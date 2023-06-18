Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси». Он хочет, чтобы деньги распределили между Украиной и Россией (Daily Mail)

Роман Абрамович отказывается одобрять перевод денег от продажи «Челси» в Украину.

Требуется подпись экс-владельца « », чтобы замороженные правительством Великобритании 2,3 млрд фунтов после продажи клуба Тодду Боули и другим инвесторам в прошлом году были отправлены Украине.

Однако, по данным Daily Mail, не ставит подпись, поскольку хочет, чтобы деньги были распределены между Украиной и Россией. В частности, чтобы часть суммы получили россияне, пострадавшие от конфликта.

Источники в Министерстве иностранных дел подтвердили, что это так, и указали на слова госсекретаря Джеймса Клеверли на прошлой неделе: «Мы хотим быть уверены, что деньги пойдут тем получателям, которым они предназначены. Мне нужна полная уверенность в том, что так оно и есть».

«Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, затем мы надеялись на подвижки в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления суровой зимы в конце года, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет», – сказал источник Daily Mail.

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