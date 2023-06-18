Лионель Месси: «Наслаждаюсь тем, что подхожу к концу карьеры, выиграв все. Не хотел остаться с чувством, что сборная упустила шанс, а я ей даже не попытался помочь»
Лионель Месси доволен тем, что успел выиграть чемпионат мира.
«Благодаря футболу и нашим результатам мы смогли на время сбежать от того безумия, с которым сталкиваемся ежедневно, и принести радость нашему дому. Это было нечто фантастическое, пусть даже кратковременное. Это было видно по тому, как люди заполнили улицы, по всему тому сумасшествию, по всей той радости.
Я не хотел остаться с чувством, что сборная упустила возможность, а я даже не попытался ей помочь. Я всего добился на клубном уровне и индивидуально, но на уровне сборных мне этого не хватало, и я знал, что победа с Аргентиной станет особенной из-за того, как мы, аргентинцы, любим футбол и живем им.
Я по-настоящему наслаждаюсь тем, что подхожу к концу карьеры, выиграв все», – сказал 35-летний форвард в документальном фильме Alta En El Cielo.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Хотелось бы еще пару лет видеть его в Барсе, возвращение было бы знаковым. Но если решил уйти сейчас, ничего не поделаешь.
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в то же время сам бросаешься выражениями, из которых следует что сити в лч начинает свой путь с полуфиналов и финала, а в чемпионате, видимо, сразу играют матч поинт)
что с тобой не так?
понимаю хейт в адрес Гвардиолы, но не понимаю балаболства, не подкреплённые фактами