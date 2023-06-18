Хвича – cамый подорожавший игрок Серии А по версии Transfermarkt. Его стоимость выросла на 70 млн евро

Хвича Кварцхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А-2022/23 по версии Transfermarkt.

За сезон стоимость вингера «Наполи» выросла на 70 млн евро. Его актуальная трансферная стоимость – 85 млн.

В дебютном сезоне в «Наполи» 22-летний грузин в 43 матчах забил 14 голов и сделал 17 голевых передач.

На втором месте расположился иктор Осимхен из «Наполи» (+55 млн, текущая стоимость – 120 млн). Третий – защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ (+46 млн, текущая стоимость – 60 млн).

В топ-10 вошли: Расмус Хейлунд («Аталанта», + 40,5 млн), Джорджо Скальвини («Аталанта», +30 млн), Николо Фаджоли («Ювентус», +28,5 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», +23 млн), Андре Онана («Интер», +23 млн), Рафаэл Леау («Милан», +20 млн) и Станислав Лоботка («Наполи», +20 млн).

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