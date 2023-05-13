«Челси» назначит Почеттино главным тренером. Долгосрочный контракт вскоре будет подписан

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Фабрицио Романо Футбол

Маурисио Почеттино станет новым тренером «Челси».

Лондонский клуб принял решение назначить Почеттино на пост главного тренера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны достигли договоренности.

Аргентинский специалист принял условия долгосрочного контракта, вскоре он будет подписан. 

До конца сезона должность исполняющего обязанности главного тренера «Челси» будет занимать Фрэнк Лэмпард. Почеттино приступит к работе в июне, он приведет своих людей в тренерский штаб и сразу же обсудит с клубом трансферную стратегию.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка после 35 матчей. 

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43 комментария

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RealJon
дайте угадаю, в феврале 24 го года Почеттино станет богаче на где то 20 лямов )))
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Добрый Ретроград
Боулинг продолжается.
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krealpmoney
Следующий сезон без еврокубков, для Поча хороший шанс сколотить команду как надо, но что-то в него не сильно верится, если честно, буду рад заблуждаться
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QWertY
Ответ rigobersong
Сульшер один из лучших тренеров по развитию молодых игроков. Ведь во многом именно он открыл для всех Холанда. А сезон 19/20 когда МЮ занял третье место молодые игроки атаки прекрасно играли. Марсик 23 гола, Рэшфорд 22, молодой Гринвуд ворвался в основу и забил 17 мячей в сезоне. Слушались бы Сульшера и дали бы ему свободу сейчас бы в атаке играли Рэшфорд - Холанд- Гринвуд и уничтожали бы соперника:)
База☝🏻
Будь у МЮ такое же компетентное руководство как у Сити, например, то Сульшер взял бы АПЛ
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rigobersong
Ответ QWertY
Сульшер вообще бист. Он с нынешними дровами из Челси стабильно финишировал бы в топ 4.
Сульшер один из лучших тренеров по развитию молодых игроков. Ведь во многом именно он открыл для всех Холанда. А сезон 19/20 когда МЮ занял третье место молодые игроки атаки прекрасно играли. Марсик 23 гола, Рэшфорд 22, молодой Гринвуд ворвался в основу и забил 17 мячей в сезоне. Слушались бы Сульшера и дали бы ему свободу сейчас бы в атаке играли Рэшфорд - Холанд- Гринвуд и уничтожали бы соперника:)
+1
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Befire
Ответ HellLight
долгосрочный контракт, звучит смешно от боули. странный выбор. от норм владельцев боули достался топ тренер, который был выгнан топ менеджером и взят ноу нейм. там как обычно ничего не вышло и взяли легенду клуба. тоже закономерный облом. а теперь на долгосрочный контракт надо взять сбитого летчика. он то точно поможет.
Поттер не ноунейм, а отличный тренер, которому наподписывали 30 бестолковых футболистов отвратительного уровня. И даже с ними Челси по xG доминировал. В матче с Астон Виллой, после которого его уволили, Челси был лучше значительно.
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Николай Мохорев
Ответ Oleg Olegov
В декабре уволят
вряд-ли ли , почётино не потер
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Blaumerc
кто нибудь видел Должуна, или он как всегда пасётся на ветках Барселоны?
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Спартак Уокер
Если Боули останется то все это бесполезно
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ta-tosha
лучше бы Энрике наняли. Челси может купить любого топ форварда, в отличии от сборной Испании. Со всеми остальными аспектами и игры, и управления командой - это человек одного уровня с Пепом и Клоппом.
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ta-tosha
Ответ Марсель Объелся
Эх, ну как так, Поч?.. А как же Шпоры?(((
это же не Арсенал:)
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QWertY
Ответ &_Bishep_&
Надо в договоре поправочки делать, позволяющие клубу расторгать контракт без неустойки или за частичную неустойку(пример): 1. Если клуб после 1 круга идет ниже 7 места. 2. Если клуб занимает итоговое ниже 6 места. 3. Если клуб не выигрывает 5 матчей подряд и.т.д.
Ты в каком году живешь?
Первые два пункта на уровне фантастики. Нужно понижать как минимум до 8 места
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QWertY
Ответ rigobersong
Согласен, ведь по сути без всякой иронии, Поч ничем не сильнее того же Сульшера. Только одного пиарят, а второго недооценивают:)
Сульшер вообще бист. Он с нынешними дровами из Челси стабильно финишировал бы в топ 4.
+1
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rigobersong
Ответ QWertY
Как же жаль топаря LLLLLLamperda. У Почеттино нет менталки победителя, в отличие от Френки. Плюс он наемник, которому плевать на клуб.
Согласен, ведь по сути без всякой иронии, Поч ничем не сильнее того же Сульшера. Только одного пиарят, а второго недооценивают:)
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Антон Князев
Ответ Андрей Хенто
Не позавидуешь Почеттино, слишком много проблем и чтобы решить их, нужны твердые решения. Вообще назначение Лэмпарда большая ошибка, дали бы Маурисио сразу преступить к работе, чтобы летом он имел четкое представление с кем ему дальше по пути, а с кем нет.
Думаю сам Поч не горел желанием приходить посреди сезона. Зачем брать на себя ответственность за команду которую формировали другие и портить себе репутацию? Лучше начать летом "с чистого листа"
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Юлия Закаблукова
уволят через пол года
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rigobersong
Ответ QWertY
База☝🏻 Будь у МЮ такое же компетентное руководство как у Сити, например, то Сульшер взял бы АПЛ
Еще Даниеля Джеймса вспоминаю, обычный бегунок, но у Сульшера-то неплохо играл, гораздо лучше Антони и не платили 100 миллионов:)
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Парвин Абилов
Возможно это более подходящий клуб для Почеттино , будем надеяться на быструю адаптацию в Челси)
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Андрей Хенто
Не позавидуешь Почеттино, слишком много проблем и чтобы решить их, нужны твердые решения. Вообще назначение Лэмпарда большая ошибка, дали бы Маурисио сразу преступить к работе, чтобы летом он имел четкое представление с кем ему дальше по пути, а с кем нет.
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saintveles
Надеюсь, в летнее трансферное окно к нему также присоединятся Луис Энрике и Юлиан Нагельсман. К тому же есть шанс занять место пониже в таблице и на драфте забрать Антонио Конте
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Марсель Объелся
Эх, ну как так, Поч?.. А как же Шпоры?(((
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&_Bishep_&
Надо в договоре поправочки делать, позволяющие клубу расторгать контракт без неустойки или за частичную неустойку(пример):
1. Если клуб после 1 круга идет ниже 7 места.
2. Если клуб занимает итоговое ниже 6 места.
3. Если клуб не выигрывает 5 матчей подряд
и.т.д.
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The Best
Главное чтобы небыло как с Поттером)
А ему удачи,шанс возобновить карьеру и доказать что он хороший тренер (а некоторые почему-то после ПСЖ начали его считать физруком,хотя в ПСЖ мало кто из тренеров себя хорошо проявил).
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funkey 007
опять видимо боулинг в раздевалку привел показать
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Th3RealM3
Долгосрочный контракт вскоре будет подписан
В рабство до 2031-2032 ! 😂
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