Овечкин – 21-й в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ, Буре – 27-й

Павел Буре и Александр Овечкин вошли в топ-60 выборов на драфтах в истории НХЛ.

В голосовании приняли участие 13 авторов и редакторов NHL.com, каждый из которых назвал свой топ-60 драфта.

Рейтинг приурочен к 60-летию драфта . Первый в истории драфт состоялся в 1963 году.

На официальном сайте лиги была опубликована четвертая часть рейтинга (с 30-го по 21-е место).

30. (« », 7-й раунд, 134-й номер, драфт-1982);

29. (« », 6-й раунд, 133-й номер, драфт-1994);

28. (« », 7-й раунд, 205-й номер, драфт-2003);

27. («Ванкувер», 6-й раунд, 113-й номер, драфт-1989);

26. Ларри Робинсон («Монреаль», 2-й раунд, 20-й номер, драфт-1971);

25. (« », 2-й раунд, 45-й номер, драфт-2003);

24. Джо Сакик («Бостон», 1-й раунд, 15-й номер, драфт-1987);

23. Бобби Кларк («Филадельфия», 2-й раунд, 17-й номер, драфт-1969);

22. Ги Лефлер («Монреаль», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-1971);

21. Александр Овечкин («Вашингтон», 1-й раунд, 1-й номер, драфт-2004).