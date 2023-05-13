У «Челси» при Лэмпарде 1 победа за 8 матчей. Остались игры с «Сити», «МЮ» и «Ньюкаслом»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Ноттингем Форест Футбол

«Челси» добился лишь одной победы под руководством Фрэнка Лэмпарда за 8 игр.

Сегодня «синие» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) в 36-м туре АПЛ.

Начиная с 8 апреля, когда лондонцы провели первый матч после возвращения Лэмпарда на пост тренера, команда потерпела шесть поражений подряд, после чего обыграла «Борнмут» (3:1).

В оставшихся матчах «Челси» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а затем примет «Ньюкасл».

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35 комментариев

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Отец Абду
Челси благодаря сегодняшнему дублю вышли на первое место в списке бомбардиров АПЛ ( теперь у Челси 36 голов, а у Холанда 35)
Все ещё сохраняются интриги, будем следить за ними:)
+59
-2
+57
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QWertY
Играли сегодня топово. Нужно продлить топаря LLLLLLamperda. С трансферами и предсезонкой он сделает конфетку из клуба
+27
-7
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Акира_1
Лэмпард же сам себя топит. Сегодня опять поставил тех, кто уже давно не имеет мотивации играть за Челси. Вот Менди и благодарит его ошибкой. Потом опять Феликс на поле, который просто ничего не даёт в атаке, хотя есть Фофана. Ну и вишенка на торте выход Зиеша, что третий сезон уже хочет уйти. И так каждый матч Френк пытается перестраховаться и сделать лучше, но выходит все всегда одинаково.
+13
-1
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Гол в девятину
Ответ Акира_1
Лэмпард же сам себя топит. Сегодня опять поставил тех, кто уже давно не имеет мотивации играть за Челси. Вот Менди и благодарит его ошибкой. Потом опять Феликс на поле, который просто ничего не даёт в атаке, хотя есть Фофана. Ну и вишенка на торте выход Зиеша, что третий сезон уже хочет уйти. И так каждый матч Френк пытается перестраховаться и сделать лучше, но выходит все всегда одинаково.
Это вообще смешно.Одни с агентами ищут новый клуб, другие ждут Поча и только Лэмпард какую-то свою нервную суету на бровке наводит.

Сегодня глядя на его напряженное лицо можно было подумать, что идет 80 минута ответного полуфинала ЛЧ как минимум.Окончательно погряз в жалких попытках спасти останки неудавшейся карьеры, вместо того, чтобы дать шанс молодым парням.
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Гол в девятину
У Лэмпси статистика одна победа примерно в 20 играх, так что с Борнмутом он надолго выполнил свой план.
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Konstantin Meerov
влетит все три игры
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Elm
Дайте ему поработать.
+5
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Dmitry Nizovtsev
Как говорил Гамула на прессухе «там у нас дальше выезд к Динамо Киеву и Шахтеру, это сразу 6 очков, это понятно…»
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CriminalJoint62
Люди не обращают внимание на главное. 6 голов в этом месяце. Видно, что команда набирает ход. Жаль, сезон подходит к концу
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#SharkTeam
Глядя на такой календарь в начале сезона казалось что эти игры что-то для блю будут решать, сейчас же они только могут выбрать кому поднасрать
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Акира_1
Ответ Someone from Internet
Ну ладно, тогда перефразирую. Стоило это того, чтобы уволнять герр Тухеля?
Про это легенды ходят. Тухеля же уволили не за спортивные результаты, а из-за низкой коммуникабельности. Плюс он Боэли не дал экскурсии водить в раздевалку. 🤷‍♂️
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Вадим Слуцкий
Остались три простые игры, которые можно спокойно проиграть - и с чистой совестью идти в отпуск.
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Yury Sin
Ответ Гол в девятину
Это вообще смешно.Одни с агентами ищут новый клуб, другие ждут Поча и только Лэмпард какую-то свою нервную суету на бровке наводит. Сегодня глядя на его напряженное лицо можно было подумать, что идет 80 минута ответного полуфинала ЛЧ как минимум.Окончательно погряз в жалких попытках спасти останки неудавшейся карьеры, вместо того, чтобы дать шанс молодым парням.
Подходит к делу серьезно. Так, разнообразия ради. Х.. пинать вся команда и без него способна, чем собсна и занимается )
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А.В. Бубнов
Челси вполне может и раскатать арабский проект.
Оба.
Пхахаха

Ps: вспомним, как они как детей деклассировали кое кого (0ЛЧ143ГОДА) в их первый финал Лиги Чемпионов, не позволив забить даже 1 гол)
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Someone from Internet
Ответ Акира_1
Определённо. Чем Поттер лучше Лэмпарда? Такие же позорные поражения и отсутствие игры - их общая черта. Но после увольнения все ждали Нагильсманна, Поча, Энрике, но вот поставили Френка как манекен до конца сезона. А так оба не уровень Челси, который сохранил прописку только благодаря Тухелю.
Ну ладно, тогда перефразирую. Стоило это того, чтобы уволнять герр Тухеля?
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Yerbo
Ответ Акира_1
Определённо. Чем Поттер лучше Лэмпарда? Такие же позорные поражения и отсутствие игры - их общая черта. Но после увольнения все ждали Нагильсманна, Поча, Энрике, но вот поставили Френка как манекен до конца сезона. А так оба не уровень Челси, который сохранил прописку только благодаря Тухелю.
нет, при Поттере была игра в атаке , был рисунок , он не виноват что хавертц и феликсы свои моменты губили , а вот лэмпс это вообще мрак
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hompos
Ответ DolJun
норм, задачу на сезон выполнил. еще бы мю в ле помочь вывести 7 хагу.
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igoryachko@yahoo.com
Судя по играм Челси Лемпард мазохист иначе невозможно объяснить его расстановку на поле и задание игрокам которые во всяком случае в первом тайме похоже не понимали что надо делать и его ротация с выпуском в состав игроков которые открыто собираются свинтить из клуба не понятна.
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Universal1000
Был уверен что просрет все матчи он, все 11 из 11.
В шоке с 4 очков против бормута и фореста. В полном.
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Roo91
Просто боссы Челси насмотрелись НХЛ и НБА и решили потанковать, вдруг выпадет низкий пик и смогут побороться за Беллингема или Хвичу.
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Ansu Fati
Спасибо, что не поражение))
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siragh@yandex.ru
Ну так и останется 1 победа
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Someone from Internet
И стоили ли это того, чтобы уволнять мистера Поттера?
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