Мамаев о том, почему он и Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России: «ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар» – это бренды. Кому интересна академия Мамаева, когда есть такие глыбы?»

Павел Мамаев объяснил, почему он и Федор Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России.

– После открытия вашей академии в Дубае некоторые чиновники выразили недовольство в связи с тем, что она находится не в России. Что им ответите?

– Слышал такое мнение, да. Объяснение тому, что мы открыли ее не в России, банальное – конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий.

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» – это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы? Любой талантливый парень придет в эти клубы, а не к нам, потому что там он получит прямую дорогу в большой футбол.

Но в Дубае мы строим свою дорогу. Когда изучали этот рынок, поняли, что здесь нет настолько профессиональных академий, чтобы мы сильно уступали в конкуренции. Поэтому заявляем себя не только коммерческой, но и профессиональной академией.

Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на 3-4 недели отправлять наших детей на просмотр.

Этим самым мы даем ту возможность, которую другие коммерческие без профессионального уклона академии предоставить не могут. В этом и есть наша фишка. Цель заключается в том, чтобы дети попадали в клубы России, Европы и всего мира, – сказал экс-футболист сборной России.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной