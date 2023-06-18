Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшие часы. Срок будет дольше, чем ожидалось (Фабрицио Романо)

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Нголо Канте Футбол

Нголо Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний полузащитник прошел вторую, заключительную, часть медицинских тестов в саудовском клубе. 

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие часы. 

При этом срок соглашения будет более долгим, чем предполагалось изначально.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом француз выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Срок действия его нынешнего контракта с лондонцами истекает 30 июня. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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20 комментариев

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Los Galácticos
Роналду очень тяжело придётся против такого Аль-Иттихада в борьбе за чемпионство, они и так стали чемпионами а тут еще такие монстры как Бензема и Канте приедут.
+22
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AF007
Ответ Los Galácticos
Роналду очень тяжело придётся против такого Аль-Иттихада в борьбе за чемпионство, они и так стали чемпионами а тут еще такие монстры как Бензема и Канте приедут.
Уж кому-кому, а криштику не привыкать быть вторым. Справится
+22
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DolJun
с его скромностью там канте точно на руках носить будут.
+8
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corazón blanco
Аль-Иттихад и так сильный клуб, а еще пришли Бензема и Канте. Чувствую гегемония в чемпионате продолжится, Аль-Насру будет сложно тягаться.
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Юля Чеканова
Если бы год назад нам сказали ,что Криш,Бенз, Канте будут играть в СА ))
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Акира_1
Ответ Born is the King
Так Канте спокойно мог рвать АПЛ ещё 4-5 сезона. Если бы контракт был 2 года вернулся в АПЛ или перешёл бы в Кальчо
Мне кажется, что уже не мог бы. Только в более простой лиги, а не в столь плотной. У Канте серьёзность травм с каждым сезоном все растёт только. В позапрошлом пропускал пару матчей, а в этом уже весь сезон. А когда вернулся, то сразу опять травма. Это явно уже сигналы организма, что не вывозит в Англии + слишком большая зарплата для клуба. Нужно Кайседо брать или Амрабата Челси.
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Prokuror Prokurorov
Канте последние два года больше лечился, чем играл. Вряд ли что то поменяется. Скорее всего подписали его как пример для подражания. Футболист-Мусульманин, который никогда не был замешан в скандалах и стал меметичным за счет скромности.
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Андрей Андреев
Ответ Los Galácticos
Роналду очень тяжело придётся против такого Аль-Иттихада в борьбе за чемпионство, они и так стали чемпионами а тут еще такие монстры как Бензема и Канте приедут.
С клубникой в составе аль-насру чемпионство не светит при любом раскладе.
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Born is the King
Ответ Акира_1
Мне кажется, что уже не мог бы. Только в более простой лиги, а не в столь плотной. У Канте серьёзность травм с каждым сезоном все растёт только. В позапрошлом пропускал пару матчей, а в этом уже весь сезон. А когда вернулся, то сразу опять травма. Это явно уже сигналы организма, что не вывозит в Англии + слишком большая зарплата для клуба. Нужно Кайседо брать или Амрабата Челси.
Этот перерыв наоборот ему на пользу, восстановился от нон стоп матчей. Канте нужен для для важных матчей и его 20-25 матчей за сезон достаточно для трофеев. Все эти годы от Конте до Лэмпарда использовали его без ротаций отсюда и организм устал
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Born is the King
Ответ churkestan_referee
Канте легенда Челси
Легенда АПЛ и мирового футбола
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