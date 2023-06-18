Куман проиграл 3 из 4 матчей после возвращения в сборную Нидерландов – больше, чем ван Гал за 49 игр
Сборная Нидерландов после возвращения Роналда Кумана одержала лишь одну победу.
Сегодня она уступила Италии (2:3) в Лиге наций в матче за 3-е место.
С 24 марта команда также потерпела поражения от Франции (0:4) и Хорватии (2:4) и обыграла Гибралтар (3:0).
Куман уже проиграл больше матчей, чем Луи ван Гал за последние два этапа работы с Нидерландами: с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й у него суммарно было два поражения за 49 игр.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Франция после победы на ЧМ откровенно валяла дурака, как это часто бывает с чемпионами, а Германия наоборот всё сильнее скатывалась в кризис при Лёве и ничего не могла с собой поделать.
Ну а остальные соперники были просто слабыми (типа Белоруссии). В итоге возникла иллюзия, что он там что-то возродил в сборной.
Сейчас обстоятельства другие.
Пробить так уметь надо