Хвича – cамый подорожавший игрок Серии А по версии Transfermarkt. Его стоимость выросла на 70 млн евро

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Хвича Кварцхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А-2022/23 по версии Transfermarkt.

За сезон стоимость вингера «Наполи» выросла на 70 млн евро. Его актуальная трансферная стоимость – 85 млн.

В дебютном сезоне в «Наполи» 22-летний грузин в 43 матчах забил 14 голов и сделал 17 голевых передач.

На втором месте расположился иктор Осимхен из «Наполи» (+55 млн, текущая стоимость – 120 млн). Третий – защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ (+46 млн, текущая стоимость – 60 млн).

В топ-10 вошли: Расмус Хейлунд («Аталанта», + 40,5 млн), Джорджо СкальвиниАталанта», +30 млн), Николо Фаджоли («Ювентус», +28,5 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», +23 млн), Андре Онана («Интер», +23 млн), Рафаэл Леау («Милан», +20 млн) и Станислав Лоботка («Наполи», +20 млн).

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18 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Вылет в ФНЛ идет только на пользу футболистам. Ценники потом растут как на дрожжах.
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deadjoker
Учитывая что его купили за тарелку супа, то неудивительно :)
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Прекрасная РФПЛ будущего
Это только потому что Кокорин на Кипре
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Mikas7
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Учитывая, что конец сезон он провалил, вполне возможно, что он игрок одного сезона
и в последнем матче за Грузию не удивил
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Mohnatiy
Вы представляете, каких суперзвёзд тренировал Слуцкий? 🤣
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savik-A.M.
Рабьо удивил , четыре года балду гонял , как конец контракта , лучший игрок сезона в Юве , и один из лучших на чемпионате мира в составе Франции . За прошлые три года а сериале 5+4 , за этот 8+4
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Andrey Yaroslavtsev
Хватит Хвичу на второй сезон? Любопытно.
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Мукунку хороший
А кто самый подешевевший.?)
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Valik Slovo
Вот такой бриллиант играл у нас )
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Один живой
Сливать надо грузина, его к середине сезона раскусили клубы, все его скилы, поэтому дальше будет хуже..
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Vik Elis
Ответ Mikas7
и в последнем матче за Грузию не удивил
Хм , а оценку он получил 8,8 за вчерашний матч
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Mikas7
Ответ Vik Elis
Хм , а оценку он получил 8,8 за вчерашний матч
ну сколько моментов запорол,не забивает очень давно
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Любовник Евы Браун
Ответ David Aprasidze
Тупой бегунок фристайлер. Никому кроме Батуми не нужен.
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