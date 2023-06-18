Овечкин – 21-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Буре – 27-й

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Павел Буре и Александр Овечкин вошли в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.

В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.

Рейтинг приурочен к 60-летию драфта НХЛ. Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.

На официальном сайте лиги была опубликована четвертая часть рейтинга (с 30-го по 21-е место).

30. Даг ГилморСент-Луис», 7-й раунд, 134-й номер, драфт-1982);

29. Даниэль АльфредссонОттава», 6-й раунд, 133-й номер, драфт-1994);

28. Джо ПавелскиСан-Хосе», 7-й раунд, 205-й номер, драфт-2003);

27. Павел Буре («Ванкувер», 6-й раунд, 113-й номер, драфт-1989);

26. Ларри Робинсон («Монреаль», 2-й раунд, 20-й номер, драфт-1971);

25. Патрис БержеронБостон», 2-й раунд, 45-й номер, драфт-2003);

24. Джо Сакик («Бостон», 1-й раунд, 15-й номер, драфт-1987);

23. Бобби Кларк («Филадельфия», 2-й раунд, 17-й номер, драфт-1969);

22. Ги Лефлер («Монреаль», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-1971);

21. Александр Овечкин («Вашингтон», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-2004).

18 комментариев

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Maxim Shumov
Самый необъяснимый рейтинг.
+27
-7
+20
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Babyboy
Якупов в первой десятке. скриньте
+9
-2
+7
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Dmitry Shapaev
Ответ Даня Чебыкин
спорт вне политики, ага=))))
А где тут политика?
+8
-2
+6
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oberkorn
А я не понимаю криков возмущения. У буре чашки нет, у ови один бидон. Бержерон ниже него. Думается, что малкин с тремя чашками, заслуженно выше ови.
+5
-2
+3
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banchik1
Ответ Даня Чебыкин
ну то есть ты считаешь что овечкин на своем месте в этом рейтинге? единственный кто плюс/минус близок к рекорду грецки по голам находится 21 месте?=))))
Выздоравливай.
+5
-3
+2
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цэсемьэр
Ови по значимости в топ-5 как минимум.
я не знаю что там должны быть за монстры в количестве 20 человек перед ним.
+5
-4
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Артём Ларсон
Ответ Даня Чебыкин
ну то есть ты считаешь что овечкин на своем месте в этом рейтинге? единственный кто плюс/минус близок к рекорду грецки по голам находится 21 месте?=))))
То есть, ты, в силу своих умственных способностей, не в состоянии понять в чем смысл рейтинга и как в нём распределяются места, но виновата в этом политика.
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gandhi_jr
Ответ цэсемьэр
Ови по значимости в топ-5 как минимум. я не знаю что там должны быть за монстры в количестве 20 человек перед ним.
При чем тут значимость, когда речь о лучшем драфт-пике? Овечкин низко, потому что это первый пик, от него и ожидания соответствующие. Был бы он выбран в 7 раунде - безусловно попал бы в топ-3 рейтинга.
+1
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udod
короче, абсолютно ниочёмный рейтинг, бессмысленный совершенно
+2
-2
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Шлёма Презерман
стопудово бегунок выше. Ничего еще не выиграл, шансов на исторические рекорды не имеет, но выше.
+1
-1
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Cheldun
Некий Роман Ротен.....г первый номер
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Даня Чебыкин
Ответ banchik1
Выздоравливай.
спасибо!
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alklimov2018
Ответ цэсемьэр
Ови по значимости в топ-5 как минимум. я не знаю что там должны быть за монстры в количестве 20 человек перед ним.
Видимо те, кто приносил кубки своему клубу. А таких очень немало. В этом и заключается главная цель.
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Иван Иванов
Ответ oberkorn
А я не понимаю криков возмущения. У буре чашки нет, у ови один бидон. Бержерон ниже него. Думается, что малкин с тремя чашками, заслуженно выше ови.
Малкин должен быть ниже, как я понимаю логику рейтинга. Это же не список лучших задрафтованных хоккеистов в истории, а лучшие решения команд по драфту. В драфте Овечкина был 1 конкурент - Малкин, если Овечкин в рейтинге, то имеется в виду "молодцы, что взяли его, а не Малкина."
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hhlg
Ответ Шлёма Презерман
стопудово бегунок выше. Ничего еще не выиграл, шансов на исторические рекорды не имеет, но выше.
Футболки бегунка до сих пор хуже продаются. Пусть хоть здесь будет выше ;)
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