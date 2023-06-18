Президент УЕФА о вложениях саудовских клубов в возрастных звезд: «Это ошибка. Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол»
Президент УЕФА считает, что саудовские клубы ошибаются, тратя деньги на возрастных звезд.
«Боюсь ли я исхода игроков туда? Нет, нет, нет. Я считаю, что это ошибка саудовского футбола.
В чем я вижу проблему? Они должны вкладывать средства в академии, приглашать тренеров и развивать своих игроков.
Покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол. Та же самая ошибка была в Китае, когда они массово привозили игроков, завершавших карьеры», – сказал Александер Чеферин.
Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Спасибо!
После прихода Бэкса там ажиотаж был похлеще чем после покупки Роналду саудитами.
Зависть берёт чиновников, что-ли, что саудиты не сорят деньгами как бы им хотелось?)
Правительство США не вкладывает бюджетные средства в переход.
Плюс у Лео не такая космическая ЗП как те что платят Арабы.
Да и переход Месси это коммерчески-спортивный переход. Трансферы Бензема и Роналду это чистая политика
Думаю ответ очевиден.
МЛС тоже начинали с этого, пригласили несколько престарелых звезд мирового футбола: Вальдерраму, Кампоса, Равелли, чуть позже Маттеуса и Стоичкова, и это существенно повысило престиж и интерес к турниру. Японцы тоже приглашали возврастных игроков из Европы и Латинской Америки, когда только создавали свою лигу.
Саудиты по сути топчатся на месте лет 20, им нужен мощный толчок для дальнейшего развития футбола в стране, приглашение суперзвезд, пусть и престарелых, вполне для этого подходит.
Кстати, если серьёзно, то может туда потянутся и молодые таланты, если эта тенденция продолжится. Да и местные подсмотреть что-то смогут - уже не просто так это всё.