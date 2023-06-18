Перес сказал, что у «Реала» не будет трансферов после подписания Хоселу
После приобретения Хоселу работа «Реала» на трансферном рынке будет завершена.
Об этом сообщил президент клуба Флорентино Перес, общаясь с фанатом.
– Сделка по Хоселу закрыта?
– Да, он приедет на следующей неделе.
– Будут ли другие трансферы?
– Нет, – заявил руководитель «Реала».
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