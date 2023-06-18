Данил Круговой может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как утверждает Sport24, защитник « » интересен нескольким командам Суперлиги. Рассматриваются как аренда, так и покупка футболиста.

Сам игрок стремится играть в Европе, а также получать регулярную практику.

По информации « », о подписании Кругового думает « ». 25-летнего игрока могут арендовать на год.

В Мир в сезоне-2022/23 защитник провел 19 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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