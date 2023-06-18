Овечкин – 21-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Буре – 27-й
Павел Буре и Александр Овечкин вошли в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.
В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.
Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.
На официальном сайте лиги была опубликована четвертая часть рейтинга (с 30-го по 21-е место).
30. Даг Гилмор («Сент-Луис», 7-й раунд, 134-й номер, драфт-1982);
29. Даниэль Альфредссон («Оттава», 6-й раунд, 133-й номер, драфт-1994);
28. Джо Павелски («Сан-Хосе», 7-й раунд, 205-й номер, драфт-2003);
27. Павел Буре («Ванкувер», 6-й раунд, 113-й номер, драфт-1989);
26. Ларри Робинсон («Монреаль», 2-й раунд, 20-й номер, драфт-1971);
25. Патрис Бержерон («Бостон», 2-й раунд, 45-й номер, драфт-2003);
24. Джо Сакик («Бостон», 1-й раунд, 15-й номер, драфт-1987);
23. Бобби Кларк («Филадельфия», 2-й раунд, 17-й номер, драфт-1969);
22. Ги Лефлер («Монреаль», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-1971);
21. Александр Овечкин («Вашингтон», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-2004).
я не знаю что там должны быть за монстры в количестве 20 человек перед ним.