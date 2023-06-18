Лионель Скалони: «Месси невозможно заменить. День его ухода станет печальным для всех. Футбольный мир хочет, чтобы Лео играл вечно»

Лионель Скалони верит в то, что футбольный мир хочет подольше наблюдать за Лионелем Месси.

«Кто заменит Месси завтра? Никто. Никто не может заменить Месси, но мы постараемся добиться того, чтобы команда играла так же, как и всегда, понимая при этом, что Лео невозможно заменить. Но сборная способна сыграть так же хорошо, используя другие приемы.

Футбольный мир хочет, чтобы Месси играл вечно, но в какой-то момент случится так, что он больше не сможет играть дальше, и не только за сборную Аргентины, а вообще в футбол. Этот день будет печальным для всех», – сказал главный тренер сборной Аргентины перед матчем против Индонезии.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной