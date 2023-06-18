Иван Игнатьев перешел в «Сочи» («Чемпионат»)

Иван Игнатьев стал игроком «Сочи».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Игнатьев перешел в «Сочи» на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Локомотив». В Мир РПЛ он провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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