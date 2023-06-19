Испания впервые выиграла Лигу наций – в 4-м матче при де ла Фуэнте. Это ее первый трофей с 2012-го
Сборная Испании впервые выиграла Лигу наций.
В финале в серии пенальти она одолела Хорватию – 5:4.
Команде удалось завоевать трофей уже в четвертом матче под руководством Луиса де ла Фуэнте, назначенного главным тренером в декабре 2022 года.
Последним турниром, выигранным испанцами, до этого дня был Евро-2012. Ранее они побеждали на ЧМ-2010, чемпионатах Европы 1964 и 2008 годов, а также становились победителями футбольного турнира на Олимпиаде-1992.
Испания выиграла Лигу наций с Луисом де ла Фуэнте. Какой он тренер?
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