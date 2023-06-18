Лионель Месси: «Наслаждаюсь тем, что подхожу к концу карьеры, выиграв все. Не хотел остаться с чувством, что сборная упустила шанс, а я ей даже не попытался помочь»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси доволен тем, что успел выиграть чемпионат мира.

«Благодаря футболу и нашим результатам мы смогли на время сбежать от того безумия, с которым сталкиваемся ежедневно, и принести радость нашему дому. Это было нечто фантастическое, пусть даже кратковременное. Это было видно по тому, как люди заполнили улицы, по всему тому сумасшествию, по всей той радости.

Я не хотел остаться с чувством, что сборная упустила возможность, а я даже не попытался ей помочь. Я всего добился на клубном уровне и индивидуально, но на уровне сборных мне этого не хватало, и я знал, что победа с Аргентиной станет особенной из-за того, как мы, аргентинцы, любим футбол и живем им.

Я по-настоящему наслаждаюсь тем, что подхожу к концу карьеры, выиграв все», – сказал 35-летний форвард в документальном фильме Alta En El Cielo.

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58 комментариев

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Макс Анисимов
Прошел футбол, дальше любой его выбор будет верным!
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Пирс Морган
Пройдут годы, десятки лет, но люди будут говорить, что была легенда футбола, которая выиграла мундиаль, и был игрок, который соперничал с ним, сделал все, что мог, но так и не смог выиграть мундиаль
+21
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+14
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gPk
Если человек который тащил всяких Рох, Сабалет Демичелисов, Энцо Пересов в финал ЧМ не пытался помочь, то боюсь представить что тогда делает Роналду со своими почётными 0+0 на самом престижном футбольном турнире..
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Bogdan
По факту)
+11
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+6
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shava72
Лео - это целая эпоха. Не меньшая, чем в свое время Пеле и Марадона. И на последнем ЧМ он сказал свое последнее слово. Негоже заканчивать карьеру без такого важного трофея.
Хотелось бы еще пару лет видеть его в Барсе, возвращение было бы знаковым. Но если решил уйти сейчас, ничего не поделаешь.
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gPk
Ответ Edwin_Hubble
Хэйтерня раньше: в сборной он ноль Хэйтерня теперь: а я не знаю даже, клоуны всегда найдут повод)
Хейтерня теперь - это фанаты Холланда. Забил меньше Холланда - значит Месси днище. Ну а пару лет назад они были фанатами Модрича, Левандовски, Бензема, Ван Дейка
+6
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инок
Надо еще сказать спасибо Скалони за чемпионскую сборную Аргентины во главе с её капитаном великим Лео
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atomio
Ты лучший, вписал свое имя в историю футбола. Месси, Пеле, Марадона.
+6
-3
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AminO2
8 Золотых Мячей. Восемь!! Сможет ли взять еще чемпионат США? Если захочет, только.
+4
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+2
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Dowlet Gandymow
Ответ Edwin_Hubble
Хэйтерня раньше: в сборной он ноль Хэйтерня теперь: а я не знаю даже, клоуны всегда найдут повод)
да, приятно видеть, как они горят
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Борис Козьмин-Соколов
Ответ Renki
Неправда, Лео. Лучшую лигу мира не выигрывал ты...😌
ФНЛ?
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Vinnipukh Vinni
Ответ ericssons
Всё?! Ну и сколько чемпионатов Европы он выиграл? ЧЕ посложнее турнир, на нем играют более сильные команды, чем на ЧМ.
Какие? Польша, Голландия, Хорватия и Франция?
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Артем Алмазов
Ответ ericssons
Всё?! Ну и сколько чемпионатов Европы он выиграл? ЧЕ посложнее турнир, на нем играют более сильные команды, чем на ЧМ.
Учи географию.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aleksandr Danilov
Не нравилось как Месси откладывал Барсу, каждый год продлевая контракт, но как футболист он лучший
Он этого и не делал. Он подписывал новый контракт по окончании старого - 2009, 2013, 2017 - годы подписания новых контрактов. Никакого "каждый год" не было.
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DolJun
Ответ Blaumerc
и где же это Холанд тащил Гвардиолу, если в двух полуфиналах и финале, он был хуже Альвареса, который отыграл минут десять в этих матчах. понимаю хейт в адрес Гвардиолы, но не понимаю балаболства, не подкреплённые фактами
не понимаю балаболства, не подкреплённые фактами
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в то же время сам бросаешься выражениями, из которых следует что сити в лч начинает свой путь с полуфиналов и финала, а в чемпионате, видимо, сразу играют матч поинт)
что с тобой не так?
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Blaumerc
Ответ DolJun
получается мбаппе это новый месси, а холанд - новый роналду) иронично что килиан собирается в реал как раз по стопам роналду, а холанд наоборот тащит к титулам физрука гвардиолу, как когда-то делал это месси)
и где же это Холанд тащил Гвардиолу, если в двух полуфиналах и финале, он был хуже Альвареса, который отыграл минут десять в этих матчах.
понимаю хейт в адрес Гвардиолы, но не понимаю балаболства, не подкреплённые фактами
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Артем Алмазов
Ответ Пирс Морган
Пройдут годы, десятки лет, но люди будут говорить, что была легенда футбола, которая выиграла мундиаль, и был игрок, который соперничал с ним, сделал все, что мог, но так и не смог выиграть мундиаль
Но Роналду все равно лучше)))
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bel01
Ответ juventus97@vk.com
Чемпионат выигрывают большие сборные (ну кроме Уругвая, в 30 и 50 гг) справедливости ради P.S это как говорить Модричу и Де Брюйне: ах ты не выиграл ЧМ И вообще ты Пирс Морган, или нет
Уругвай в 30-м был неоспоримым лидером мирового футбола.
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Павел Мельников
Ответ juventus97@vk.com
Чемпионат выигрывают большие сборные (ну кроме Уругвая, в 30 и 50 гг) справедливости ради P.S это как говорить Модричу и Де Брюйне: ах ты не выиграл ЧМ И вообще ты Пирс Морган, или нет
Испания и Франция тоже когда-то в первый раз выигрывали, Португалия не слабее
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Dowlet Gandymow
Ответ Renki
Неправда, Лео. Лучшую лигу мира не выигрывал ты...😌
лучшая лига была ла лига когда там играли месси и роналду
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Dowlet Gandymow
Ответ А. Мостовой
Наверное больно ему осознавать что даже выиграв всё люди все равно считают Роналду лучшим
почему-то большинство минусует тебя
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м м
Ответ Олег Ринкевич
Чемпионат Европы
Тогда уже чемпионат России
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Vinnipukh Vinni
Ответ Renki
Неправда, Лео. Лучшую лигу мира не выигрывал ты...😌
Он просто не знал о ней, а то и её попробовал бы покорить )
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Rule1
Вроде и не обидел никого Месси и в то же время задел всех КриштианОфилов разом
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Рэд Уайт
человек стал не просто лучшим в истории ,а абсолютно лучшим в истории ,при этом все выиграл и стал самым титулованным.Какие еще интересы могут быть???
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