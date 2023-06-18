Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшие часы. Срок будет дольше, чем ожидалось (Фабрицио Романо)

Нголо Канте подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» в ближайшее время.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний полузащитник прошел вторую, заключительную, часть медицинских тестов в саудовском клубе.

Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие часы.

При этом срок соглашения будет более долгим, чем предполагалось изначально.

выступал за « » с 2016 года. С клубом француз выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Срок действия его нынешнего контракта с лондонцами истекает 30 июня. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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