэкса там ажиотаж был похлеще чем после покупки Роналду саудитами.
+15
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Black Phoenix
То ли дело МЛС и Месси, да, там подписывать возрастного Лео почему-то не ошибка.
Зависть берёт чиновников, что-ли, что саудиты не сорят деньгами как бы им хотелось?)
+19
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+9
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ML26
Ответ Lindeman
Саудитам пофиг на развитие футбола. Они звёздных игроков приглашают для пиара своей страны
Ну вообще то нет. Рекомендую ознакомиться с историей СА и их проектом 2030 в ютубе, очень познавательно. Футбол и его развитие в стране стоит не на последних позициях, а приглашение звезд должно спровоцировать интерес к футболу у населения.
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Balt
Какое развитие? Им надо понтануться друг перед другом и всё.
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Сергей Ямковой
Ответ Black Phoenix
То ли дело МЛС и Месси, да, там подписывать возрастного Лео почему-то не ошибка. Зависть берёт чиновников, что-ли, что саудиты не сорят деньгами как бы им хотелось?)
МЛС пока подписали только Месси
Правительство США не вкладывает бюджетные средства в переход.
Плюс у Лео не такая космическая ЗП как те что платят Арабы.
Да и переход Месси это коммерчески-спортивный переход. Трансферы Бензема и Роналду это чистая политика
+15
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ApXuMaHqPuT
Деньги идут мимо кассы, Чифир в печали😥
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Николай Кошкин
Ответ vzi
Зачем? Ведь можно рассказать об очередной пьянке Грилиша на главной.
Кажется, Вы забыли про медиалигу!))
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Кашшай Чакырович
Ответ Black Phoenix
То ли дело МЛС и Месси, да, там подписывать возрастного Лео почему-то не ошибка. Зависть берёт чиновников, что-ли, что саудиты не сорят деньгами как бы им хотелось?)
Месси в млс это маркетинговый ход ,они все отобьют с трансляций платных ,там же спосноры apple и ещё какой то гигант ,америкоанские компании умеют вкладывть и отбиввать свое ,вот возьми айфон ,я их продаю уже 15 лет ,говришь клиенту телефон г....о ,а он все равно купит ,амеры умеют продать даже какашу завернутую в красивую фольгу ! Они гуру маркетологи ,так и млс не будет платить таких заоблачных денег звёздам как саудиты ,там уже какие то дикие цифры !
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Budabuda
я такой понял смысл был в случается Китаем привозить звёзд, чтобы заиметь много новых людей, стать фанатами футбола и повысить интересность чемпа, потом все это прекращается, а фанаты остаются и потом ещё детей своих приучают с детства как это происходит в европейских странах. понятно, что часть глориков всё равно отваливаются.
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Дмитрий Крутенко
Купить престарелого Роналдо, Бензема и других и наслаждаться качественным футболом в их исполнении или купить престарелого Чеферина и его банду пердунов и слушать про всякие БЛМ, толерантность и прочую чепухню?
Думаю ответ очевиден.
+4
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Бене Гессерит
Ответ Дмитрий Кияшов
Оффтоп: уважаемые редакторы Sports.ru, через три дня стартует чемпионат Европы U-21. Сделайте, пожалуйста, страницу турнира или хотя бы соответствующий тэг. Спасибо!
Никому это неинтересно и не нужно
+4
-3
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shooher
Ответ vzi
Зачем? Ведь можно рассказать об очередной пьянке Грилиша на главной.
ну или про черных лесбиянок трансгендеров
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S.A.N.
Это не ошибка, а желание понтоваться. Но проблема не в том, что арабы тратятся на пенсионеров, а в том, что огромные зарплаты еще больше раздувают финансовый пузырь в футболе, что неминуемо скажется на Европе - а это головная боль для Чеферина, которому придётся сидеть на 2-х стульях и защищать одних шейхов и мочить других.
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Азиз
Ответ Black Phoenix
А Ибрагимовича кто подписывал в своё время, не МЛС, что-ли, как и Бекхэма, Анри, и других звёзд? После прихода Бэкса там ажиотаж был похлеще чем после покупки Роналду саудитами.
Но млс их подписывала не за одно трансферное окно,а с перерывами, так что это ни в какое сравнение с саудитами не пойдет
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Raar
От академий мало толку, если у детей не будет стимула там заниматься. И в этом плане Роналду, Бензема и прочие звезды могут дать мотивацию пацанам.
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Raar
А то при Чеферине европейский футбол прям супер развился. Не считая англичан с их денежным бумом, везде деградация.
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Wekil
Развивает.
МЛС тоже начинали с этого, пригласили несколько престарелых звезд мирового футбола: Вальдерраму, Кампоса, Равелли, чуть позже Маттеуса и Стоичкова, и это существенно повысило престиж и интерес к турниру. Японцы тоже приглашали возврастных игроков из Европы и Латинской Америки, когда только создавали свою лигу.
Саудиты по сути топчатся на месте лет 20, им нужен мощный толчок для дальнейшего развития футбола в стране, приглашение суперзвезд, пусть и престарелых, вполне для этого подходит.
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Verhovn
Это их деньги. Какие вопросы? Захотят, могут хоть Чебурашку купить на ворота, лишь бы денег хватило.
Кстати, если серьёзно, то может туда потянутся и молодые таланты, если эта тенденция продолжится. Да и местные подсмотреть что-то смогут - уже не просто так это всё.
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EL BICHO
Ответ Кашшай Чакырович
Для шейхов это игрушки ,захотел тигрёнка ,пожалуйста ,захотел Роналду и он будет как ручной пёсик рассказывать ,как хорошо живётся в Саудовской Аравии ,не каждый футболист на такое подпишется ))
Ну почему же, Месси, например, посол Саудовской Аравии))
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Евгений Громов 22
Ответ DENbright
яркий пример академия Аякса, ничего не дает но все про нее говорят.
Наши бы так не давали)
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Cearvm
Не пали контору, дай игрокам заработать)
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