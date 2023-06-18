Норвежские фанаты освистали Холанда: Эрлинг не дал автографы и прошел сразу в автобус после поражения от Шотландии

Фанаты сборной Норвегии освистали Эрлинга Холанда.

Болельщикам не понравилось, что после поражения в матче с Шотландией (1:2) в рамках отбора на Евро-2024 форвард «Манчестер Сити» проигнорировал их.

Вместо того чтобы поприветствовать фанатов, ожидавших его после матча, чтобы взять автограф и сфотографироваться, Холанд сразу пошел в автобус.

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