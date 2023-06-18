Абрамович не подписывает соглашение о выделении Украине 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси». Он хочет, чтобы деньги распределили между Украиной и Россией (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Политика деньги Футбол

Роман Абрамович отказывается одобрять перевод денег от продажи «Челси» в Украину.

Требуется подпись экс-владельца «Челси», чтобы замороженные правительством Великобритании 2,3 млрд фунтов после продажи клуба Тодду Боули и другим инвесторам в прошлом году были отправлены Украине.

Однако, по данным Daily Mail, Абрамович не ставит подпись, поскольку хочет, чтобы деньги были распределены между Украиной и Россией. В частности, чтобы часть суммы получили россияне, пострадавшие от конфликта.

Источники в Министерстве иностранных дел подтвердили, что это так, и указали на слова госсекретаря Джеймса Клеверли на прошлой неделе: «Мы хотим быть уверены, что деньги пойдут тем получателям, которым они предназначены. Мне нужна полная уверенность в том, что так оно и есть».

«Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, затем мы надеялись на подвижки в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления суровой зимы в конце года, но в настоящее время нет никаких гарантий, что это произойдет», – сказал источник Daily Mail.

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155 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Роман Аркадьевич таки хочет усидеть на двух стульях
+165
-11
+154
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Кто составил коспекты Лобановского?
Грабят награбленное. Символично, что именно так теряют деньги люди, обогатившиеся на залоговых аукционах в 90-е.
+139
-11
+128
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ЛоуренсАравийский
Ответ Вячеслав Клименко
а с какой вообще стати, эти деньги Украине? Абрамович её гражданин? или Челси украинский клуб?
так пилить на теме Украины сейчас проще простого. Бездонная чёрная дыра, где недосдачу лишнего ляма-другого не заметят. Вон на оружии ведь пилят, что аж некоторая её часть у мексиканских картелей в итоге оказывается
+136
-27
+109
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Барыга блинами
А купил он Челси, напомню, из финансов от приватизации советских предприятий. То есть, по сути, не своих заработанных денег.
+82
-8
+74
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Вячеслав Клименко
а с какой вообще стати, эти деньги Украине? Абрамович её гражданин? или Челси украинский клуб?
+98
-37
+61
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Jan Paskel
Ответ ApXuMaHqPuT
Роман Аркадьевич таки хочет усидеть на двух стульях
ну а пока постоит
+42
-2
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Вальтер Пандиани
Хитрый Рома так и задумывал. Такие люди просто так с деньгами не расстаются. Само-собой хоть часть он продажи хочет себе вернуть. В идеале - всё. Поэтому, в его планы Украина точно не входит.
+30
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Олег Кузнецов
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Грабят награбленное. Символично, что именно так теряют деньги люди, обогатившиеся на залоговых аукционах в 90-е.
Я вообще против того, чтобы эти деньги пошли на Украину. Челси куплен на деньги ,которые недополучил российский бюджет при продаже Газпромнефти. В российский бюджет эти деньги и должны вернуться.
+41
-15
+26
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Игорь М.
Ответ Олег Кузнецов
Я вообще против того, чтобы эти деньги пошли на Украину. Челси куплен на деньги ,которые недополучил российский бюджет при продаже Газпромнефти. В российский бюджет эти деньги и должны вернуться.
от тебя, как и от меня, ничего здесь не зависит. Надо было раньше старшему поколению этот вопрос решать, а не давать воровать
+24
-4
+20
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riverman1980
Сейчас самое время заслушать наших либералов на тему священного права частной собственности на Западе и правового государства ))
+37
-20
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rigobersong
Ответ ЛоуренсАравийский
т. е. Ромочка не знал куда пойдут деньги и что его шваркнут и обведут вокруг пальца, когда он продавал Челси? Наивный чукотский мальчик (с)
Абрамович все правильно сделал, не продал бы по своей воле, отжали бы бизнес:) Или ты до сих пор веришь в свободу слова, в частную собственность и т.д. За что сейчас судят Асанжа? За что отменяют Тейт?:) За то что они людям доносят неудобную правду:)
+34
-18
+16
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SMART789
наворовал в 90ые на залоговых аукционах, все ворованное вывез из страны и вложил в экономику другой страны, а теперь пытается усидеть на 2 стульях
мерзость
+20
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Ваня Кабанов
Ответ bjpz8u53uu
Это тебе киселев рассказал или соловьев?
Это факт. О пропаже части денег, выделенных Украине, пишут уже давно, причём американские СМИ с уклоном на расследования, типа Washington Post.
+16
-3
+13
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Александр Константинович
Абрамович такой Абрамович
+15
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f0mk4
Грабят награбленное
+17
-6
+11
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ivanzhu90
Ответ bjpz8u53uu
Это тебе киселев рассказал или соловьев?
Только не сын киселева или соловьева работал в руководстве украинской компании. Видимо незаменимый специалист, знакомый со спецификой украинской газодобычи или законодательства Украины ☺️
+11
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a2wai
Мощный ход от Абрамовича. Видимо, он все еще ищет схему, как вовсе не отправлять деньги Украине. А ведь он вполне найти может.
+12
-3
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Sla Slo
Гангстеры с Туманного Альбиона во всей красе.
+14
-5
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Loel1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Грабят награбленное. Символично, что именно так теряют деньги люди, обогатившиеся на залоговых аукционах в 90-е.
Сначала надо питерских раскулачить.
+10
-2
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Андрей Рядькин
Ответ Барыга блинами
А купил он Челси, напомню, из финансов от приватизации советских предприятий. То есть, по сути, не своих заработанных денег.
самое удивительное, что он сам признал незаконность приватизации Ноябрьскнефтегаза (Сибнефти) во время суда с Березовским в Лондоне и ему никто не предъявил за это. Он еще и налоги до продажи Газпрому в 2004 платил ниже рынка. Просто сибнефть продавала чукотским трейдерам нефть, а те продавали ей ее обратно и там была какая та низкая налоговая ставка. Просто песня, а не бизнес. 10 Мудриков из 10 для патриотов
+9
-1
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Вова Пупкин
Очевидно, якобы отдав эти деньги Украине, он надеется на нехилый откат. А вообще, евреи знают что делают. Себя обмануть он не даст. А вот кого-нибудь обмануть, так это у него давно в крови.
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Александр Сачков
Похоже, Абрамович действует по принципу "либо ишак помоет, либо падишах". Просто тянет время в ожидании возможного разрешения или заморозки конфликта.
+6
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riverman1980
Ответ Stivi M.D.
Сейчас самое время бы выступать квасным патриотам, чьи кумиры довели страну до грани развала🤡
по поводу отжатия активов Абрамовича правительством Англии и шантажом, с требованием передачи денег Украине есть что сказать?
+12
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Great Ksan
Награбленное в 90-ых годах на залоговых аукционах должно вернуться только в Россию.....хотя о чем я.
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Madyavchik
Ответ Игорь М.
от тебя, как и от меня, ничего здесь не зависит. Надо было раньше старшему поколению этот вопрос решать, а не давать воровать
Те, кто имел силы и влияние этот вопрос решать, как раз страну и разваливали и заводы/ресурсы присваивали
+5
0
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