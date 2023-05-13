«Челси» назначит Почеттино главным тренером. Долгосрочный контракт вскоре будет подписан
Маурисио Почеттино станет новым тренером «Челси».
Лондонский клуб принял решение назначить Почеттино на пост главного тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны достигли договоренности.
Аргентинский специалист принял условия долгосрочного контракта, вскоре он будет подписан.
До конца сезона должность исполняющего обязанности главного тренера «Челси» будет занимать Фрэнк Лэмпард. Почеттино приступит к работе в июне, он приведет своих людей в тренерский штаб и сразу же обсудит с клубом трансферную стратегию.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей.
Будь у МЮ такое же компетентное руководство как у Сити, например, то Сульшер взял бы АПЛ
Первые два пункта на уровне фантастики. Нужно понижать как минимум до 8 места
1. Если клуб после 1 круга идет ниже 7 места.
2. Если клуб занимает итоговое ниже 6 места.
3. Если клуб не выигрывает 5 матчей подряд
и.т.д.
А ему удачи,шанс возобновить карьеру и доказать что он хороший тренер (а некоторые почему-то после ПСЖ начали его считать физруком,хотя в ПСЖ мало кто из тренеров себя хорошо проявил).
В рабство до 2031-2032 ! 😂