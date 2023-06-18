Мамаев о том, почему он и Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России: «ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар» – это бренды. Кому интересна академия Мамаева, когда есть такие глыбы?»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Федор Смолов Динамо Москва Павел Мамаев детский футбол Чертаново Краснодар Матч ТВ Футбол

Павел Мамаев объяснил, почему он и Федор Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России.

– После открытия вашей академии в Дубае некоторые чиновники выразили недовольство в связи с тем, что она находится не в России. Что им ответите?

– Слышал такое мнение, да. Объяснение тому, что мы открыли ее не в России, банальное – конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий.

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» – это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы? Любой талантливый парень придет в эти клубы, а не к нам, потому что там он получит прямую дорогу в большой футбол.

Но в Дубае мы строим свою дорогу. Когда изучали этот рынок, поняли, что здесь нет настолько профессиональных академий, чтобы мы сильно уступали в конкуренции. Поэтому заявляем себя не только коммерческой, но и профессиональной академией.

Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на 3-4 недели отправлять наших детей на просмотр.

Этим самым мы даем ту возможность, которую другие коммерческие без профессионального уклона академии предоставить не могут. В этом и есть наша фишка. Цель заключается в том, чтобы дети попадали в клубы России, Европы и всего мира, – сказал экс-футболист сборной России.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s4rpws7vyc
То ли дело академии ПСЖ, Сити, Барселоны и Ювентуса в Эмиратах))
+50
-2
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
А кому она интересна в ОАЭ? И откуда они вообще там знают кто такой Мамаев
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
А в эмиратах Мамаев прям не имя а имеще ,
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nhj8jkhtbt
Ответ Cruel Snake
А кому она интересна в ОАЭ? И откуда они вообще там знают кто такой Мамаев
Российским эмигрантам, очевидно же
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pooch
Ответ KOTOV71
Открыли бы академию, например во Владивостоке.нет " глыб", и отправляли детей во Францию...,что же мешает??
Ой, будто ты не знаешь как местные власти ставят палки в колеса частным инвесторам. Без взятки там тебе и пустырь на окраине не дадут.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
где захотел, там и открыл. чиновники, которые его осудили, много чего в России открыли?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Отмаз не защитан!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Громов
если делать упор на диаспору, то почему бы и нет. там десятки, если уже не сотни тысяч русскоговорящих и в среднем это люди с деньгами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Извините за оффтоп, кто знает по какому принципу некоторые новости отмечаются жирным шрифтом?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
>///S K 1 L S///<
Ответ KOTOV71
Да ладно.. можно подумать ,их именно " это" остановило.)))
Они просто прекрасно знают, что в России сейчас точно ничего хорошего не получится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chatone gpt0ne
Паша, скажи проще, в РФ футбол нафиг никому не упирался и платить за тренировки никто не хочет, не будет, да и не чем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Тихонов
Хилая отмазка. Но все всё итак понимают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Паровоз19
партнёр по бизнесу другое рассказывал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Galaktika
Опять что-то мутное замутили, что бы от налогов в России скрываться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Смолмама - было бы отличное название! Или Smallmama
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bdv68
Ответ cektor
потому что главные )
или... гладиолус ☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Ответ cektor
потому что главные )
Это понятно, но кто решает?
Ещё бывает, что сначала обычный шрифт, а потом вдруг выделенный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Ответ Liquidozz
Извините за оффтоп, кто знает по какому принципу некоторые новости отмечаются жирным шрифтом?
потому что главные )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivansamorano
Да уж!!! В России нет футбола, а они в Дубае открыли, в России деньги заработали и на хода… Логично что говорить, всю карьеру про мажорили, и наших детей кинули, глыбы, в других регионах кроме Москва, Питер, и единственная академия в Краснодаре, и ещё парочку больше нет в такой большой стране! Позор этим бедолагам, бливать охото от таких футболистиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arizona
дома головное надо делать, а там филиалы! епрст:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Boldyrev
Религиозный аспект сквозит: зашел в православный храм в Дубаях - Аллах не видит, значит можно приврать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Ну тут он правду сказал,даже странно как то для него….даже поразительно !!!!! Грязный тип(((
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
А зачем ребятам из ОАЭ попадать в клубы из России и Европы? В сборной ОАЭ, СА и ОАЭ нет ни одного игрока играющего за границей. Только Хассан, но и он сменил клуба из катара на чемпионат ОАЭ.

В целом просто выгоднее академию в ОАЭ делать, конкуренция тут не играет роли, чисто финансовый вопрос. Ну и Дубай наши футболеры любят, да. Они имеют полное право открывать где хотят. Как и тот-же Торбинский кайфовать в Майами. Вот чиновники пусть академии тут строят, это их обязанности развивать спорт и страну. Вот так вот интересно получается что у нас футбол государственный в целом, на энергоресурсах, инвестируют в Мамаевых со Смоловым, а они потом в ОАЭ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Просто школу назвать "12 стульев "😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Пупкин
Клоун, конкуренция большая у него. А то что всех в эти академии с именами не возьмут, в таком большом городе. Тут явно дело в другом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий