Лионель Месси: «Наслаждаюсь тем, что подхожу к концу карьеры, выиграв все. Не хотел остаться с чувством, что сборная упустила шанс, а я ей даже не попытался помочь»

Лионель Месси доволен тем, что успел выиграть чемпионат мира.

«Благодаря футболу и нашим результатам мы смогли на время сбежать от того безумия, с которым сталкиваемся ежедневно, и принести радость нашему дому. Это было нечто фантастическое, пусть даже кратковременное. Это было видно по тому, как люди заполнили улицы, по всему тому сумасшествию, по всей той радости.

Я не хотел остаться с чувством, что сборная упустила возможность, а я даже не попытался ей помочь. Я всего добился на клубном уровне и индивидуально, но на уровне сборных мне этого не хватало, и я знал, что победа с станет особенной из-за того, как мы, аргентинцы, любим футбол и живем им.

Я по-настоящему наслаждаюсь тем, что подхожу к концу карьеры, выиграв все», – сказал 35-летний форвард в документальном фильме Alta En El Cielo.

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