Мамаев о том, почему он и Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России: «ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар» – это бренды. Кому интересна академия Мамаева, когда есть такие глыбы?»
Павел Мамаев объяснил, почему он и Федор Смолов открыли академию в ОАЭ, а не в России.
– После открытия вашей академии в Дубае некоторые чиновники выразили недовольство в связи с тем, что она находится не в России. Что им ответите?
– Слышал такое мнение, да. Объяснение тому, что мы открыли ее не в России, банальное – конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий.
ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» – это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы? Любой талантливый парень придет в эти клубы, а не к нам, потому что там он получит прямую дорогу в большой футбол.
Но в Дубае мы строим свою дорогу. Когда изучали этот рынок, поняли, что здесь нет настолько профессиональных академий, чтобы мы сильно уступали в конкуренции. Поэтому заявляем себя не только коммерческой, но и профессиональной академией.
Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на 3-4 недели отправлять наших детей на просмотр.
Этим самым мы даем ту возможность, которую другие коммерческие без профессионального уклона академии предоставить не могут. В этом и есть наша фишка. Цель заключается в том, чтобы дети попадали в клубы России, Европы и всего мира, – сказал экс-футболист сборной России.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Ещё бывает, что сначала обычный шрифт, а потом вдруг выделенный.
В целом просто выгоднее академию в ОАЭ делать, конкуренция тут не играет роли, чисто финансовый вопрос. Ну и Дубай наши футболеры любят, да. Они имеют полное право открывать где хотят. Как и тот-же Торбинский кайфовать в Майами. Вот чиновники пусть академии тут строят, это их обязанности развивать спорт и страну. Вот так вот интересно получается что у нас футбол государственный в целом, на энергоресурсах, инвестируют в Мамаевых со Смоловым, а они потом в ОАЭ.