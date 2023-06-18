Лионель Скалони: «Месси невозможно заменить. День его ухода станет печальным для всех. Футбольный мир хочет, чтобы Лео играл вечно»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу сборная Индонезии Интер Майами Футбол

Лионель Скалони верит в то, что футбольный мир хочет подольше наблюдать за Лионелем Месси.

«Кто заменит Месси завтра? Никто. Никто не может заменить Месси, но мы постараемся добиться того, чтобы команда играла так же, как и всегда, понимая при этом, что Лео невозможно заменить. Но сборная способна сыграть так же хорошо, используя другие приемы.

Футбольный мир хочет, чтобы Месси играл вечно, но в какой-то момент случится так, что он больше не сможет играть дальше, и не только за сборную Аргентины, а вообще в футбол. Этот день будет печальным для всех», – сказал главный тренер сборной Аргентины перед матчем против Индонезии.

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54 комментария

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Vinnipukh Vinni
Ответ romancureman
он прав, Лео гений, но задолбали с этим нытьём уже Федерер ушёл и ничего, теннис жив. Надаль выиграл 14 РГ и в этом году не приехав, подчеркнув, что турнир важнее любого из теннисистов. Спортсмены уходят и приходят, а а игра остается
Он и не говорил, что мир рухнет. Он лишь сказал, что это будет печальный день. И это так и есть.
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Oleg
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Как жаль что тренер Аргентинцев да и сами Аргентины не могут говорить о каком то другом игроке, в команде целая россыпь звёзд, игроков стабильных и супер надёжных, а все внимание и все разговоры вокруг Месси.
Ты из этой россыпи звезд до начала ЧМ полузащиту и оборону не смог бы внятно назвать)))
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romancureman
он прав, Лео гений, но задолбали с этим нытьём уже

Федерер ушёл и ничего, теннис жив. Надаль выиграл 14 РГ и в этом году не приехав, подчеркнув, что турнир важнее любого из теннисистов. Спортсмены уходят и приходят, а а игра остается
+23
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corazón blanco
Это правда, но к сожалению рано или поздно заканчивают все свою карьеру.
+8
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Роман
Ответ Игорь Пичугин
С уходом Месси игра футбол перестанет существовать, тогда надо будет придумать новую игру где бы нашлось Месси место.
Пешебол
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Роман
Ответ Sergeev55
Сколько же людей будут плакать...
Мессифаны это каждый день делают на sports
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Oleg
Ответ андрэ
В ПСЖ уже не играл, когда с Барсы уходил Земля не остановилась и это главное
Не играючи сделал 21 + 20 в ПСЖ и 37 + 27 по сезону во всех турнирах)
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distress of ignorance
Ответ Flavius
Зря радуешься - хейтеров тоже не станет ))
Так это же хорошо, минус целый пласт гнили
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Flavius
Ответ distress of ignorance
Это будет и праздник тоже. Минус столько глоров, просто рай(
Зря радуешься - хейтеров тоже не станет ))
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blaugrano
Ответ rigobersong
Никогда не понимал трагедии в завершении карьеры какого-либо футболиста, тем более сейчас, когда можно пересмотреть любой матч с его участием:)
Не трагедия, конечно, но хочется смотреть его матч онлайн, понимая, что Месси всё ещё действующий игрок, что это не запись, не нарезка, а игра здесь и сейчас.
Даже если это всего лишь завтрашний товарняк с Индонезией.
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Murtynya
Когда они закончат карьеру с Кришом, это будет очень печальным днём, хочу чтоб они оба пока поиграли 2-3 года как минимум, потом в футболе их будет очень не хватать, Славу Богу нам посчастливилось увидеть их игру хотя-бы по телевизору😊💪
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инок
Смотреть на сборную Аргентину с Месси сплошное удовольствие, надо сказать спасибо Скалони за чемпионскую сборную.
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Alex Khakhanoff
В мавзолее есть место подле Ленина..
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Vladzislav Zhurkevich
гармония в сборной Аргентины достигается лизанием Месси... но прокатывает же)
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Игорь Пичугин
С уходом Месси игра футбол перестанет существовать, тогда надо будет придумать новую игру где бы нашлось Месси место.
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Один живой
ага, разбудите меня в 2050 году, хочу следующий пост написать к цитате Хави, Фабрегаса и прочих....
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Serge Vendino
Ну из европейского футбола он уже ушел, поэтому можно начинать печалиться :(
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