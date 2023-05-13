У «Челси» при Лэмпарде 1 победа за 8 матчей. Остались игры с «Сити», «МЮ» и «Ньюкаслом»

«Челси» добился лишь одной победы под руководством Фрэнка Лэмпарда за 8 игр.

Сегодня «синие» сыграли вничью с « » (2:2) в 36-м туре .

Начиная с 8 апреля, когда лондонцы провели первый матч после возвращения на пост тренера, команда потерпела шесть поражений подряд, после чего обыграла «Борнмут» (3:1).

В оставшихся матчах « » сыграет в гостях с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а затем примет «Ньюкасл».