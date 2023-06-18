Иван Игнатьев перешел в «Сочи» («Чемпионат»)
Иван Игнатьев стал игроком «Сочи».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Игнатьев перешел в «Сочи» на правах свободного агента.
В сезоне-2022/23 форвард выступал за «Локомотив». В Мир РПЛ он провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
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Как там Бердыев говорил "Федотова сделали игроки"? Вот и видим на что эти игроки способны без Федотова.
Другое дело, если агент всё-таки решит продать подчистую всех своих клиентов из "КС". Он запросто может такое провернуть на прощание, как говорится.
Но пока новостей по этой теме нет, а вот Ваня Игнатьев уже "свободный агент" и обустраивается в очередной (не крайний) клуб. Кстати, будучи совсем недавно в аренде в "Крылья", ничего позитивного не продемонстрировал...