Испания впервые выиграла Лигу наций – в 4-м матче при де ла Фуэнте. Это ее первый трофей с 2012-го

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Луис де ла Фуэнте Футбол

Сборная Испании впервые выиграла Лигу наций.

В финале в серии пенальти она одолела Хорватию – 5:4.

Команде удалось завоевать трофей уже в четвертом матче под руководством Луиса де ла Фуэнте, назначенного главным тренером в декабре 2022 года.

Последним турниром, выигранным испанцами, до этого дня был Евро-2012. Ранее они побеждали на ЧМ-2010, чемпионатах Европы 1964 и 2008 годов, а также становились победителями футбольного турнира на Олимпиаде-1992.

Испания выиграла Лигу наций с Луисом де ла Фуэнте. Какой он тренер?

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57 комментариев

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Криштиану Роналду
Пора регистрировать новый вид спорта: хорватский футбол. Главная особенность - матчи длятся по 120 минут.
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blaugrano
Превзойти хорватов в пенальти - событие выдающееся. Тем более для испанцев, которые последние свои послематчевые пенки проиграли - с итальянцами, с нашими, с марокканцами.
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corazón blanco
Симон - герой. Красавцы.
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Ебздрогыч
Хорваты проиграли матч после 120 минут - глядишь, такими темпами кто-то когда-нибудь и Севилью в финале ЛЕ обыграет
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Прокси
Очень рад за испанцев. В последние годы они совсем вывалились из топ-команд
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Vitto
Ответ Iamliam
После ЧМ и ЛЧ конечно смотреть это сложно, скорости и накал борьбы совсем не те. ФИФА перемудрила с этим турниром, он не нужен, у футболистов и так очень много матчей и без него.
ЧМ не лучше был, нормальнй турнир вместо товарняков.
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Cob_b
хуже финала в сезоне еще не видел, за 120 минут кроме тошноты от такой игры больше ничего не было
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Для топовости Лига Наций не хватает Бразилии и Аргентины
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Ready FoR WaR
Ответ Владимир Владимирович
С победой Де Ла Фуэнто, сходу титул, какой никакой. Хотя эта Испания самая слабая лет за 16-17 точно . На левом фланге бегает 37 летний Навас, нету лидера , нету звёзд, на состав смотришь думаешь , что за ноунеймы в составе.
да состав не из топ игроков, но назвать их ноунеймами… видимо вы не очень следите за футболом. И кстати навас играет справа, а не слева. Слева Альба)
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Alex Alex
Ответ Анвар Масимов
Симеоне давно это практикует. автобус называется
у него сломался давно.
Есть боксеры, которые раз словив нокаут - считаются "пробитыми" и уязвимыми.
Атлетико после 2016 года такой же
+7
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focusandre
Сделали нереальное - обыграли железных хорватов в серии пенальти
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Alex Alex
англичанам и голландцам не рассказывайте, что так можно было
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Alex Alex
Ответ blaugrano
Превзойти хорватов в пенальти - событие выдающееся. Тем более для испанцев, которые последние свои послематчевые пенки проиграли - с итальянцами, с нашими, с марокканцами.
справедливости ради Швейцарию сильную между этим обыграли
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Предраг Ранджелович
"При Де ла фуэнте" звучит как сражение времен расцвета испанских терций.
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Aleks Romanoff
Начало новой серии, надеюсь! Пусть и не с кем особа, по кадрам, но хочется верить!). С победой всех истинных Фурианцев!) 🇪🇸⚽🏆🙂
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Serg3
полное имя Даниэ́ль Карваха́ль Ра́мос
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Reims Start 2023
Надеюсь начало великих достижений.
Всех болельщиков Испании с заслуженной победой и удачи
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Кокич
С того финала только Альба остался.
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Эль Иберико
Сборная еще сыроватая, нужно сыграться, но огромный потенциал виден, что называется, с Луны. С победой, Красная Фурия!
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Мукунку хороший
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David Zorin
Ответ Кокич
С того финала только Альба остался.
Навас тоже. В принципе Бускест тоже выиграл эту ЛН, он сыграл в 6 матчах из 8.
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Екн Лор
Ответ Артем Алмазов
Вроде турнир планировали как товарищеский, но все так носятся...
Да, даст фору любому финалу так называемой Копы
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Роман
Всем очевидно, что Лига Наций сильный европейский турнир.
Не то что в ЮА проводят, вроде Коп.
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Fan of Sport
Удивлён, что это первый трофей после Евро 2012
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Эль Иберико
Ответ Aleks Romanoff
Начало новой серии, надеюсь! Пусть и не с кем особа, по кадрам, но хочется верить!). С победой всех истинных Фурианцев!) 🇪🇸⚽🏆🙂
Бамос! 💪
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