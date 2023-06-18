Кругового может арендовать «Фатих Карагюмрюк». Защитник «Зенита» хочет поиграть в Европе

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Фатих Карагюмрюк Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

Данил Круговой может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как утверждает Sport24, защитник «Зенита» интересен нескольким командам Суперлиги. Рассматриваются как аренда, так и покупка футболиста.

Сам игрок стремится играть в Европе, а также получать регулярную практику.

По информации «Спорт-Экспресса», о подписании Кругового думает «Фатих Карагюмрюк». 25-летнего игрока могут арендовать на год.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 защитник провел 19 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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54 комментария

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Aleex Trianon
игроки Зенита, добро пожаловать в Фатих!
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Filipp Gorski
Оздоев Лунев Круговой
Было бы забавно всех их увидеть в одной команде
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Фёдор Кузнецов
Ответ Mbest77
Шило на мыло 🤷‍♂️ Чемпионат Турции это такой же РПЛ по сути
В РПЛ он не играет в основе, там может заиграть
+11
-2
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Three Days Grace
Ответ Aleex Trianon
игроки Зенита, добро пожаловать в Фатих!
Текке?
+3
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Valentin Grabenovsky
Ответ Alexander Prokofyev
только клубы из Турции играют в еврокубках
Много Фатих в ЕК играл?
+3
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Андрей Баженов
Новая утка от СЭ. Кто следующий???
+5
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2vdhrvmmzf
Ответ окечуква
Зачем это? Неужели от середняков Бундеса, например, не было интереса? Там засветиться куда легче, уровень лиги не сравнить с турецким, да и манере игры Данила подойдет больше. Ну или агенты денег срубить побольше хотят.
Интересно зачем середнякам Бундеслиги игрок который даже в рпл не основной
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red blue Tyumen’
Ответ Jan Paskel
да уж, прям совсем европейская команда
Поевропейскее зенита будет
+6
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Alexander Prokofyev
В Турецкую лигу уже каждого второго из РПЛ отправляют. По традиции летом много новостей о переходах и интересах. В реальности - продлевают контракт и все остаются на своих местах
+3
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Vitamin_B
Это будет карагюмрюк карьере )
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Jan Paskel
да уж, прям совсем европейская команда
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Матвей Суицидин
Думается, Круговой если будет основным в крепкой команде, то сможет прилично прибавить. В прошлом сезоне, когда Сантос много травмировался, Круг был очень хорош.
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Yury Kanareykin
Ответ Filipp Gorski
Оздоев Лунев Круговой Было бы забавно всех их увидеть в одной команде
Туда по-моему ещё Кузяеа сватали.
+2
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Назар Игорь
Европа для России это теперь Турция. Есть ещё и Сербия, но там своих футболистов полным-полно.
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Alexander Prokofyev
Ответ Mbest77
Шило на мыло 🤷‍♂️ Чемпионат Турции это такой же РПЛ по сути
только клубы из Турции играют в еврокубках
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Святой Патрик
Ответ Alexandr Tarakanoff
Турецкий клуб хочет его купить, но он хочет в Европу. Внимание вопрос. Знает ли создатель заголовка о территориальном расположении Турции?
Знает ли Александр Тараканофф - вот в чём вопрос.
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Sla Slo
Обожаю названия турецких клубов...есть в них что-то мистическое, завораживающее. .Карагюмрюк, Анкарагюджю, Генчлербирлиги ...
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BorodachAstrakhan
Ответ Oreon09
Чемпионат Турции это: Икарди, Дзаньоло, Мертенс, Алли. А про еврокубки тебе уже упомянули
все давно сдулись, Икарди один из моих любимых игроков топовый нападающий , который к сожелению из за мыльных опер не вернётся на прежний уровень, никто его больше не возьмёт, Дрис доигрывает уже всё-таки за 35 , Алли потерялся во время пандемии и до сих пор не может найти себя - он кстати с зимы не играет(
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Kazbek Ilyassovskiy
Фатих это европейская часть Стамбула, так что велкам.
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Сергей Жарковский
Толковый защитник, жаль очень мало игрового времени! Хочется чтобы остался, но если будет хорошая возможность играть за рубежом, это только его выбор!👏
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Peter Parker
Зенит Рио де Жанейро>Фатих Санкт-Петербург
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витёк07
Удачи!
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BorodachAstrakhan
Ответ Alexander Prokofyev
только клубы из Турции играют в еврокубках
как и клубы из Казахстана, Беларуси и Кипра ! только вот скажите зачем уходить из клуба с современной инфрасктурой в гаражный оператив? уж лучше быть легендой скамейки зенита чем 2-3 матча играть в еврокубках!)
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Каба
Ответ red blue Tyumen’
Поевропейскее зенита будет
или поевропейстее?)
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Святой Патрик
Ответ Назар Игорь
Европа для России это теперь Турция. Есть ещё и Сербия, но там своих футболистов полным-полно.
Для УЕФА. При чём здесь Россия? А ещё Грузия, Армения, Азербайджан, даже Казахстан и Израиль, прикинь.
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