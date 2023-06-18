«Все виды спорта для всех людей». МОК выпустил коллекцию мерча, посвященную Пьеру де Кубертену

Теги МОК Пьер де Кубертен Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет выпустил коллекцию одежды с цитатами Пьера де Кубертена.

Кубертен – инициатор организации современных Олимпийских игр, он возглавлял МОК в 1896-1916 и 1919-1925 годах.

«МОК выпустил новую коллекцию в честь Пьера де Кубертена, основателя МОК, возродившего Олимпийские игры. Коллекция прославляет богатое наследие олимпийского духа посредством серии предметов, на которых содержатся многозначительные цитаты и стилизованные портреты Пьера де Кубертена.

Концепция коллекции вдохновлена ценностями и посланиями, которые Пьер де Кубертен вложил в Олимпийские игры. Эти ценности направлены на создание образа жизни, основанного на гармонии между телом и разумом, стремлении к совершенству и уважении к другим, которые по-прежнему вдохновляют олимпийское движение. Другой важный элемент коллекции – подпись Пьера де Кубертена, которая является крепкой связью с основателем», – говорится в пресс-релизе МОК.

В коллекцию вошли футболки в цветах олимпийских колец, а также кружки, брелоки, значки и блокноты. Среди цитат Кубертена в мерче использованы: «Все виды спорта для всех людей», «Олимпизм – это состояние души», «О, спорт, ты радость».

Стоимость значков – 5 евро за один и 12 за 4, брелоков – 9 евро, кружка обойдется в 17 евро, блокноты стоят 28, футболки – 33.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти

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5 комментариев

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Jesse Boy
не забудьте звёздочку после "всех людей" нарисовать (для всех, кроме...)
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9f99s5s6fr
Выглядит неплохо, особенно блокнот
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Trash Talking
И внизу как раз приписочка: "людей, которые поддерживают сине-жёлтых" :)
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assa1982
«Все виды спорта для всех людей».... для всех людей, кроме Русских...
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