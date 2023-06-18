Куман проиграл 3 из 4 матчей после возвращения в сборную Нидерландов – больше, чем ван Гал за 49 игр

Сборная Нидерландов после возвращения Роналда Кумана одержала лишь одну победу.

Сегодня она уступила Италии (2:3) в наций в матче за 3-е место.

С 24 марта команда также потерпела поражения от Франции (0:4) и Хорватии (2:4) и обыграла Гибралтар (3:0).

уже проиграл больше матчей, чем Луи ван Гал за последние два этапа работы с Нидерландами: с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й у него суммарно было два поражения за 49 игр.

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