Куман проиграл 3 из 4 матчей после возвращения в сборную Нидерландов – больше, чем ван Гал за 49 игр

Теги сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Роналд Куман сборная Италии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Нидерландов после возвращения Роналда Кумана одержала лишь одну победу.

Сегодня она уступила Италии (2:3) в Лиге наций в матче за 3-е место.

С 24 марта команда также потерпела поражения от Франции (0:4) и Хорватии (2:4) и обыграла Гибралтар (3:0).

Куман уже проиграл больше матчей, чем Луи ван Гал за последние два этапа работы с Нидерландами: с 2012-го по 2014-й и с 2021-го по 2022-й у него суммарно было два поражения за 49 игр.

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31 комментарий

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lemming
Патентованный физрук! Хуже только Анри.
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Los Galácticos
Куман был великим футболистом но как тренер полное дно, Барселона при нем показывала плохую игру и результаты, теперь за сборную взялся.
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corazón blanco
Ответ lemming
Патентованный физрук! Хуже только Анри.
Лэмпард тоже, вполне может побороться за это звание)
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Артур Артур
Ответ lemming
Патентованный физрук! Хуже только Анри.
Про Невилла не забывайте
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Vinnipukh Vinni
Ответ corazón blanco
В Барселоне кучу "рекордов" со знаком минус переписал, сейчас в сборной решил провернуть нечто похожее. Хотя, стоит отметить, что первый заход в сборную у него был очень неплохим.
В первый заход удачно сложились обстоятельства.
Франция после победы на ЧМ откровенно валяла дурака, как это часто бывает с чемпионами, а Германия наоборот всё сильнее скатывалась в кризис при Лёве и ничего не могла с собой поделать.
Ну а остальные соперники были просто слабыми (типа Белоруссии). В итоге возникла иллюзия, что он там что-то возродил в сборной.
Сейчас обстоятельства другие.
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Tun
Гений)
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EvertoniaMen
Ответ corazón blanco
Лэмпард тоже, вполне может побороться за это звание)
Как болельщик Эвертона выдвину все же Лэмпаржда на первое место)
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Сергей Тонких
При всем уважении к Куману-игроку, как тренер - полная безнадега и безыдейность. Лучше не мучать себя и окружающих и отправится экспертом на тв или типа того
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Каких "рекордов", он в трудный момент подтянул молодых ребят, которые сейчас выходят в основе, выиграл Кубок Испании. Уж за что, а Куману за работу в Барселоне твердая 4ка:) Лишь бы что написать:))
Вот, кстати, да, молодежь это единственное, за что его действительно можно выделить с позитивной точки зрения, что он давал им шансы и раскрыл ее.
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U
Рука мастера.
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Сергей Галынский
Ответ Amico Megobari ®
с липового штрафного
Липовый,не липовый
Пробить так уметь надо
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corazón blanco
Ответ rigobersong
ни что что наш эстонский физрук из реала:) Ни одного воспитанника в реале к основе не подтянул:))
Да, к сожалению это разочаровывает. Того же Мигель Гуттьересса в прошлом сезоне поставил в основу в первых двух матчах из-за травмы Менди, очень хорошо парень себя проявил, хотел уйти в аренду, Карло сказал, что она пригодится и будет играть, в итоге весь сезон играл в Кастильи, а в проходных матчах выходил Марсело, который уже к тому моменту, как два года толком не играл в футбол. Аррибаса в этом сезоне взял на КЧМ, там ему хватило пары минут, чтобы отличиться забитым голом, качественный игрок - больше ни одного вызова. Хорошо хоть Альваро Родригеса пару раз выпускал. Но в целом, Карло действительно в плане предоставления игрового времени и доверия молодым очень скуп.
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Геннадий Тимченко
Ответ rej1sta
О, даже знаешь, что Месси сказал Ван Галу тогда? Не поделишься? А то, кажется, ты один такой умный.
Конечно знаю, даже знаю как он оскорбил Эдгара Давидса, но он не стал, как Винисиус, требовать наказания
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Геннадий Тимченко
Ответ Отец Абду
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какой Месси - везде успевает: на ЧМ на Ван Гала набросился с оскорблениями👍
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Ничего Смешного
Итальянцы решили всё за 20 минут. По-хорошему надо было забивать 4ый им и ставить точку. Такое ощущение, что у Нидерландов регресс
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de-fussball
рыжий шарлатан
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Отец Абду
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Elm
Лучший тренер в истории Барселоны.
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Пирс Морган
Да, непростые времена для Нидерландов
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Зелёный гопник
Физрук обыкновенный, что он делает в футболе ?!
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Красный чай
Игроки его не принимают после того как он их кинул
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nmnackjbxkasbk
стабильность признак мастерства
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Фан Рубина
Будто бы кто-то удивился.
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corazón blanco
В Барселоне кучу "рекордов" со знаком минус переписал, сейчас в сборной решил провернуть нечто похожее. Хотя, стоит отметить, что первый заход в сборную у него был очень неплохим.
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