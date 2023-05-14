Судейский скандал «Спартака», «Торпедо» вылетело из РПЛ, ЭСК признала ошибку Кукуяна, победы «МЮ», «Реала» и «ПСЖ», поражение «Милана» и другие новости

1. В субботу в Мир РПЛ ЦСКА разгромил «Торпедо» и отправил автозаводцев в Первую лигу, «Зенит» вырвал вничью с «Краснодаром» и получил чемпионский кубок, «Урал» выиграл впервые за 8 матчей, одолев «Оренбург», а «Спартак» и «Химки» сыграли вничью – и не обошлось без очередного судейского скандала: Даниила Денисова удалили при 0:1 с «Химками», он получил две желтые за 18 минут, а главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отказался отвечать на вопросы и закончил пресс-конференцию за 40 секунд.

2. На чемпионате мира по хоккею-2023 Финляндия победила Германию, Казахстан обыграл Норвегию, отыгравшись с 1:3 и победив по буллитам, Венгрия проиграла Дании, Швейцария забросила 7 шайб Словении.

3. ЭСК РФС официально вынесла решение по спорным решениям судьи в матче «Зенит» – «Спартак»: арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал 2-й гол «Зенита» из-за толчка Далера Кузяева, а пенальти на Кейта Бальде не назначен верно. Также ЭСК сравнила момент с Ренаном и Бальде и фол Бейла на Кузяеве: у защитника «Зенита» был «случайный контакт вскользь», у игрока «Крыльев» – «акцентированный наступ».

4. В АПЛ «МЮ» победил «Вулвс», «Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (у лондонцев лишь 1 победа в 8 матчах при Лэмпарде), «Тоттенхэм» уступил «Астон Вилле», а «Саутгемптон» вылетел в Чемпионшип.

Кроме того, Эрик тен Хаг одержал 20 побед в АПЛ быстрее всех тренеров «МЮ» – за 35 игр, а Давид Де Хеа выиграет «Золотую перчатку» – у него 16 сухих матчей в лиге. Догнать испанца могут Алиссон, Рэмсдейл и Поуп, но всем троим надо ни разу не пропустить в трех оставшихся играх.

5. «ПСЖ» разнес «Аяччо» в Лиге 1 (5:0), Мбаппе сделал дубль, а Хакими забил и удалился. Лео Месси вышел на поле с первых минут, перед началом матча его освистали. «Аяччо» по итогам матча вылетел из высшего дивизиона.

6. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в овертайме 4-го матча финала Единой лиги ВТБ и увеличил преимущество в серии – 3-1.

7. НХЛ. «Сиэтл» сравнял счет в серии второго раунда с «Далласом» (3-3), будет 7-й матч.

8. «Реал» одолел «Хетафе» (1:0) в Ла Лиге, Асенсио забил на 70-й с паса Васкеса. Королевский клуб набрал 71 очко и вышел в Лигу чемпионов в 27-й раз подряд – это лучшая серия в Европе.

9. Андрей Рублев прошел Алекса Молчана во втором круге турнира ATP в Риме, Даниил Медведев встретится с Эмилем Руусувуори в воскресенье.

10. «Россия 25» победила сборную Беларуси в овертайме в 6-м матче команд в турне, выиграв 5 из 6 проведенных встреч.

11. «Челси» назначит Маурисио Почеттино главным тренером. Долгосрочный контракт вскоре будет подписан, стороны обо всем договорились. Лондонцы хотят подписать вратаря, форварда и хавбека после назначения аргентинца.

12. В Серии А «Интер» победил «Сассуоло» (4:2) благодаря дублю Лукаку, а «Милан» неожиданно проиграл «Специи» из зоны вылета (0:2). «Интер» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 21:3, дальше – продолжение миланского дерби в ЛЧ.

13. «Бавария» разгромила «Шальке» (6:0) в Бундеслиге, а «Боруссия» Дортмунд разнесла «Боруссию» Менхенгладбах (5:2), забив 4 мяча к 32-й минуте.

14. Россиянин Инал Тасоев проиграл Тедди Ринеру в финале чемпионата мира по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. Француз завоевал 11-е золото ЧМ, он самый титулованный спортсмен в истории турнира.

15. Жаилтон Алмейда задушил Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде турнира UFC в Шарлотт (США).

16. Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали лимфому Ходжкина.

17. Защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался надеть радужную футболку на акцию против гомофобии. Его не включили в состав на игру с «Сошо».

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