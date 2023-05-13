UFC Шарлотт: Розенстрайк против Алмейды, Смит подерется с Уокером

13 мая в Шарлотт (США) пройдет турнир UFC, в главном событии которого состоится бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой.

В соглавном поединке подерутся бойцы полутяжелого веса Энтони Смит и Джонни Уокер.

Главный кард турнира.

Жаирзиньо Розенстрайк (13-4) – Жаилтон Алмейда (18-2);

Энтони Смит (36-17) – Джонни Уокер (20-7);

Даниэль Родригес (17-3) – Иэн Гарри (11-0);

Карлос Ульберг (8-1) – Игорь Потеря (20-3);

Тим Минс (32-14-1) – Алекс Мороно (22-8).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало боев главного карда не ранее 22:00 по МСК.

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