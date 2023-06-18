После приобретения Хоселу работа «Реала» на трансферном рынке будет завершена.

Об этом сообщил президент клуба , общаясь с фанатом.

– Сделка по Хоселу закрыта?

– Да, он приедет на следующей неделе.

– Будут ли другие трансферы?

– Нет, – заявил руководитель «Реала».

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