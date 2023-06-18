Иван Игнатьев перешел в «Сочи» («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Игнатьев Сочи Футбол

Иван Игнатьев стал игроком «Сочи».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Игнатьев перешел в «Сочи» на правах свободного агента.

В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Локомотив». В Мир РПЛ он провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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38 комментариев

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ws357
Ответ Руслан Узденов
Игнатьев - это кто-то вроде местного Мораты.
Но Мората играет за сборную и забивает важные голы
+52
0
+52
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Curforia
Ответ Руслан Узденов
Игнатьев - это кто-то вроде местного Мораты.
Только Морату покупают топ клубы и платят за него приличные деньги
+29
0
+29
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Скорый поезд
Первый на выход пошел. Еще многих предстоит Локомотиву этим летом пристроить. Ну а Ване спасибо за то, что старался, играя за нас. Удачи в дальнейшем!
+16
-1
+15
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Victor Victor
Ответ zuma
может на его переходах откаты пилят? сложно поверить, что он прямо нарасхват
За бесплатно + плюс уже привыкший к РПЛ. Так же всегда есть вариант что по взмаху волшебной палочки начнёт показывать ту игру которую он демонстрировал по началу в Краснодаре. Как минимум для ротации неплохой вариант
+16
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+15
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zuma
может на его переходах откаты пилят? сложно поверить, что он прямо нарасхват
+9
-2
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Streetbor
Какой клуб уже пытается реанимировать его карьеру. Ходячие мертвецы, возвращение..
+8
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валя_стакан
Казино сочинские этому переходы рады
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Давид Agabekyan
Ответ Кирилл Голивец
Кстати у Бердыева заиграл бы, он реально умеет открываться за спину и имеет что-то общее с Азмуном по манере игры) Только с Хохловым вряд ли кто прибавит
Футбол Бердыева уже давно устарел. Работа в Кайрате и Сочи тому подтверждение. Сейчас он только схемы отмыва может открыть
+7
-3
+4
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Marouane Chamakh
Ответ ws357
Но Мората играет за сборную и забивает важные голы
трёшку оренбургу мората клал за 11 минут ? вот и я о чём
+4
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+4
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Семён Миньёле
С такими трансферами путь один - в лучшую лигу мира... 🤷
+5
-2
+3
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Bosniec
Мне казалось, что его карьера должна загнуться после "Рубина", но нет, он все еще наплаву, да и в не самых плохих командах.
+3
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Руслан Узденов
Игнатьев - это кто-то вроде местного Мораты.
+10
-8
+2
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riverman1980
Все сезон без гения Федотова и Сочи возвращается туда, где был до его прихода.
Как там Бердыев говорил "Федотова сделали игроки"? Вот и видим на что эти игроки способны без Федотова.
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OldRedWhite
Ответ Marouane Chamakh
трёшку оренбургу мората клал за 11 минут ? вот и я о чём
Тут остаётся только руками развести !
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Один живой
самое смешное, пройдет лет 12-15 и умудренный опытом Ваня, будет на очередном ресурсе, поседевшему под мышками Нобелю будет на серьезных щщах рассказывать про то, с какими "волками" он играл, какой там был сумасшедший уровень, как он рвался в сборную, какие клубы им интересовались....ну короче фёдор смолов-2...хотя Фёдор хоть 3 сезона режим футболиста включал, а этот да....
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Ya Tolik
Повторение пути Прудникова.
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Aleksandr Danilov
Новый Прудников. Будет 20 клубоа в конце карьеры
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dreamstep
Игнатьев чисто пример как агенты зарабатывают на паспортисте.
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Eric_Cartman
Трешка БМВ-то жива ещё?
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xoms
Зачем клубы дают таким работу, он же не футболист
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Мощные ягодицы Азара
Агузаров хорош.
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Dan Kennedy
Ответ zuma
может на его переходах откаты пилят? сложно поверить, что он прямо нарасхват
А что много вариантов? У нас рынок не такой большой, куча игроков туда-сюда переходят. Посмотрим, может в Сочи что-то покажет, пора бы уже.
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riverman1980
Ответ Spartakus1984
Гений)))
именно так. выиграть серебро с Прохиным, Юргановым, Бурмистровым, Тереховым, Маргасовым итд и показать при этом зрелищную, комбинационную игру, а не автобус мог только гений. А потом прийти в разобранный Цска и на ходу построить команду, которая выиграла серебро и Кубок
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Shuller18
Ответ Руслан Узденов
Игнатьев - это кто-то вроде местного Мораты.
Ты бахнулся? Мората забивает в каждом втором матче за сборную, в финале ЛЧ забивал, и в целом высоко котировался у всех тренеров, потому что реально многое умеет и полезен на поле, просто характера не хватает. А что Игнатьев? Раздолбай, годами не забивающий.
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suwor
Ответ tony
Пока Крылья ближе к этой прекрасной лиге
Позвольте полюбопытствовать, с чего у Вас такой печальный вердикт по "Крыльям Советов"? Как заявил недавно гл.тренер, в команде присутствовал серьёзный кризисный момент, но вот последний матч с бронзовым призёром показал, что "Крылья" могут дать бой и такому амбициозному сопернику, как "Спартак".
Другое дело, если агент всё-таки решит продать подчистую всех своих клиентов из "КС". Он запросто может такое провернуть на прощание, как говорится.
Но пока новостей по этой теме нет, а вот Ваня Игнатьев уже "свободный агент" и обустраивается в очередной (не крайний) клуб. Кстати, будучи совсем недавно в аренде в "Крылья", ничего позитивного не продемонстрировал...
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