Кругового может арендовать «Фатих Карагюмрюк». Защитник «Зенита» хочет поиграть в Европе
Данил Круговой может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Как утверждает Sport24, защитник «Зенита» интересен нескольким командам Суперлиги. Рассматриваются как аренда, так и покупка футболиста.
Сам игрок стремится играть в Европе, а также получать регулярную практику.
По информации «Спорт-Экспресса», о подписании Кругового думает «Фатих Карагюмрюк». 25-летнего игрока могут арендовать на год.
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 защитник провел 19 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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