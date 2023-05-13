У «Челси» при Лэмпарде 1 победа за 8 матчей. Остались игры с «Сити», «МЮ» и «Ньюкаслом»
«Челси» добился лишь одной победы под руководством Фрэнка Лэмпарда за 8 игр.
Сегодня «синие» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) в 36-м туре АПЛ.
Начиная с 8 апреля, когда лондонцы провели первый матч после возвращения Лэмпарда на пост тренера, команда потерпела шесть поражений подряд, после чего обыграла «Борнмут» (3:1).
В оставшихся матчах «Челси» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а затем примет «Ньюкасл».
Все ещё сохраняются интриги, будем следить за ними:)
Сегодня глядя на его напряженное лицо можно было подумать, что идет 80 минута ответного полуфинала ЛЧ как минимум.Окончательно погряз в жалких попытках спасти останки неудавшейся карьеры, вместо того, чтобы дать шанс молодым парням.
Оба.
Пхахаха
Ps: вспомним, как они как детей деклассировали кое кого (0ЛЧ143ГОДА) в их первый финал Лиги Чемпионов, не позволив забить даже 1 гол)
В шоке с 4 очков против бормута и фореста. В полном.