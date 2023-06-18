Норвежские фанаты освистали Холанда: Эрлинг не дал автографы и прошел сразу в автобус после поражения от Шотландии

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Эрлинг Холанд Футбол

Фанаты сборной Норвегии освистали Эрлинга Холанда.

Болельщикам не понравилось, что после поражения в матче с Шотландией (1:2) в рамках отбора на Евро-2024 форвард «Манчестер Сити» проигнорировал их.

Вместо того чтобы поприветствовать фанатов, ожидавших его после матча, чтобы взять автограф и сфотографироваться, Холанд сразу пошел в автобус.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valik Slovo
Ответ alexis2020
В это же время у Мбаппе хет-трик в финале чемпионата мира.
Прям в это же время ? А я думал чм пол года назад прошёл
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hup holland hup
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Он такой и был, человек г
вместе в седьмой класс ходили?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
“От любви до ненависти…» - очередное подтверждение
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ alexis2020
В это же время у Мбаппе хет-трик в финале чемпионата мира.
пенальти на том ЧМ не считаются, мне так гелевые сказали. Поэтому у Мбаппе один гол в финале
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NbamenWade3
Ответ alexis2020
В это же время у Мбаппе хет-трик в финале чемпионата мира.
Ну он не виноват, что родился новежцем. Понятное дело, что у него на уровне сборных таких достижений и не будет)))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Парень после пьянки, чего они хотели. Мечтает об отпуске))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Aydin Aydarbekov
Напомника сколько раз Ибрагимович выводил свою сборную на ЧМ и ЧЕ ? У Холлана всё еще впереди, ведь ему и 25 лет нет. Да и 2 футболиста не могут тащить сборную в каждом матче - это же не сборная Франции.
тут речь про конкретный матч, и играли они не с францией или бразилией, а с шотландией. Ты хоть одного игрока у шотландцев знаешь уровня Эдегора или Холланда?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Просто его пацаны ждали в Minecraft...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hup holland hup
Ответ Оригинальный Ник
Не пройдёт. СМИ эту корягу возвысили до небес, вот у него крыша и поехала. Через пару лет будет в Марселе пылить
не знал что СМИ вместо него побили вечный рекорд АПЛ в первый же сезон.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Образ идеального и добрейшего опять нарушается
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aydin Aydarbekov
Ответ VERBLYUD
Позорник! Фанаты хотят, чтобы он тащил сборную, а он теряется на поле. И это еще имея в составе топового плеймейкера Эдегора.
Напомника сколько раз Ибрагимович выводил свою сборную на ЧМ и ЧЕ ? У Холлана всё еще впереди, ведь ему и 25 лет нет.
Да и 2 футболиста не могут тащить сборную в каждом матче - это же не сборная Франции.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Ну немного зазвездился Эрлинг, думаю, это пройдёт.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МСД
Ответ 2vdhrvmmzf
Да вроде от фанатов норвежской сборной он особой любви то ещё и не получал
А что он дал сб. Норвегии? Опять не вышел из группы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marco -81
Финли нужно от пацана? Вся жизнь - футбол. Какие- -то чуваки докопались - трэш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Холанд в себя поверил временный футболист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
песидог
САФ бы дал ему прикурить
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hup holland hup
Ответ AF007
Холанд никогда не научится создавать себе моменты в одиночку. Он не Месси. Он всего лишь роналду
Cколько там моментов Месси создал себе на ЧМ 2010 играя в топовой Аргентине) Теперь умножь их на сборную с Эльюнусси и Торсвердтом в полузащите.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ hup holland hup
Cколько там моментов Месси создал себе на ЧМ 2010 играя в топовой Аргентине) Теперь умножь их на сборную с Эльюнусси и Торсвердтом в полузащите.
Месси лучший игрок в истории футбола это факт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий