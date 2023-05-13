«Челси» назначит Почеттино главным тренером. Долгосрочный контракт вскоре будет подписан

Маурисио Почеттино станет новым тренером «Челси».

Лондонский клуб принял решение назначить на пост главного тренера, сообщает инсайдер . Стороны достигли договоренности.

Аргентинский специалист принял условия долгосрочного контракта, вскоре он будет подписан.

До конца сезона должность исполняющего обязанности главного тренера « » будет занимать Фрэнк Лэмпард. Почеттино приступит к работе в июне, он приведет своих людей в тренерский штаб и сразу же обсудит с клубом трансферную стратегию.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице , набрав 43 очка после 35 матчей.