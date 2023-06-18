Перес сказал, что у «Реала» не будет трансферов после подписания Хоселу

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига Флорентино Перес Д2 Испания Хоселу Футбол

После приобретения Хоселу работа «Реала» на трансферном рынке будет завершена.

Об этом сообщил президент клуба Флорентино Перес, общаясь с фанатом.

– Сделка по Хоселу закрыта?

– Да, он приедет на следующей неделе.

– Будут ли другие трансферы?

– Нет, – заявил руководитель «Реала».

«Реал» арендует 33-летнего Хоселу за 500 000 евро с правом выкупа за 1,5 млн. Форвард снизит зарплату

Мак Аллистер в «Ливерпуле», Бензема в «Аль-Иттихаде», Месси в «Интер Майами» – первые трансферы лета

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Очевидный сарказм от Переса, он это сказал с улыбкой, ещё 2 месяца ТО, а у людей уже всё пропало и Реал будет играть с Хоселу
+76
-4
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ну ещё следим за Сперцяном, добавил Президент
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madrilenos
Ответ gumarik
эти фанатом был сам автор новости? ссылка хоть какая то будет откуда это? играть с тремя напами сезон реал точно не будет. бред.
есть видео, где слышно отчётливо как он это говорит.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Бурцев
Ответ Геннадий Чеботарев
а по большому счету кто ещё надо? есть и основа и игроки ротации. можно ещё конечно сделать покупки,но это для ротации а не в основу.
Ну вообще нужен хороший центральный нападающий, вместо Бензема. Неплохо было бы правового защитника, потому что карвахалю уже тяжко
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gumarik
эти фанатом был сам автор новости? ссылка хоть какая то будет откуда это? играть с тремя напами сезон реал точно не будет. бред.
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zizu 5
Ответ Фёдор Кузнецов
Очевидный сарказм от Переса, он это сказал с улыбкой, ещё 2 месяца ТО, а у людей уже всё пропало и Реал будет играть с Хоселу
ну реалу кроме напада никто не нужен, все остальные позиции укомплектованы, возможно кипера сорию возьмут еще, а так перес ждет мбаппе и эндрика следующим летом) возможно и зизу вернется с ними
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Если понаблюдать за историей трансферов, то с 2021 года у Переса прослеживается одна тактика: не больше одной дорогостоящей покупки за сезон. В тот год только на Камавингу потратились; затем – Тчуамени; сейчас – Беллингем. В 2020 вообще никого не покупали.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аскар Атаев
Перес сам в нападении играть будет ?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ VuNePonimaete
не могу, этот товарищ ведет мой любимый клуб к пропасти
Чем? Тем что не купил за 2 месяца до конца ТО форварда?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zizu 5
Ответ gumarik
эти фанатом был сам автор новости? ссылка хоть какая то будет откуда это? играть с тремя напами сезон реал точно не будет. бред.
почему 3? вини, родриго, хоселу, браим, альваро с молодежки будет да и вальверде пол сезона правую бровку закрывал) это было ожидаемо очень от переса, родриго будет центром, справа будет феде, так как избыток цпз, и браим с хоселу со скамейки, на случай травм и тд есть альваро
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ gumarik
эти фанатом был сам автор новости? ссылка хоть какая то будет откуда это? играть с тремя напами сезон реал точно не будет. бред.
есть видео где перес оставляет афтографы и отвечает на вопросы
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ VuNePonimaete
Комментарий удален модератором
Можно и больше уважения к великому президенту Реала
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versus_
Может, и будут трансферы. Но платить за Мбаппе он не будет, это принципиальный момент, т.к. тот никуда не уйдет из ПСЖ до зимы (когда можно будет заключить контракт за бесплатный переход), даже ценой отстранения от состава. Но это стервятничество Реала и подлость Мбаппе, это не цивильный подход.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Геннадий Чеботарев
а по большому счету кто ещё надо? есть и основа и игроки ротации. можно ещё конечно сделать покупки,но это для ротации а не в основу.
При желании можно было найти достойную замену Бензема, но Перес, судя по всему, делает ставку на переход Мбаппе следующим летом.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Τихонов
Ответ Кашшай Чакырович
Перес лучше вложиться в судей ,найдет себе нового кашшаи,это гораздо дешевле ,а то помню накупили зевзд и Роналду,потратили кучу денег ,а вылетали от Лионов ,пока Перес не поставил свои бригады на матчи ,ведь как показал Сити на футбольном поле реал импотент ,зато в кабинетах ещё может )))
Реал не пойдет по пути Барсы. Покупка судей - каталонский стиль.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Если это действительно так, то лучше дать Карло уйти. Спрашивать с него в таком случае за результат безсмысленно. Если пополняться не с трансферов то нужен тот кто даст шанс воспитанникам.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Не верю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
На Мбаппе копит наверное
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
У людей уже всё пропало, и Реал играет сезон с Хоселу.Алло,в Испании ещё окно официально не открыто даже
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Lionel Andres Messi 10
Если понаблюдать за историей трансферов, то с 2021 года у Переса прослеживается одна тактика: не больше одной дорогостоящей покупки за сезон. В тот год только на Камавингу потратились; затем – Тчуамени; сейчас – Беллингем. В 2020 вообще никого не покупали.
а по большому счету кто ещё надо? есть и основа и игроки ротации. можно ещё конечно сделать покупки,но это для ротации а не в основу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Марков
Ответ Zizu 5
ну реалу кроме напада никто не нужен, все остальные позиции укомплектованы, возможно кипера сорию возьмут еще, а так перес ждет мбаппе и эндрика следующим летом) возможно и зизу вернется с ними
Справа так и будет мертвый Карвахаль бегать? А подменять Васкес
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ VuNePonimaete
с Хоселу на форварде брать все трофеи...
в схеме 4-4-2 нет цф и если анчелоти не умеет менять тактические схемы,то это не означает что так вообще ни кто не может. а под нашу молодежь надо менять тактическую схему на 4-4-2.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ VuNePonimaete
он и не купит. скринь
В конце ТО я напомню тебе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Скорее всего, блеф. Всё в клубе понимают, что в «Реале» множество проблемных позиций, нуждающихся в усилении, и вступаю в сезон с практический той же гвардией против обновившихся топов - это самоубийство
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zizu 5
Ответ Фёдор Кузнецов
2 вратарём возьмут Сорию из Хетафе, а в атаку думаю купят этим летом либо форварда, либо вингера правого, и Родриго в центр
сорию да, возможно, но это будет игрок на пару матчей в сезон максимум) а по поводу еще одного форварда не уверен, справа могут сыграть родриго, браим, вальверде, васкес тоже пока не ушел
я думаю до конца ТО еще уйдут одриосола и вальехо, и подтянут из молодежки кого-то для заявки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий