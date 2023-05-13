UFC Шарлотт: Розенстрайк против Алмейды, Смит подерется с Уокером

Теги UFC MMA Энтони Смит Джонни Уокер Жаирзиньо Розенстрайк Игорь Потеря Бокс/MMA/UFC

13 мая в Шарлотт (США) пройдет турнир UFC, в главном событии которого состоится бой в тяжелом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой.

В соглавном поединке подерутся бойцы полутяжелого веса Энтони Смит и Джонни Уокер.

Главный кард турнира.

Жаирзиньо Розенстрайк (13-4) – Жаилтон Алмейда (18-2);

Энтони Смит (36-17) – Джонни Уокер (20-7);

Даниэль Родригес (17-3) – Иэн Гарри (11-0);

Карлос Ульберг (8-1) – Игорь Потеря (20-3);

Тим Минс (32-14-1) – Алекс Мороно (22-8).

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало боев главного карда не ранее 22:00 по МСК.

Взвешивание UFC Шарлотт: Розенстрайк перевесил Алмейду на 15 кг

Уокер: «Хочу матч-реванш с Хиллом, поэтому выложусь на максимум со Смитом»

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3 комментария

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Oleg Where
У Алмейды прыщи на лице сияют даже на главной странице с промо UFC.com

Интересно как долго чистился перед USADой?

Если Розенстрюк прочитал его постоянный бросок в ноги после мидл/фронт-кика, то мы можем надеяться на очень красивый, встречный апперкот в стиле Льюис - Блейдс.
+ Абдурахимов ловил этот кик в руку и пробивал с правой четко в челюсть. Если так ударит Розенстрюк - бразил упадет.
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Федя Букин
Джонни Уолкер возвращается 🥳
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AshAsh
судьба как и всем давала Смиту шанс - надо было в бою с Джонсом просто поднять руку после колена в голову взял бы пояс а там кто знает, но преобладала игра в благородного (типа Джонс лупя в мениски противнику ценил это) и нежелание злить Дану ..
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